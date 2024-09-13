https://ukraina.ru/20240913/1057421850.html
Шесть дипломатов высланы: ФСБ сообщила, что подрывную политику против России в СНГ курировал Лондон
Шесть дипломатов высланы: ФСБ сообщила, что подрывную политику против России в СНГ курировал Лондон - 13.09.2024 Украина.ру
Шесть дипломатов высланы: ФСБ сообщила, что подрывную политику против России в СНГ курировал Лондон
В Федеральной службе безопасности РФ сообщили: ведомство получило документы, подтверждающие тот факт, что эскалацию международной военно-политической обстановки вокруг Российской Федерации курировал Лондон
2024-09-13T09:40
2024-09-13T09:40
2024-09-13T09:40
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В ведомстве отметили, что ответственным за координацию подрывной политики на российском направлении в СНГ является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании. Его целью было нанесение стратегического поражения России.Уточняется, что аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Британии в Москве прекращена, так как в их деятельности нашли признаки разведывательно-подрывной работы. В этот список попали Грейс Элвин, Кетрин Макдоннал, Блейк Паттел, Джессика Дейвенпорт, Эндрю Дафт Каллум и Томас Джон Хиксон.Один из сотрудников ФСБ отметил, что эти люди проводили встречи с представителями обществ-иноагентов "Международный мемориал"* и НКО "Гражданское содействие"*, а также использовали для прикрытия своих шпионских акций несовершеннолетних детей."Классический британский шпионаж, наблюдать за ним забавно, но больше невозможно", - сказал сотрудник спецслужбы.В ФСБ подчеркнули, что если в работе других дипломатов найдут аналогичные признаки, Москва будет требовать досрочного прекращения их работы в России.В июле текущего года глава службы внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур заявил о высылке из Европы "половины российских шпионов".*-Иноагенты.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, лондон, великобритания, снг, фсб, политика
Новости, Россия, Лондон, Великобритания, СНГ, ФСБ, политика
Шесть дипломатов высланы: ФСБ сообщила, что подрывную политику против России в СНГ курировал Лондон
В Федеральной службе безопасности РФ сообщили: ведомство получило документы, подтверждающие тот факт, что эскалацию международной военно-политической обстановки вокруг Российской Федерации курировал Лондон
В ведомстве отметили, что ответственным за координацию подрывной политики на российском направлении в СНГ является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании. Его целью было нанесение стратегического поражения России.
Уточняется, что аккредитация шести сотрудников политотдела посольства Британии
в Москве
прекращена, так как в их деятельности нашли признаки разведывательно-подрывной работы. В этот список попали Грейс Элвин, Кетрин Макдоннал, Блейк Паттел, Джессика Дейвенпорт, Эндрю Дафт Каллум и Томас Джон Хиксон.
Один из сотрудников ФСБ отметил, что эти люди проводили встречи с представителями обществ-иноагентов "Международный мемориал"* и НКО "Гражданское содействие"*, а также использовали для прикрытия своих шпионских акций несовершеннолетних детей.
"Классический британский шпионаж, наблюдать за ним забавно, но больше невозможно", - сказал сотрудник спецслужбы.
В ФСБ подчеркнули, что если в работе других дипломатов найдут аналогичные признаки, Москва будет требовать досрочного прекращения их работы в России.
В июле текущего года глава службы внешней разведки Великобритании MI6
Ричард Мур заявил о высылке из Европы
"половины российских шпионов".