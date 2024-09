https://ukraina.ru/20240912/1057396522.html

Решение об ударах вглубь РФ, взрывы, путь к Третьей мировой. Главное на Украине на утро 12 сентября

Пушков считает, что принятие решения об ударах западным оружием вглубь РФ — дело пары дней, а Рябков предупреждает США о рисках. На Украине звучит сигнал тревоги, раздаются взрывы, сообщается о повреждениях. Посол Антонов считает, что США прокладывают путь к Третьей мировой войне

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков считает, что принятие решения об ударах западным оружием вглубь территории России - дело нескольких дней."Решение об ударах по территории России явно готовится. Слишком много вокруг этого разговоров и намеков, чтобы был дан задний ход. Даже если оно еще не принято, то, похоже, это дело нескольких дней. Вброс через The Guardian не случаен. Идет подготовка общественного мнения", - написал Пушков в своем телеграм-канале.Ранее газета Guardian со ссылкой на источники в правительстве Великобритании заверила, что решение разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow по целям на территории России уже принято.Как отмечает издание, ожидается, что решение не будет публично объявлено в пятницу, когда премьер Британии Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.Что касается США, они хотят, чтобы Владимир Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия, передает агентство Блумберг.По данным источников, во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми планировали оказать давление на Зеленского и его команду, чтобы они изложили долгосрочный план на следующий год. Как отмечают источники, это позволит понять, на что нацелена Украина.Ранее британская газета Financial Times сообщила, что в правительстве президента США наблюдается раскол по вопросу о возможном разрешении Киеву наносить удары вглубь территории РФ. Издание Telegraph писало, что Байден на этой неделе может снять запрет на использование Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл "игрой с огнем" обсуждение возможного применения Киевом ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков предупредил, что заявление Вашингтона о рассмотрении вопроса снятия ограничений на удары Киевом вглубь РФ добавят рисков самим США."Это элемент психологической войны, которая, в свою очередь, является частью гибридной войны", - сказал Рябков.По его словам, подобные заявления являются попыткой психологически воздействовать на РФ в вопросе выполнения российских целей на Украине."Как и другие сигналы и действия, которые мы тоже наблюдаем - эскалационного характера - это заявление не изменит наш курс, а рисков и опасностей, в том числе для самих США и их союзников, клиентов и подопечных добавит", - отметил дипломат.По его словам, если США заинтересованы в укреплении собственной безопасности, им стоит прекратить подобного рода "провокационные вбросы" и воздерживаться от поставок, не провоцируя Киев на шаги, которые могут еще больше обострить обстановку.Лидер британской правопопулистской партии "Наследие" Дэвид Кертен в свою очередь предупредил, что снятие США и Британией запрета на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ станет актом войны со стороны Вашингтона и Лондона."Разрешить запускать британские ракеты Storm Shadow на территорию России стало бы актом войны со стороны режимов (президента США Джо - ред.) Байдена и (британского премьера Кира - ред.) Стармера. Это не должно произойти", - написал он на своей странице в соцсети X.Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что в случае разрешения украинским войскам наносить дальнобойным западным оружием удары вглубь России, президент США ввергнет мир в глобальный военный конфликт, а страны, которые это поддержат, станут его соучастниками.Успехи ВС РФВ ночь на четверг в Киеве, а также в Николаевской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее сигнал также звучал в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской областях.Украинские СМИ сообщили о двух сериях взрывов в Хмельницкой области. Также взрывы гремели в столице и Киевской области, а кроме того, в Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Одесской областях.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что за минувшие сутки на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало более 300 взрывов.Паблики сообщили об ударах российских военных по объектам инфраструктуры на Украине. Так, прилеты зафиксировали в городе Нежин Черниговской области и в Полтавской области, в подконтрольной Киеву части Херсона и Краматорске.Очевидцы рассказали о нескольких взрывах в Конотопе Сумской области — в городе пропало электричество.Эту информацию подтвердили украинские власти: мэр города Артем Семенихин рассказал о критической ситуации с электроснабжением в Конотопе Сумской области на севере Украины после взрывов."Энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения", - написал Семенихин в своем телеграм-канале.Чиновник также добавил, что энергетики приступили к ликвидации повреждений, однако прогнозов, когда появится электроснабжение в домах, делать не стал. При этом он уточнил, что в связи с отсутствием света, в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением и движением электротранспорта.В то же время спецназ "Ахмат" за сутки продвинулся и закрепился на теткинском направлении в Курской области, а на суджанском уничтожил крупный расчет "Бабы-Яги", сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов."Наше суджанское направление... Уничтожено в общей сложности несколько единиц техники. (Уничтожили) артиллерийскую установку, ББМ (боевая бронированная машина - ред.), пикапы... Расчет "Бабы-Яги", я так понял, там находилась серьезная группа, его ребята разнесли в пух и прах... В теткинском направлении ребята очень хорошо прошли вперед, закрепились там", - сказал он на видеозаписи в его телеграм-канале.Несмотря на незавидное положение ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории.Так, за сутки украинские войска 37 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Четыре обстрела - на донецком направлении. Тридцать три обстрела - на горловском направлении", - перечислили в представительстве.Всего было выпущено 106 боеприпасов, погиб один мирный житель.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о попадании в подстанцию при обстреле со стороны украинских войск, центр города обесточен.Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, а также атаковали город с применением беспилотника-камикадзе.Кроме прочего, киевский режим попытался ночью совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Но дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников: по два БПЛА сбито над территориями Белгородской и Курской областей и один над территорией Брянской области.Также в небе над Курской областью была уничтожена украинская ракета, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.Путь к Третьей мировойРазговорами о возможности использования ВСУ ракет США для ударов вглубь РФ Киев нацеливают на усиление атак по простым россиянам, Вашингтон прокладывает путь к Третьей мировой войне, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Киев нацеливают на усиление атак по простым россиянам, нашим городам и селам. Уже никто не скрывает – даже на самом высоком уровне в Белом доме, – что разведданные рекой лились и льются из Соединенных Штатов в Киев", - говорится в заявлении Антонова.По его словам, "Соединенные Штаты поступательно загоняют самих себя все глубже в топь украинского конфликта"."Местные политики повторяют как мантру слова "Украина должна победить". Готовы пожертвовать благосостоянием граждан США, передавая киевскому режиму многомиллиардные объемы оружия и боеприпасов. Требование у кураторов из Вашингтона одно – наращивать боестолкновение с российскими войсками. Нас продолжают проверять на предел терпимости или толерантности к враждебным шагам, целью которых является пресловутое стратегическое поражение нашей страны", - добавил высокопоставленный дипломат.Как заявил Антонов, "такие планы неосуществимы"."Не помогут ни F-16, ни системы ПВО или HIMARS, ни другое оружие. Администрация упорно пренебрегает интересами России. Сейчас все чаще говорят о возможности обстрелов российской территории дальнобойным оружием. Лишь немногие политики упоминают возможность Третьей мировой войны, к которой прокладывают путь здешние власти", - добавил он.Посол также подчеркнул, что политики в Вашингтоне довольны гибелью славян по обе стороны украинского конфликта.Он указал, что "эту мысль подтвердили несколько дней тому назад в Лондоне представители разведсообщества США и Великобритании". "Понятно, что террористические удары сотнями беспилотников по гражданской инфраструктуре в Подмосковье не станут единичным фактом", - заявил Антонов.Он подчеркнул, что "для оправдания враждебных действий в отношении Российской Федерации вашингтонские стратеги используют провокационные лозунги о неких планах Москвы по захвату чуть ли не полмира"."Сыпется откровенный бред. При этом все время в костер русофобии подливаются провокационные псевдофакты о каких-то поставках из Ирана, КНДР или даже Китая", - добавил посол.Антонов отдельно подчеркнул, что бесцельная атака ВСУ на Курскую область показала, что договариваться с террористами невозможно, их нужно уничтожать.Он отметил, что "никакие схемы или "мирные инициативы" по прекращению огня на востоке Европы без учета национальных интересов России просто невозможны"."Не помогут и конференции, как бы красиво они не назывались. Как и в годы Великой Отечественной войны, фашизм нужно искоренять. А цели и задачи специальной военной операции полностью выполнять. Ни у кого не должно быть сомнения, что именно так и будет", - подчеркнул Антонов.

