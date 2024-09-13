Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в КНДР
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил 13 сентября Пхеньян, где его принял лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщили в Совбезе РФ
"В рамках продолжающегося стратегического диалога между нашими странами состоялся предметный обмен мнениями с корейскими коллегами по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки", - говорится в материале.
Отмечается, что "Шойгу был принят председателем государственных дел КНДР товарищем Ким Чен Ыном".
Встречи в Пхеньяне прошли в исключительно доверительной, дружеской обстановке в русле договоренностей лидеров двух стран, которые были достигнуты в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года.
"Они внесут важный вклад в дело реализации положений подписанного ими двустороннего Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - добавили в Совбезе.
Подробнее о договоренностях двух стран - в материале Волынец рассказал об истерике Запада из-за договора между РФ и КНДР на сайте Украина.ру.