Главное за ночь 13 сентября
Пожар произошел на промышленном предприятии в Николаеве на юге Украины, где в ночь на пятницу были зафиксированы взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.
Новости с Кураховского направления сообщает ТГ-канал Condottiero: Всю ночь продолжалась зачистка н.п. Острое. Обстановка в населенном пункте и вокруг - стабилизирована. ВС РФ закрепились. С рассветом продолжились боевые действия в н.п. Максимильяновка и продвижение вдоль трассы О-0510 на Курахово и шахту Кураховская. А также боевая работа продолжается в н.п. Украинск, Горняк, Селидово и Красный Яр на Красноармейском направлении.
Подразделения ВС РФ захватили и эвакуировали еще одну БМП Bradley производства США на авдеевском направлении. После ремонта специалисты примут решение о том, как использовать дальше американскую машину, сообщили в Минобороны РФ.
В действиях шести сотрудников посольства Британии обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы, сообщили в ФСБ. Директорат Восточной Европы МИД Британии превращен в спецслужбу для нанесения поражения РФ, заявили в ФСБ.
Подразделения ВС РФ захватили и эвакуировали еще одну БМП Bradley производства США на авдеевском направлении. После ремонта специалисты примут решение о том, как использовать дальше американскую машину, сообщили в Минобороны РФ.
В действиях шести сотрудников посольства Британии обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы, сообщили в ФСБ. Директорат Восточной Европы МИД Британии превращен в спецслужбу для нанесения поражения РФ, заявили в ФСБ.