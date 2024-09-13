Главное за ночь 13 сентября - 13.09.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 13 сентября
Главное за ночь 13 сентября - 13.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 13 сентября
Пожар произошел на промышленном предприятии в Николаеве на юге Украины, где в ночь на пятницу были зафиксированы взрывы. Об этом сообщил глава областной... Украина.ру, 13.09.2024
2024-09-13T08:06
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Пожар произошел на промышленном предприятии в Николаеве на юге Украины, где в ночь на пятницу были зафиксированы взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.Новости с Кураховского направления сообщает ТГ-канал Condottiero: Всю ночь продолжалась зачистка н.п. Острое. Обстановка в населенном пункте и вокруг - стабилизирована. ВС РФ закрепились. С рассветом продолжились боевые действия в н.п. Максимильяновка и продвижение вдоль трассы О-0510 на Курахово и шахту Кураховская. А также боевая работа продолжается в н.п. Украинск, Горняк, Селидово и Красный Яр на Красноармейском направлении.Подразделения ВС РФ захватили и эвакуировали еще одну БМП Bradley производства США на авдеевском направлении. После ремонта специалисты примут решение о том, как использовать дальше американскую машину, сообщили в Минобороны РФ.В действиях шести сотрудников посольства Британии обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы, сообщили в ФСБ. Директорат Восточной Европы МИД Британии превращен в спецслужбу для нанесения поражения РФ, заявили в ФСБ.
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новости, россия, британия, николаев, мид, фсб
Новости, Россия, Британия, Николаев, МИД, ФСБ

Главное за ночь 13 сентября

08:06 13.09.2024
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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Пожар произошел на промышленном предприятии в Николаеве на юге Украины, где в ночь на пятницу были зафиксированы взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.
Новости с Кураховского направления сообщает ТГ-канал Condottiero: Всю ночь продолжалась зачистка н.п. Острое. Обстановка в населенном пункте и вокруг - стабилизирована. ВС РФ закрепились. С рассветом продолжились боевые действия в н.п. Максимильяновка и продвижение вдоль трассы О-0510 на Курахово и шахту Кураховская. А также боевая работа продолжается в н.п. Украинск, Горняк, Селидово и Красный Яр на Красноармейском направлении.

Подразделения ВС РФ захватили и эвакуировали еще одну БМП Bradley производства США на авдеевском направлении. После ремонта специалисты примут решение о том, как использовать дальше американскую машину, сообщили в Минобороны РФ.

В действиях шести сотрудников посольства Британии обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы, сообщили в ФСБ. Директорат Восточной Европы МИД Британии превращен в спецслужбу для нанесения поражения РФ, заявили в ФСБ.
 
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