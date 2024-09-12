Выскочить с Украины: эксперт о том, как министерские "крысы" бегут с корабля, который дал течь
05:45 12.09.2024 (обновлено: 05:47 12.09.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Для этих украинских министров сейчас главное – выскочить с территории Украины. А когда они выедут за рубеж, они будут теми самыми беглыми крысами. Вне зависимости от того, как будут объяснять свои действия. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее целый ряд украинских министров написали заявления об отставке. Просто крысы бегут с корабля. Я не представляю, кому может понадобиться менять этих обормотов и что от этого изменится, отметил эксперт.
Я даже не исключаю, что им могли специально подсказать эту идею, чтобы дискредитировать власть Зеленского. Возможно, они уедут за рубеж и будут рассказывать, как они "больше не могли терпеть этот преступный режим", добавил он.
"На Украине же есть оппозиционеры, которые хотели бы хотя бы на два часа заехать в президентский Офис, чтобы успеть набить мешки, пока русская армия движется по мостам на Банковую", — указал Ищенко.
Возьмем того же бывший советник Офиса Президента Алексея Арестовича*. Он то любит Зеленского, то не любит. Похоже, он сам не знает, в какую сторону ему колебаться, сказал политолог.
Для этих украинских министров сейчас главное – выскочить с территории Украины. А когда они выедут за рубеж, они будут теми самыми беглыми крысами. Независимо от того, как будут объяснять свои действия. Самое главное, что они бегут с корабля, который дал течь, заключил собеседник издания.
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