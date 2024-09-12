Британия разрешила Украине бить вглубь России, но вслух об этом пока не скажут - The Guardian - 12.09.2024 Украина.ру
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Британия разрешила Украине бить вглубь России, но вслух об этом пока не скажут - The Guardian
Британия разрешила Украине бить вглубь России, но вслух об этом пока не скажут - The Guardian - 12.09.2024 Украина.ру
Британия разрешила Украине бить вглубь России, но вслух об этом пока не скажут - The Guardian
Решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории уже принято, однако с публичным сообщением об этом пока решили повременить, а заодно изучить план будущих атак Киева. Об этом 12 сентября написала британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве
2024-09-12T09:32
2024-09-12T10:35
новости
россия
британия
украина
киев
всу
удары
the guardian
джо байден
энтони блинкен
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Однако, оговорилось издание, несмотря на то, что принципиальное согласие уже есть, о нем не будет публично объявлено 13 сентября после встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, как ожидалось ранее.Журналисты The Guardian уточнили, что с публичным заявлением власти Британии решили повременить, так как оно будет "излишне провокационным".Между тем, источники газеты отметили, что совместный визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми в Киев "не состоялся бы, если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow".В материале The Guardian уточняется также, что хоть дальность ракет Storm Shadow и составляет 560 километров, пока Запад ограничит Киев расстоянием в 190 миль, то есть 305 километров, чтобы избежать "безрассудных" или "ненужных" атак. Кроме того, Вашингтон хочет подробно изучить стратегию Зеленского в части ударов вглубь территории России.Кстати, в середине июня руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что ВСУ наносят удары по России западным оружием. По его словам, такие атаки "уже чувствуются". Также Буданов тогда выразил уверенность, что это "возымеет свой эффект" и "точно облегчит ситуацию" для Украины на фронте.А на днях верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на форуме в Италии возмутился, что Киеву до сих пор не разрешили использовать поставляемое Западом оружие для ударов вглубь российской территории."Помимо красивых слов, было бы неплохо, если бы мы позволили Украине эффективно защищать себя", - сказал он.При этом 77-летний Боррель сравнил происходящее на Украине с сектором Газа, который "безнаказанно уничтожает Израиль", забыв, что Запад не поставляет палестинцам оружие "для самообороны" и оправдывает удары по палестинским территориям и гибель тысяч палестинцев "правом Израиля на самооборону".В конце августа британская газета The Telegraph сообщила, что Лондон поддержал использование Украиной ракет Storm Shadow по России, однако никаких публичных заявлений по этому поводу сделано не будет из-за опасений, что это спровоцирует скандал с США.Это вызвало недоумение общественности, и журналисты решили уточнить все у того же Стармера, правда ли это, а заодно узнать, верен ли слух, что пускать ракеты по России запретил лично Байден из опасений прямого включения США в украинский конфликт."Я не собираюсь вдаваться в тактические вопросы о применении оружия по вполне понятным причинам, но никаких новых решений принято не было", - ответил тогда Стармер.Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае этого года. В частности, тогда глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призывал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием.Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".Чуть раньше американское издание Politico написало, что украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России.Киев требует от Байдена разрешение бить по РФ. Тот против, но не совсем - PoliticoИнтересно, что еще в апреле Байден подписал закон о выделении очередного военного "пакета" Украине, в который вошли, например, американские оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью до 300 километров.Примерно в то же время американское издание Politico писало о том, что ракеты были переданы еще в марте, после чего ВСУ уже использовали ATACMS для ударов вглубь российской территории.29 мая Байден публично пообещал, что американское оружие только для "суверенной украинской территории". А уже на следующий день американская газета The Washington Post сообщила о том, что Вашингтон принял решение разрешить ВСУ сбивать поставленными США системами ПВО цели в небе над "историческими" территориями РФ.Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружиемПрезидент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.*-Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240911/1057372967.html
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новости, россия, британия, украина, киев, всу, удары, the guardian, джо байден, энтони блинкен, кирилл буданов, владимир путин
Новости, Россия, Британия, Украина, Киев, ВСУ, удары, The Guardian, Джо Байден, Энтони Блинкен, Кирилл Буданов, Владимир Путин

Британия разрешила Украине бить вглубь России, но вслух об этом пока не скажут - The Guardian

09:32 12.09.2024 (обновлено: 10:35 12.09.2024)
 
