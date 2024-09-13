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Петербургским чиновникам запретили использовать бесплатные мессенджеры

Петербургским чиновникам запретили использовать бесплатные мессенджеры - 13.09.2024 Украина.ру

Петербургским чиновникам запретили использовать бесплатные мессенджеры

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга запретил сотрудникам городского правительства использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp. Об этом сообщает 13 сентября РИА Новости

2024-09-13T14:39

2024-09-13T14:39

2024-09-13T14:40

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"Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку, и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы", - объяснили в аппарате вице-губернатора города Станислава Казарина.В качестве альтернативы предлагается использовать отечественный мессенджер eXpress.Судя по информации на сайте мессенджера, корпоративные тарифы составляют — 250 рублей в месяц (при условии оплаты за год).Подробнее об утечке через мессенджеры - в материале Эксперт: ни один мессенджер не гарантирует полную защиту конфиденциальности на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, санкт-петербург, чиновник, работа, рубль