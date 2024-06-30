Волынец рассказал об истерике Запада из-за договора между РФ и КНДР - 30.06.2024 Украина.ру
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Волынец рассказал об истерике Запада из-за договора между РФ и КНДР
Волынец рассказал об истерике Запада из-за договора между РФ и КНДР - 30.06.2024 Украина.ру
Волынец рассказал об истерике Запада из-за договора между РФ и КНДР
Российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец в интервью изданию Украина.ру рассказал о реакции Запада на заключение договора между РФ и КНДР
2024-06-30T04:43
2024-06-30T04:43
новости
россия
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кндр
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"Западные СМИ "любят" Северную Корею и поднимают хай по всякому поводу: то северокорейского генерала якобы из зениток расстреляют, то что-то еще. Так что нас ждет довольно много любопытной истерики в западных СМИ. Военное руководство Запада, думаю, понимает, что речь пока не о прямом участии в военном конфликте", - сказал Волынец.Он добавил, что России требуются рабочие руки строителей, а "северные корейцы вполне умеют это делать, и до ввода санкций в России не так уж мало работало северокорейских строителей". О них отзывались как о хорошо работающих людях, не создающих миграционных проблем.Подробнее о шумихе из-за договора между РФ и КНДР — в материале Дениса Рудометова Алексей Волынец: Если военные из КНДР появятся в Донбассе, мы увидим много любопытной истерики на Западе на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, кндр, михаил волынец
Новости, Россия, Запад, КНДР, Михаил Волынец

Волынец рассказал об истерике Запада из-за договора между РФ и КНДР

04:43 30.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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Российский журналист и публицист, писатель, автор исторического исследования "Деревянные пушки Китая. Россия и Китай между союзом и конфликтом" Алексей Волынец в интервью изданию Украина.ру рассказал о реакции Запада на заключение договора между РФ и КНДР
"Западные СМИ "любят" Северную Корею и поднимают хай по всякому поводу: то северокорейского генерала якобы из зениток расстреляют, то что-то еще. Так что нас ждет довольно много любопытной истерики в западных СМИ. Военное руководство Запада, думаю, понимает, что речь пока не о прямом участии в военном конфликте", - сказал Волынец.
Он добавил, что России требуются рабочие руки строителей, а "северные корейцы вполне умеют это делать, и до ввода санкций в России не так уж мало работало северокорейских строителей". О них отзывались как о хорошо работающих людях, не создающих миграционных проблем.
Подробнее о шумихе из-за договора между РФ и КНДР — в материале Дениса Рудометова Алексей Волынец: Если военные из КНДР появятся в Донбассе, мы увидим много любопытной истерики на Западе на сайте Украина.ру.
 
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