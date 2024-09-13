Заходили небольшими группами: участник СВО раскрыл, какую тактику использовали ВСУ в Курской области - 13.09.2024 Украина.ру
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Заходили небольшими группами: участник СВО раскрыл, какую тактику использовали ВСУ в Курской области
Заходили небольшими группами: участник СВО раскрыл, какую тактику использовали ВСУ в Курской области - 13.09.2024 Украина.ру
Заходили небольшими группами: участник СВО раскрыл, какую тактику использовали ВСУ в Курской области
Нужно понимать, что живая сила и техника Украины в Курскую область заходила постепенно. Серьезные прорывы требуют большого количества людей и техники. Но такие диверсионные отряды противника было заметить очень сложно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2024-09-13T05:15
2024-09-13T05:15
новости
курская область
украина
россия
всу
вторжение
дрг
диверсанты
белгородская область
военная техника
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Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки наши бронегруппы ворвались и сходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.Нужно понимать, что в Курской области нет сплошной линии фронта. Когда ВСУ напали на регион, они использовали тактику диверсионных отрядов, которые просачивались мимо российских подразделений, рассказал военкор.Но там, где российские войска оказывали сопротивление, ВСУ останавливались. Например, противник предпринял несколько атак на КПП в Белгородской области, но наши пограничники дали отпор и не пустили его на территорию, отметил он.Серьезные прорывы требуют большого количества людей и техники. Даже если эти силы сосредотачиваются в лесополосах, их все равно заметно. Но такие диверсионные отряды противника заметить очень сложно, подчеркнул журналист."Почему в начале вторжения Минобороны сообщило о том, что это была украинская ДРГ? Потому что противник заходил небольшими группами. Одна бронемашина, один танк, несколько единиц колесной техники", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плану" на сайте Украина.ру
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курская область
украина
россия
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новости, курская область, украина, россия, всу, вторжение, дрг, диверсанты, белгородская область, военная техника
Новости, Курская область, Украина, Россия, ВСУ, вторжение, ДРГ, диверсанты, Белгородская область, военная техника

Заходили небольшими группами: участник СВО раскрыл, какую тактику использовали ВСУ в Курской области

05:15 13.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Нужно понимать, что живая сила и техника Украины в Курскую область заходила постепенно. Серьезные прорывы требуют большого количества людей и техники. Но такие диверсионные отряды противника было заметить очень сложно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
Ранее в СМИ стали поступать сообщения, что армия России в Курской области перешла в контрнаступление. В частности, после тщательной подготовки наши бронегруппы ворвались и сходу выбили ВСУ из населенного пункта Снагость, который служит важным локальным транспортным узлом, тем самым поставив под угрозу весь левый фланг противника.
Нужно понимать, что в Курской области нет сплошной линии фронта. Когда ВСУ напали на регион, они использовали тактику диверсионных отрядов, которые просачивались мимо российских подразделений, рассказал военкор.
Но там, где российские войска оказывали сопротивление, ВСУ останавливались. Например, противник предпринял несколько атак на КПП в Белгородской области, но наши пограничники дали отпор и не пустили его на территорию, отметил он.
"Там, где у нас были менее подготовленные войска, они прошли. Нужно понимать, что живая сила и техника Украины в Курскую область заходила постепенно. У меня часто спрашивают: "Почему мы не заметили эти скопления?" И сейчас я тоже попробую на него ответить", — сказал Линин.
Серьезные прорывы требуют большого количества людей и техники. Даже если эти силы сосредотачиваются в лесополосах, их все равно заметно. Но такие диверсионные отряды противника заметить очень сложно, подчеркнул журналист.
"Почему в начале вторжения Минобороны сообщило о том, что это была украинская ДРГ? Потому что противник заходил небольшими группами. Одна бронемашина, один танк, несколько единиц колесной техники", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Мне кажется, только политика сдерживает нас от решительных шагов на поле боя читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, что сейчас происходит на фронтах спецоперации — в материале "Военный обозреватель Евгений Норин: Россия выбивает ВСУ из-под Курска по очевидному, но разумному плану" на сайте Украина.ру
Тимофей Ермаков интервью
11 сентября, 05:48
Тимофей Ермаков: Раз Запад и Украина ездят России по ушам, с ними надо быть лютой волчаройНадо соблюдать информационную гигиену. Надо держать в голове, что мы воюем с обманщиками и террористами, которые ни перед чем не остановятся. С волками жить – по-волчьи выть. Воюешь с волками – воюй как волчара.
 
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