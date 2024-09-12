По ошибке? Секретная служба США почтила память смертников "Аль-Каиды"* - 12.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240912/1057400803.html
По ошибке? Секретная служба США почтила память смертников "Аль-Каиды"*
По ошибке? Секретная служба США почтила память смертников "Аль-Каиды"* - 12.09.2024 Украина.ру
По ошибке? Секретная служба США почтила память смертников "Аль-Каиды"*
Секретная служба США опубликовала пост в память о погибших в теракте 11 сентября 2001 года. В списке жертв оказались и 19 террористов "Аль-Каиды"*
2024-09-12T11:56
2024-09-12T11:56
новости
сша
нью-йорк
вашингтон
аль-каида
террорист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1f/1046775383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1429b60e1a66b6b5da3f1b566e658d7a.jpg
На это 12 сентября обратил внимание портал Daily Caller, отметив, что жертвами трагедии являются 2 977 человек, а Секретная служба приплюсовала к ним еще и 19 террористов.В тот же день Секретная служба удалила указанный пост, заменив его на исправленную версию, подтвердив допущенную ранее ошибку."В первоначальном сообщении мы по ошибке указали общее число погибших..., в которое входили (19) террористов... Мы приносим глубокие извинения за ошибку", - говорится в сообщении ведомства.Утром 11 сентября 2001 года четыре группы террористов "Аль-Каиды"* захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один - в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне.Пассажиры и команда четвертого авиалайнера попытались перехватить управление авиасудном у террористов, но в итоге самолет упал в штате Пенсильвания.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240912/1057400631.html
сша
нью-йорк
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1f/1046775383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07882c8d6c62b6c83a7ff6d9c523b47a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, нью-йорк, вашингтон, аль-каида, террорист
Новости, США, Нью-Йорк, Вашингтон, Аль-Каида, террорист

По ошибке? Секретная служба США почтила память смертников "Аль-Каиды"*

11:56 12.09.2024
 
© Игорь МихалевСтроительство комплекса зданий в Нью-Йорке на месте разрушенных башен-близнецов Всемирного торгового центра (ВТЦ), разрушенного в результате теракта 11 сентября 2001 года.
Строительство комплекса зданий в Нью-Йорке на месте разрушенных башен-близнецов Всемирного торгового центра (ВТЦ), разрушенного в результате теракта 11 сентября 2001 года.
© Игорь Михалев
Читать в
Секретная служба США опубликовала пост в память о погибших в теракте 11 сентября 2001 года. В списке жертв оказались и 19 террористов "Аль-Каиды"*

"Флаг, висящий в нашей штаб-квартире, является... напоминанием о событиях 11 сентября и о цели нашей миссии. Свидетельство свободы и самопожертвования, он чтит память всех 2996 погибших, в том числе нашего главного специального сотрудника Крейга Т. Миллера и ответственного специального агента Чарльза Л. Френда", - говорилось в публикации ведомства.

На это 12 сентября обратил внимание портал Daily Caller, отметив, что жертвами трагедии являются 2 977 человек, а Секретная служба приплюсовала к ним еще и 19 террористов.
В тот же день Секретная служба удалила указанный пост, заменив его на исправленную версию, подтвердив допущенную ранее ошибку.
"В первоначальном сообщении мы по ошибке указали общее число погибших..., в которое входили (19) террористов... Мы приносим глубокие извинения за ошибку", - говорится в сообщении ведомства.
Утром 11 сентября 2001 года четыре группы террористов "Аль-Каиды"* захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один - в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне.
Пассажиры и команда четвертого авиалайнера попытались перехватить управление авиасудном у террористов, но в итоге самолет упал в штате Пенсильвания.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
11:54
Запад пытается "красиво оформить" давно принятое решение об ударах по РФ — ЛавровЗапад давно снял ограничения на удары Киевом дальнобойным оружием по РФ. Об этом 12 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины
 
НовостиСШАНью-ЙоркВашингтонАль-Каидатеррорист
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:29Владимир Орлов о ракетном ударе ВСУ по России и о том, как ответить Финляндии на атаку на Мурманск
14:21Последняя гастроль Самокатного Деда. США используют ООН как прикрытие для Третьей мировой
14:13Завербованный СБУ севастополец пытался подорвать железнодорожный мост - ФСБ
13:57"Каждый шаг отдавался мне адской болью": как лошади помогают бойцам вернуться к жизни. Спецрепортаж
13:36Затаился и не отсвечивает. Чем занимается бывший комендант Майдана Андрей Парубий
13:35Швейцария не подходит на роль посредника в украинском конфликте - Захарова
13:23Умер президент Фухимори, который проводил в Пру массовую стерилизацию. Невыученный урок для Зеленского
13:13"Между русскими и украинцами ещё не всё потеряно". Главное на Украине на 13:00 12 сентября
13:06Стало известно, какие регионы РФ попали в список целей "разрешенных" ракет - карты
12:42"Великолепная ошибка": в администрации Байдена подвели итог курской провокации ВСУ
12:34"Камуфляжная дискуссия": Песков о "разрешении" Украине бить по России
12:21Зеленский передал Блинкену список целей в России, по которым планирует бить западными ракетами - АВС
11:56По ошибке? Секретная служба США почтила память смертников "Аль-Каиды"*
11:54Запад пытается "красиво оформить" давно принятое решение об ударах по РФ — Лавров
11:31Обстреливали и грабили: обнародованы кадры бесчинств украинских боевиков в Курской области
11:18Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение
11:16У Конотопа нет денег на восстановление водоснабжения после взрывов — мэр
11:02Сколько стоит назвать жену Макрона мужчиной? Суд Парижа вынесет решение
10:43Избили и забрали технику. ФБР нагрянули с обысками к сотруднице RT в Майами
10:04ВС РФ взяли под полный огневой контроль Макеевку - Марочко
Лента новостейМолния