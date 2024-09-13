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Шесть дипломатов высланы: ФСБ сообщила, что подрывную политику против России в СНГ курировал Лондон

Шесть дипломатов высланы: ФСБ сообщила, что подрывную политику против России в СНГ курировал Лондон - 13.09.2024 Украина.ру

Шесть дипломатов высланы: ФСБ сообщила, что подрывную политику против России в СНГ курировал Лондон

В Федеральной службе безопасности РФ сообщили: ведомство получило документы, подтверждающие тот факт, что эскалацию международной военно-политической обстановки вокруг Российской Федерации курировал Лондон

2024-09-13T09:40

2024-09-13T09:40

2024-09-13T09:40

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В ведомстве отметили, что ответственным за координацию подрывной политики на российском направлении в СНГ является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании. Его целью было нанесение стратегического поражения России.Уточняется, что аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве прекращена, так как в их деятельности нашли признаки разведывательно-подрывной работы. В этот список попали Грейс Элвин, Кетрин Макдоннал, Блейк Паттел, Джессика Дейвенпорт, Эндрю Дафт Каллум и Томас Джон Хиксон.Один из сотрудников ФСБ отметил, что эти люди проводили встречи с представителями обществ-иноагентов "Международный мемориал"* и НКО "Гражданское содействие"*, а также использовали для прикрытия своих шпионских акций несовершеннолетних детей."Классический британский шпионаж, наблюдать за ним забавно, но больше невозможно", - сказал сотрудник спецслужбы.В ФСБ подчеркнули, что если в работе других дипломатов найдут аналогичные признаки, Москва будет требовать досрочного прекращения их работы в России.В июле текущего года глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур заявил о высылке из Европы "половины российских шпионов".*-Иноагенты.

https://ukraina.ru/20240905/1057255913.html

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