Выскочить с Украины: эксперт о том, как министерские "крысы" бегут с корабля, который дал течь - 12.09.2024 Украина.ру
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Выскочить с Украины: эксперт о том, как министерские "крысы" бегут с корабля, который дал течь
Выскочить с Украины: эксперт о том, как министерские "крысы" бегут с корабля, который дал течь - 12.09.2024 Украина.ру
Выскочить с Украины: эксперт о том, как министерские "крысы" бегут с корабля, который дал течь
Для этих украинских министров сейчас главное – выскочить с территории Украины. А когда они выедут за рубеж, они будут теми самыми беглыми крысами. Вне зависимости от того, как будут объяснять свои действия. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-09-12T05:45
2024-09-12T05:47
новости
украина
россия
ростислав ищенко
алексей арестович
владимир зеленский
офис президента
министр
увольнение
власти украины
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Ранее целый ряд украинских министров написали заявления об отставке. Просто крысы бегут с корабля. Я не представляю, кому может понадобиться менять этих обормотов и что от этого изменится, отметил эксперт.Я даже не исключаю, что им могли специально подсказать эту идею, чтобы дискредитировать власть Зеленского. Возможно, они уедут за рубеж и будут рассказывать, как они "больше не могли терпеть этот преступный режим", добавил он.Возьмем того же бывший советник Офиса Президента Алексея Арестовича*. Он то любит Зеленского, то не любит. Похоже, он сам не знает, в какую сторону ему колебаться, сказал политолог.Для этих украинских министров сейчас главное – выскочить с территории Украины. А когда они выедут за рубеж, они будут теми самыми беглыми крысами. Независимо от того, как будут объяснять свои действия. Самое главное, что они бегут с корабля, который дал течь, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.руО том, что в настоящее время происходит на Курском направлении специальной военной операции - в интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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новости, украина, россия, ростислав ищенко, алексей арестович, владимир зеленский, офис президента, министр, увольнение, власти украины, украина.ру, львов, миа "россия сегодня"
Новости, Украина, Россия, Ростислав Ищенко, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, Офис президента, министр, увольнение, власти Украины, Украина.ру, Львов, МИА "Россия сегодня"

Выскочить с Украины: эксперт о том, как министерские "крысы" бегут с корабля, который дал течь

05:45 12.09.2024 (обновлено: 05:47 12.09.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Для этих украинских министров сейчас главное – выскочить с территории Украины. А когда они выедут за рубеж, они будут теми самыми беглыми крысами. Вне зависимости от того, как будут объяснять свои действия. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее целый ряд украинских министров написали заявления об отставке. Просто крысы бегут с корабля. Я не представляю, кому может понадобиться менять этих обормотов и что от этого изменится, отметил эксперт.
Я даже не исключаю, что им могли специально подсказать эту идею, чтобы дискредитировать власть Зеленского. Возможно, они уедут за рубеж и будут рассказывать, как они "больше не могли терпеть этот преступный режим", добавил он.

"На Украине же есть оппозиционеры, которые хотели бы хотя бы на два часа заехать в президентский Офис, чтобы успеть набить мешки, пока русская армия движется по мостам на Банковую", — указал Ищенко.

Возьмем того же бывший советник Офиса Президента Алексея Арестовича*. Он то любит Зеленского, то не любит. Похоже, он сам не знает, в какую сторону ему колебаться, сказал политолог.
Для этих украинских министров сейчас главное – выскочить с территории Украины. А когда они выедут за рубеж, они будут теми самыми беглыми крысами. Независимо от того, как будут объяснять свои действия. Самое главное, что они бегут с корабля, который дал течь, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.ру
О том, что в настоящее время происходит на Курском направлении специальной военной операции - в интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы
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