© commons.wikimedia.org / David Monniaux Storm Shadow
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© commons.wikimedia.org / David Monniaux
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Решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории уже принято, однако с публичным сообщением об этом пока решили повременить, а заодно изучить план будущих атак Киева. Об этом 12 сентября написала британская газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве
"Великобритания решила удовлетворить просьбу Украины дать разрешение бить ракетами Storm Shadow по целям в России", - написал The Guardian.
Однако, оговорилось издание, несмотря на то, что принципиальное согласие уже есть, о нем не будет публично объявлено 13 сентября после встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, как ожидалось ранее.
Журналисты The Guardian уточнили, что с публичным заявлением власти Британии решили повременить, так как оно будет "излишне провокационным".
Между тем, источники газеты отметили, что совместный визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми в Киев "не состоялся бы, если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow".
Вчера, 12:54
Обсудить удары по России? Блинкен и глава МИД Британии прибыли в КиевГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли в Киев.
В материале The Guardian уточняется также, что хоть дальность ракет Storm Shadow и составляет 560 километров, пока Запад ограничит Киев расстоянием в 190 миль, то есть 305 километров, чтобы избежать "безрассудных" или "ненужных" атак. Кроме того, Вашингтон хочет подробно изучить стратегию Зеленского в части ударов вглубь территории России.
Кстати, в середине июня руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что ВСУ наносят удары по России западным оружием. По его словам, такие атаки "уже чувствуются". Также Буданов тогда выразил уверенность, что это "возымеет свой эффект" и "точно облегчит ситуацию" для Украины на фронте.
А на днях верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на форуме в Италии возмутился, что Киеву до сих пор не разрешили использовать поставляемое Западом оружие для ударов вглубь российской территории.
"Помимо красивых слов, было бы неплохо, если бы мы позволили Украине эффективно защищать себя", - сказал он.
При этом 77-летний Боррель сравнил происходящее на Украине с сектором Газа, который "безнаказанно уничтожает Израиль", забыв, что Запад не поставляет палестинцам оружие "для самообороны" и оправдывает удары по палестинским территориям и гибель тысяч палестинцев "правом Израиля на самооборону".
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Боррель подстрекает Италию разрешить Киеву бить вглубь РоссииВерховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на форуме в Италии возмутился, что Киеву до сих пор не разрешили использовать поставляемое Западом оружие для ударов вглубь российской территории
В конце августа британская газета The Telegraph сообщила, что Лондон поддержал использование Украиной ракет Storm Shadow по России, однако никаких публичных заявлений по этому поводу сделано не будет из-за опасений, что это спровоцирует скандал с США.
Это вызвало недоумение общественности, и журналисты решили уточнить все у того же Стармера, правда ли это, а заодно узнать, верен ли слух, что пускать ракеты по России запретил лично Байден из опасений прямого включения США в украинский конфликт.
"Я не собираюсь вдаваться в тактические вопросы о применении оружия по вполне понятным причинам, но никаких новых решений принято не было", - ответил тогда Стармер.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
28 августа, 15:47
Британский премьер странно ответил на вопрос о том, почему Storm Shadow не летят в РоссиюПравда ли, что использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России Киеву мешает Вашингтон? Довольно неоднозначный ответ на этот вопрос 28 августа на пресс-конференции в Берлине дал премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Тема потенциальных ударов западным оружием по территории РФ активно обсуждалась еще в мае этого года. В частности, тогда глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призывал госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием.
Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Киеву использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах".
Чуть раньше американское издание Politico написало, что украинские чиновники предпринимают новые усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России.
Киев требует от Байдена разрешение бить по РФ. Тот против, но не совсем - Politico
Интересно, что еще в апреле Байден подписал закон о выделении очередного военного "пакета" Украине, в который вошли, например, американские оперативно-тактические ракеты ATACMS дальностью до 300 километров.
Примерно в то же время американское издание Politico писало о том, что ракеты были переданы еще в марте, после чего ВСУ уже использовали ATACMS для ударов вглубь российской территории.
29 мая Байден публично пообещал, что американское оружие только для "суверенной украинской территории". А уже на следующий день американская газета The Washington Post сообщила о том, что Вашингтон принял решение разрешить ВСУ сбивать поставленными США системами ПВО цели в небе над "историческими" территориями РФ.
Тогда же российские военные эксперты проанализировали, какое западное вооружение уже есть у ВСУ и как далеко киевский режим может достать им вглубь российских регионов.
Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае применения вооруженными силами Украины западного дальнобойного оружия, России вновь придется принимать решения о санитарной зоне.
*-Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
 
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