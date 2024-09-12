https://ukraina.ru/20240912/1057372615.html

Выскочить с Украины: эксперт о том, как министерские "крысы" бегут с корабля, который дал течь

Выскочить с Украины: эксперт о том, как министерские "крысы" бегут с корабля, который дал течь - 12.09.2024 Украина.ру

Выскочить с Украины: эксперт о том, как министерские "крысы" бегут с корабля, который дал течь

Для этих украинских министров сейчас главное – выскочить с территории Украины. А когда они выедут за рубеж, они будут теми самыми беглыми крысами. Вне зависимости от того, как будут объяснять свои действия. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-09-12T05:45

2024-09-12T05:45

2024-09-12T05:47

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ростислав ищенко

алексей арестович

владимир зеленский

офис президента

министр

увольнение

власти украины

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Ранее целый ряд украинских министров написали заявления об отставке. Просто крысы бегут с корабля. Я не представляю, кому может понадобиться менять этих обормотов и что от этого изменится, отметил эксперт.Я даже не исключаю, что им могли специально подсказать эту идею, чтобы дискредитировать власть Зеленского. Возможно, они уедут за рубеж и будут рассказывать, как они "больше не могли терпеть этот преступный режим", добавил он.Возьмем того же бывший советник Офиса Президента Алексея Арестовича*. Он то любит Зеленского, то не любит. Похоже, он сам не знает, в какую сторону ему колебаться, сказал политолог.Для этих украинских министров сейчас главное – выскочить с территории Украины. А когда они выедут за рубеж, они будут теми самыми беглыми крысами. Независимо от того, как будут объяснять свои действия. Самое главное, что они бегут с корабля, который дал течь, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.руО том, что в настоящее время происходит на Курском направлении специальной военной операции - в интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

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новости, украина, россия, ростислав ищенко, алексей арестович, владимир зеленский, офис президента, министр, увольнение, власти украины, украина.ру, львов, миа "россия сегодня"