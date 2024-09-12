Сикорский сдал планы Трампа, но и без него эскалация в мире неизбежна
Харрис Трамп
Одержав победу на предстоящих президентских выборах в США Дональд Трамп может повысить уровень напряженности в мире, прикрываясь намерением завершить украинский конфликт
Дональд Трамп сможет как ввести ряд новых экономических санкций, чтобы противодействовать параллельному импорту, так и передать Киеву тактическое ядерное оружие для борьбы с РФ. Если его изберут президентом США. Так прокомментировал признание главы Министерства иностранных дел Польши Радослава Сикорского о намерениях Трампа член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру.
В четверг, 12 сентября, в телеграм-канале известных российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) был опубликован новый видеоролик с признанием польского министра, который думал, что беседует с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Помимо прочих заявлений, Сикорский сказал, что Трамп будет угрожать России эскалацией для разрешения украинского конфликта, потому что на карту поставлен авторитет Вашингтона.
"Я разговариваю с людьми из команды Трампа, и они говорят нам, что они не в курсе, что на самом деле будет делать Трамп, но они говорят нам, что он будет угрожать (президенту России Владимиру - Ред.) Путину эскалацией, чтобы заключить более выгодную сделку. Я просто передаю то, что мне сказали", - пояснил он.
Несколькими днями ранее кандидат в президенты уже угрожал странам, которые отказываются от доллара, слишком дорогостоящими последствиями. Трамп утверждал, что американская валюта находится в "серьезной осаде" уже на протяжении восьми лет, а Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка обсуждают отказ от доллара, хотя в США намерены сохранить его мировой статус.
04:57Дмитрий Бавырин: Удары ракетами по России были козырем Трампа, но кризис ВСУ под Покровском все изменилСценарий, при котором будут разрешены удары вглубь территории России, прежде всего в район столицы, возможно, будет реализован уже сейчас, то есть до победы Трампа. Трамп, видимо, считает, что это его козырь, давать разрешение на удары дальнобойным оружием, и этот козырь у него уведут.
Как отмечали источники агентства Bloomberg, бывший глава Белого дома, оказавшись при власти вновь, может ввести дополнительны экспортный контроль и повышенные сборы. Такую же точку зрения имеет и эксперт.
"Эскалация может быть самой разной - от масштабнейшего введения экономических санкций, как угрожал конкретно Трамп. Например, введение стопроцентной пошлины на товары тех стран, которые сотрудничают с Россией до передачи Украине тактического ядерного оружия. В особенности обращает на себя внимание последнее сообщение о том, что США заказали исследование о влиянии ядерного оружия на аграрный сектор", - пояснил Безпалько.
12 сентября инженерный корпус армии США заключил контракт с единственным подрядчиком на "разработку активных исследовательских программ, сосредоточенных на моделировании воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы". Работы будут проходить с использованием программного обеспечения, позволяющего воссоздать подобную ситуацию, а ориентировочная стоимость контракта составит 34 миллиона долларов, сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на документы Пентагона.
Безпалько заверяет, что на сегодня в США все партии и политики допускают эскалацию обстановки. Не исключено массовое применение дальнобойных ракет, которые могут приземлиться где-нибудь в Москве, а союзники Киева всегда смогут отмахнуться тем, что оружие было западными до передачи ВСУ, а затем оно стало украинскими и им распорядились именно так.
"Трамп действительно агрессивен и непредсказуем. Он может сыграть в эскалацию. Ни от одного из американских президентов России не следует ждать каки-либо послаблений в позиции Вашингтона, либо какого-то доброго отношения к нам. Одержав победу любой кандидат будет проводить курс американского государства в интересах правящих элит США. Что Трамп, что Харрис - хрен редьки не слаще", - подчеркнул в комментарии Украина.ру военный аналитик, член общественного совета при Минобороны России, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Собеседники сходятся во мнении, что вариантов эскалации на сегодня слишком много, а вопрос состоит лишь в том, решаться на нее резко или же буду постепенно поднимать градус. Поэтому и предпочтение в Кремле иронично отдали хохочущей Камале Харрис, у которой будто бы "все хорошо". О ней говорят в контексте участия кандидата в команде Байдена, действия которого для России уже знакомы и предсказуемы.
Страшилки про Трампа пока не остаются только следом в медиа, потому что итоги выборов еще не предопределены, подчеркнул Богдан Безпалько. Напомним, по результатам прошедших дебатов кандидатов на пост президента, которые посмотрели более 67 миллионов человек, победу по результатам народного голосования одержала Харрис. Около 63% против 37% посчитали, что она показала лучшие результаты.
"Сейчас говорить о победе Трампа несколько рановато. В свете предсказания Алана Лихтмана и прошедших дебатов, где Харрис держалась довольно уверенно, с учетом неопределенности результатов еще только предстоящего голосования, прогнозировать его успех преждевременно", - заключил эксперт.