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В Москве задержали двух мужчин, "торговавших" увольнением со службы

В Москве задержали двух мужчин, "торговавших" увольнением со службы - 13.09.2024 Украина.ру

В Москве задержали двух мужчин, "торговавших" увольнением со службы

Сотрудники столичного Следственного комитета (СК) задержали двух фигурантов дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Злоумышленникам вменяют "Покушение на мошенничество". Об этом ведомство проинформировало в своем телеграм-канале 13 сентября

2024-09-13T12:52

2024-09-13T12:52

2024-09-13T12:52

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В комментарии уточняется, что злоумышленники 11 сентября сообщили "покупателю" недостоверную информацию о том, что обладают могут помочь его знакомому с увольнением с военной службы из зоны проведения специальной военной операции.За эту услугу задержанные просили три миллиона рублей. Однако фактически, отметили в ведомстве, фигуранты не могли повлиять на увольнение "клиента" в силу отсутствия таких возможностей и полномочий."Преступная деятельность фигурантов выявлена и пресечена благодаря грамотно спланированной работе следователей ГСУ СК России по г. Москве и сотрудников УФСБ России по г. Москве и Московской области. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия "оперативный эксперимент" они задержаны после получения денежных средств. Им предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", - уточняется в комментарии ведомства.Ранее появилась информация о том, что Басманный суд Москвы продлил арест фигурантов, проходящих по делу о поставках некачественных бронежилетов для нужд российской армии группой компаний "Пикет".В постановлении о продлении ареста было отмечено, что трое обвиняемых - Есипов А. С., Антонова В. П., Кальченко М. М. - могут оказать давление на очевидцев преступной деятельности и уничтожить "иные следы преступления".Указанных лиц обвиняют в хищении путём мошенничества миллиардов бюджетных денег через сделку о поставке более 20 тысяч бронежилетов для российских военнослужащих, исполняющих свой воинский долг в зоне СВО.

https://ukraina.ru/20240901/1057169498.html

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новости, москва, россия, ск рф, задержание, сво, мошенничество