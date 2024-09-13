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Медведчук объяснил почему Россия не вмешалась в украинский майдан, а оппозиция не смогла объединиться
Медведчук объяснил почему Россия не вмешалась в украинский майдан, а оппозиция не смогла объединиться - 13.09.2024 Украина.ру
Медведчук объяснил почему Россия не вмешалась в украинский майдан, а оппозиция не смогла объединиться
Российская сторона уважала независимость Украины, а потому не вмешивалась в события 2014 года. Так председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук прокомментировал неучастие Москвы в свержении законной украинской власти в период майдана в интервью журналисту EADaily
2024-09-13T04:11
2024-09-13T04:11
2024-09-13T04:11
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По его словам, если бы президент Украины Виктор Янукович в 2014 году обратился за помощью к России, то вопрос можно было бы решить еще тогда, однако у этой истории нет сослагательного наклонения. Тем не менее, сегодня РФ было бы странно винить в событиях того времени. С учетом того, что Медведчук был одним из наиболее заметных представителей оппозиции на Украине, он напомнил, как неоднократно он и его семья подвергались нападениям: радикалы поджигали и уничтожали офисы общественного движения "Украинский выбор", а затем и партии Медведчука, а власть только "науськивала их". На вопрос о том, почему пророссийская оппозиция так и не смогла объединиться после майдана, Медведчук указал на наличие украинских политиков с "низкой социальной ответственностью". Подробнее о причинах и последствиях украинской катастрофы, "политическом Франкенштейне" Зеленском, миссии России и деструктивном влиянии Запада, а также о борьбе своей семьи с мракобесием и сатанизмом читайте в полном интервью Медведчука на портале EADaily.
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новости, виктор медведчук, россия, украина, запад, владимир зеленский, виктор янукович, майдан, революция
Новости, Виктор Медведчук, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, Майдан, революция
Медведчук объяснил почему Россия не вмешалась в украинский майдан, а оппозиция не смогла объединиться
Российская сторона уважала независимость Украины, а потому не вмешивалась в события 2014 года. Так председатель Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук прокомментировал неучастие Москвы в свержении законной украинской власти в период майдана в интервью журналисту EADaily
По его словам, если бы президент Украины Виктор Янукович в 2014 году обратился за помощью к России, то вопрос можно было бы решить еще тогда, однако у этой истории нет сослагательного наклонения. Тем не менее, сегодня РФ было бы странно винить в событиях того времени.
"Позволю напомнить, что майдан произошел не в России, а на Украине, суверенитет которой Россия уважала. Поэтому недоработкой России это не может быть в принципе. От майдана пострадала законная украинская власть...И проиграла она не только маргиналам, но и коллективному Западу, которого тогда не решилась назвать врагом. (…) Если бы не преступные действия Зеленского и его своры, то майдан удалось бы свести на нет, и никакой войны не было бы. Но Зеленский маниакально вцепился во власть, которую он в 2020-м году уже фактически проиграл. И эта тяга его к власти и к большим деньгам привела Украину к страшной беде, к катастрофе", - отметил политик.
С учетом того, что Медведчук был одним из наиболее заметных представителей оппозиции на Украине, он напомнил, как неоднократно он и его семья подвергались нападениям: радикалы поджигали и уничтожали офисы общественного движения "Украинский выбор", а затем и партии Медведчука, а власть только "науськивала их".
На вопрос о том, почему пророссийская оппозиция так и не смогла объединиться после майдана, Медведчук указал на наличие украинских политиков с "низкой социальной ответственностью".
"Далеко не вся она (оппозиция - Ред.) была пророссийской. Многие видели, какие выгоды приносят пророссийские лозунги, и стремились использовать их в своих целях. Когда эти лозунги стали опасными для тех, кто их провозглашал, то от них быстро отказывались и перекрашивались. Политики с низкой социальной ответственностью есть в любом политическом спектре, пророссийские партии, к сожалению, не исключение", - добавил он.
Подробнее о причинах и последствиях украинской катастрофы, "политическом Франкенштейне" Зеленском, миссии России и деструктивном влиянии Запада, а также о борьбе своей семьи с мракобесием и сатанизмом читайте
в полном интервью Медведчука на портале EADaily.