"Вышла далеко за пределы": Захарова о деятельности в России "британских как бы дипломатов" - 13.09.2024 Украина.ру
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"Вышла далеко за пределы": Захарова о деятельности в России "британских как бы дипломатов"
"Вышла далеко за пределы": Захарова о деятельности в России "британских как бы дипломатов" - 13.09.2024 Украина.ру
"Вышла далеко за пределы": Захарова о деятельности в России "британских как бы дипломатов"
МИД России полностью разделяет оценку ФСБ деятельности "британских как бы дипломатов", заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она считает, что посольство Великобритании "вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями"
2024-09-13T09:48
2024-09-13T09:48
новости
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В пятницу, 13 сентября, ФСБ РФ опубликовала информацию о том, что ведомство получило документы, подтверждающие, что эскалацию международной военно-политической обстановки вокруг Российской Федерации курировал Лондон.В ФСБ отметили, что целью британских спецслужб было нанесение стратегического поражения России.Уточняется, что аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве прекращена, так как в их деятельности нашли признаки разведывательно-подрывной работы. В этот список попали Грейс Элвин, Кетрин Макдоннал, Блейк Паттел, Джессика Дейвенпорт, Эндрю Дафт Каллум и Томас Джон Хиксон.Один из сотрудников ФСБ отметил, что эти люди проводили встречи с представителями обществ-иноагентов "Международный мемориал"* и НКО "Гражданское содействие"*, а также использовали для прикрытия своих шпионских акций несовершеннолетних детей."Классический британский шпионаж, наблюдать за ним забавно, но больше невозможно", - сказал сотрудник спецслужбы.В ФСБ подчеркнули, что если в работе других дипломатов найдут аналогичные признаки, Москва будет требовать досрочного прекращения их работы в России.В июле текущего года глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур заявил о высылке из Европы "половины российских шпионов".*Иноагенты
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новости, мария захарова, россия, великобритания, москва, лондон, фсб, мид, mi6, дипломаты
Новости, Мария Захарова, Россия, Великобритания, Москва, Лондон, ФСБ, МИД, MI6, дипломаты

"Вышла далеко за пределы": Захарова о деятельности в России "британских как бы дипломатов"

09:48 13.09.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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МИД России полностью разделяет оценку ФСБ деятельности "британских как бы дипломатов", заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Она считает, что посольство Великобритании "вышло далеко за пределы, очерченные венскими конвенциями"

"Полностью разделяем выраженные ФСБ России оценки деятельности британских как бы дипломатов. Важнее всего то, что речь идет не только о формальной стороне вопроса и несоответствии заявленной деятельности, а о подробных акциях, нацеленных на нанесение ущерба нашему народу", - сказала Захарова в беседе с "Известиями".

В пятницу, 13 сентября, ФСБ РФ опубликовала информацию о том, что ведомство получило документы, подтверждающие, что эскалацию международной военно-политической обстановки вокруг Российской Федерации курировал Лондон.
В ФСБ отметили, что целью британских спецслужб было нанесение стратегического поражения России.
Уточняется, что аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве прекращена, так как в их деятельности нашли признаки разведывательно-подрывной работы. В этот список попали Грейс Элвин, Кетрин Макдоннал, Блейк Паттел, Джессика Дейвенпорт, Эндрю Дафт Каллум и Томас Джон Хиксон.
Один из сотрудников ФСБ отметил, что эти люди проводили встречи с представителями обществ-иноагентов "Международный мемориал"* и НКО "Гражданское содействие"*, а также использовали для прикрытия своих шпионских акций несовершеннолетних детей.
"Классический британский шпионаж, наблюдать за ним забавно, но больше невозможно", - сказал сотрудник спецслужбы.
В ФСБ подчеркнули, что если в работе других дипломатов найдут аналогичные признаки, Москва будет требовать досрочного прекращения их работы в России.
В июле текущего года глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур заявил о высылке из Европы "половины российских шпионов".
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*Иноагенты
 
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