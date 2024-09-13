В Москве задержали двух мужчин, "торговавших" увольнением со службы - 13.09.2024 Украина.ру
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В Москве задержали двух мужчин, "торговавших" увольнением со службы
В Москве задержали двух мужчин, "торговавших" увольнением со службы - 13.09.2024 Украина.ру
В Москве задержали двух мужчин, "торговавших" увольнением со службы
Сотрудники столичного Следственного комитета (СК) задержали двух фигурантов дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Злоумышленникам вменяют "Покушение на мошенничество". Об этом ведомство проинформировало в своем телеграм-канале 13 сентября
2024-09-13T12:52
2024-09-13T12:52
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В комментарии уточняется, что злоумышленники 11 сентября сообщили "покупателю" недостоверную информацию о том, что обладают могут помочь его знакомому с увольнением с военной службы из зоны проведения специальной военной операции.За эту услугу задержанные просили три миллиона рублей. Однако фактически, отметили в ведомстве, фигуранты не могли повлиять на увольнение "клиента" в силу отсутствия таких возможностей и полномочий."Преступная деятельность фигурантов выявлена и пресечена благодаря грамотно спланированной работе следователей ГСУ СК России по г. Москве и сотрудников УФСБ России по г. Москве и Московской области. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент" они задержаны после получения денежных средств. Им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", - уточняется в комментарии ведомства.Ранее появилась информация о том, что Басманный суд Москвы продлил арест фигурантов, проходящих по делу о поставках некачественных бронежилетов для нужд российской армии группой компаний "Пикет".В постановлении о продлении ареста было отмечено, что трое обвиняемых - Есипов А. С., Антонова В. П., Кальченко М. М. - могут оказать давление на очевидцев преступной деятельности и уничтожить "иные следы преступления".Указанных лиц обвиняют в хищении путём мошенничества миллиардов бюджетных денег через сделку о поставке более 20 тысяч бронежилетов для российских военнослужащих, исполняющих свой воинский долг в зоне СВО.
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новости, москва, россия, ск рф, задержание, сво, мошенничество
Новости, Москва, Россия, СК РФ, задержание, СВО, мошенничество

В Москве задержали двух мужчин, "торговавших" увольнением со службы

12:52 13.09.2024
 
© Следственный комитет
© Следственный комитет
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Сотрудники столичного Следственного комитета (СК) задержали двух фигурантов дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Злоумышленникам вменяют "Покушение на мошенничество". Об этом ведомство проинформировало в своем телеграм-канале 13 сентября
В комментарии уточняется, что злоумышленники 11 сентября сообщили "покупателю" недостоверную информацию о том, что обладают могут помочь его знакомому с увольнением с военной службы из зоны проведения специальной военной операции.
За эту услугу задержанные просили три миллиона рублей. Однако фактически, отметили в ведомстве, фигуранты не могли повлиять на увольнение "клиента" в силу отсутствия таких возможностей и полномочий.

"Преступная деятельность фигурантов выявлена и пресечена благодаря грамотно спланированной работе следователей ГСУ СК России по г. Москве и сотрудников УФСБ России по г. Москве и Московской области. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент" они задержаны после получения денежных средств. Им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", - уточняется в комментарии ведомства.
Ранее появилась информация о том, что Басманный суд Москвы продлил арест фигурантов, проходящих по делу о поставках некачественных бронежилетов для нужд российской армии группой компаний "Пикет".
В постановлении о продлении ареста было отмечено, что трое обвиняемых - Есипов А. С., Антонова В. П., Кальченко М. М. - могут оказать давление на очевидцев преступной деятельности и уничтожить "иные следы преступления".
Указанных лиц обвиняют в хищении путём мошенничества миллиардов бюджетных денег через сделку о поставке более 20 тысяч бронежилетов для российских военнослужащих, исполняющих свой воинский долг в зоне СВО.
Открытие выставки Правда в объективе: вооруженные конфликты XX–XXI веков глазами военных журналистов - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
1 сентября, 15:32
Суд ждёт новых эпизодов преступной деятельности поставщиков некачественных бронежилетов для Минобороны РФБасманный суд Москвы желает рассмотреть новые эпизоды в громком уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для нужд российской армии группой компаний "Пикет". Суд также намерен изменять меру пресечения фигурантам.
 
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