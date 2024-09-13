Петербургским чиновникам запретили использовать бесплатные мессенджеры
14:39 13.09.2024 (обновлено: 14:40 13.09.2024)
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга запретил сотрудникам городского правительства использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp. Об этом сообщает 13 сентября РИА Новости
"Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку, и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы", - объяснили в аппарате вице-губернатора города Станислава Казарина.
В качестве альтернативы предлагается использовать отечественный мессенджер eXpress.
Судя по информации на сайте мессенджера, корпоративные тарифы составляют — 250 рублей в месяц (при условии оплаты за год).
Подробнее об утечке через мессенджеры - в материале Эксперт: ни один мессенджер не гарантирует полную защиту конфиденциальности на сайте Украина.ру.