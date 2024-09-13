Петербургским чиновникам запретили использовать бесплатные мессенджеры - 13.09.2024 Украина.ру
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Петербургским чиновникам запретили использовать бесплатные мессенджеры
Петербургским чиновникам запретили использовать бесплатные мессенджеры - 13.09.2024 Украина.ру
Петербургским чиновникам запретили использовать бесплатные мессенджеры
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга запретил сотрудникам городского правительства использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp. Об этом сообщает 13 сентября РИА Новости
2024-09-13T14:39
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новости
санкт-петербург
чиновник
работа
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"Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку, и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы", - объяснили в аппарате вице-губернатора города Станислава Казарина.В качестве альтернативы предлагается использовать отечественный мессенджер eXpress.Судя по информации на сайте мессенджера, корпоративные тарифы составляют — 250 рублей в месяц (при условии оплаты за год).Подробнее об утечке через мессенджеры - в материале Эксперт: ни один мессенджер не гарантирует полную защиту конфиденциальности на сайте Украина.ру.
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452
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новости, санкт-петербург, чиновник, работа, рубль
Новости, Санкт-Петербург, чиновник, работа, рубль

Петербургским чиновникам запретили использовать бесплатные мессенджеры

14:39 13.09.2024 (обновлено: 14:40 13.09.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга запретил сотрудникам городского правительства использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp. Об этом сообщает 13 сентября РИА Новости
"Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку, и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы", - объяснили в аппарате вице-губернатора города Станислава Казарина.
В качестве альтернативы предлагается использовать отечественный мессенджер eXpress.
Судя по информации на сайте мессенджера, корпоративные тарифы составляют — 250 рублей в месяц (при условии оплаты за год).
Подробнее об утечке через мессенджеры - в материале Эксперт: ни один мессенджер не гарантирует полную защиту конфиденциальности на сайте Украина.ру.
 
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