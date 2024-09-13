https://ukraina.ru/20240913/1057411771.html

Медведчук объяснил почему Россия не вмешалась в украинский майдан, а оппозиция не смогла объединиться

Медведчук объяснил почему Россия не вмешалась в украинский майдан, а оппозиция не смогла объединиться - 13.09.2024 Украина.ру

Медведчук объяснил почему Россия не вмешалась в украинский майдан, а оппозиция не смогла объединиться

Российская сторона уважала независимость Украины, а потому не вмешивалась в события 2014 года. Так председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук прокомментировал неучастие Москвы в свержении законной украинской власти в период майдана в интервью журналисту EADaily

2024-09-13T04:11

2024-09-13T04:11

2024-09-13T04:11

новости

виктор медведчук

россия

украина

запад

владимир зеленский

виктор янукович

майдан

революция

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По его словам, если бы президент Украины Виктор Янукович в 2014 году обратился за помощью к России, то вопрос можно было бы решить еще тогда, однако у этой истории нет сослагательного наклонения. Тем не менее, сегодня РФ было бы странно винить в событиях того времени. С учетом того, что Медведчук был одним из наиболее заметных представителей оппозиции на Украине, он напомнил, как неоднократно он и его семья подвергались нападениям: радикалы поджигали и уничтожали офисы общественного движения "Украинский выбор", а затем и партии Медведчука, а власть только "науськивала их". На вопрос о том, почему пророссийская оппозиция так и не смогла объединиться после майдана, Медведчук указал на наличие украинских политиков с "низкой социальной ответственностью". Подробнее о причинах и последствиях украинской катастрофы, "политическом Франкенштейне" Зеленском, миссии России и деструктивном влиянии Запада, а также о борьбе своей семьи с мракобесием и сатанизмом читайте в полном интервью Медведчука на портале EADaily.

https://ukraina.ru/20240828/1057090975.html

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новости, виктор медведчук, россия, украина, запад, владимир зеленский, виктор янукович, майдан, революция