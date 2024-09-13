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Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в КНДР

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в КНДР - 13.09.2024 Украина.ру

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в КНДР

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил 13 сентября Пхеньян, где его принял лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщили в Совбезе РФ

2024-09-13T10:52

2024-09-13T10:52

2024-09-13T10:52

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"В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки", - говорится в материале. Отмечается, что "Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР товарищем Ким Чен Ыном".Встречи в Пхеньяне прошли в исключительно доверительной, дружеской обстановке в русле договоренностей лидеров двух стран, которые были достигнуты в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года.Подробнее о договоренностях двух стран - в материале Волынец рассказал об истерике Запада из-за договора между РФ и КНДР на сайте Украина.ру.

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новости, кндр, россия, запад, ким чен ын, сергей шойгу, совбез