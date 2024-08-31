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Эксперт: ни один мессенджер не гарантирует полную защиту конфиденциальности

Эксперт: ни один мессенджер не гарантирует полную защиту конфиденциальности - 31.08.2024 Украина.ру

Эксперт: ни один мессенджер не гарантирует полную защиту конфиденциальности

Арест Павла Дурова спецслужбами Франции обострил дискуссию об альтернативах Telegram. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета Артём Геллер

2024-08-31T09:43

2024-08-31T09:43

2024-08-31T09:43

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По мнению эксперта, аналогов Telegram много, однако все они не гарантируют полной защиты информации. Поэтому "хранить в "Телеграме" по-настоящему чувствительную информацию не стоит", сказал Геллер."Как и в любом мессенджере, потому что они все не защищены", - уточнил главный разработчик сайта президента России, председатель комиссии по развитию "Электронного правительства" Института развития Интернета.Он также заметил, что "в момент исчезновения "Телеграма" аналогов появится еще больше". Какой бы трагичной ни была история с детищем Дурова, переживать за эту коммуникацию не стоит и "Телеграм" это удобство, которое есть сейчас".Полный текст интервью Артем Геллер: На смену YouTube в России придут яркие альтернативы, а переживать из-за Telegram не стоит читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему на сайте Украина.ру опубликовано экспертное мнение "Проблема Дурова" решалась в контексте превращения Telegram в инструмент влияния, считает БезпалькоТакже на эту тему эксперт высказался в публикации Выбьют ли из Дурова ключи ТГ и что будет дальше – разработчик сайта президента России Геллер на сайте Украина.ру

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новости, россия, франция, украина, евгений геллер, павел дуров, telegram, социальные сети, кибербезопасность, информационная безопасность, информационная война, богдан безпалько, украина.ру, youtube