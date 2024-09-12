https://ukraina.ru/20240912/1057400803.html
По ошибке? Секретная служба США почтила память смертников "Аль-Каиды"*
По ошибке? Секретная служба США почтила память смертников "Аль-Каиды"* - 12.09.2024 Украина.ру
По ошибке? Секретная служба США почтила память смертников "Аль-Каиды"*
Секретная служба США опубликовала пост в память о погибших в теракте 11 сентября 2001 года. В списке жертв оказались и 19 террористов "Аль-Каиды"*
2024-09-12T11:56
2024-09-12T11:56
2024-09-12T11:56
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аль-каида
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На это 12 сентября обратил внимание портал Daily Caller, отметив, что жертвами трагедии являются 2 977 человек, а Секретная служба приплюсовала к ним еще и 19 террористов.В тот же день Секретная служба удалила указанный пост, заменив его на исправленную версию, подтвердив допущенную ранее ошибку."В первоначальном сообщении мы по ошибке указали общее число погибших..., в которое входили (19) террористов... Мы приносим глубокие извинения за ошибку", - говорится в сообщении ведомства.Утром 11 сентября 2001 года четыре группы террористов "Аль-Каиды"* захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один - в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне.Пассажиры и команда четвертого авиалайнера попытались перехватить управление авиасудном у террористов, но в итоге самолет упал в штате Пенсильвания.*Запрещенная в России террористическая организация.
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новости, сша, нью-йорк, вашингтон, аль-каида, террорист
Новости, США, Нью-Йорк, Вашингтон, Аль-Каида, террорист
По ошибке? Секретная служба США почтила память смертников "Аль-Каиды"*
Секретная служба США опубликовала пост в память о погибших в теракте 11 сентября 2001 года. В списке жертв оказались и 19 террористов "Аль-Каиды"*
"Флаг, висящий в нашей штаб-квартире, является... напоминанием о событиях 11 сентября и о цели нашей миссии. Свидетельство свободы и самопожертвования, он чтит память всех 2996 погибших, в том числе нашего главного специального сотрудника Крейга Т. Миллера и ответственного специального агента Чарльза Л. Френда", - говорилось в публикации ведомства.
На это 12 сентября обратил внимание портал Daily Caller, отметив, что жертвами трагедии являются 2 977 человек, а Секретная служба приплюсовала к ним еще и 19 террористов.
В тот же день Секретная служба удалила указанный пост, заменив его на исправленную версию, подтвердив допущенную ранее ошибку.
"В первоначальном сообщении мы по ошибке указали общее число погибших..., в которое входили (19) террористов... Мы приносим глубокие извинения за ошибку", - говорится в сообщении ведомства.
Утром 11 сентября 2001 года четыре группы террористов "Аль-Каиды"* захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке
, один - в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне
.
Пассажиры и команда четвертого авиалайнера попытались перехватить управление авиасудном у террористов, но в итоге самолет упал в штате Пенсильвания.
*Запрещенная в России террористическая организация.