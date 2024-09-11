Зеленский открыл ржавый памятник и пригрозил поставить его копию в Крыму - 11.09.2024 Украина.ру
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Зеленский открыл ржавый памятник и пригрозил поставить его копию в Крыму
Зеленский открыл ржавый памятник и пригрозил поставить его копию в Крыму - 11.09.2024 Украина.ру
Зеленский открыл ржавый памятник и пригрозил поставить его копию в Крыму
Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой открыл в Киеве памятник, посвященный крымским татарам. Об этом 11 сентября он сообщил в своем телеграм-канале
2024-09-11T13:54
2024-09-11T13:54
новости
киев
украина
крым
владимир зеленский
памятник
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Крымская платформа - мероприятие организуемое Киевом вопреки тому, что жители региона в 2014 году проголосовали за возвращение в состав Российской Федерации.На Украине целью работы "Платформы" называют "возвращения проблем Крыма в международную повестку" и "восстановление контроля Украины над регионом".
https://ukraina.ru/20240911/1057375394.html
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новости, киев, украина, крым, владимир зеленский, памятник
Новости, Киев, Украина, Крым, Владимир Зеленский, памятник

Зеленский открыл ржавый памятник и пригрозил поставить его копию в Крыму

13:54 11.09.2024
 
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Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой открыл в Киеве памятник, посвященный крымским татарам. Об этом 11 сентября он сообщил в своем телеграм-канале
"Сегодня, в рамках четвертого саммита международной Крымской платформы, открываем украинский национальный мемориал, посвященный чествованию трагедии крымскотатарского народа. И когда-то непременно такой же мемориал появится в нашем свободном Крыму", - заявил Зеленский, призвав украинцев встать под ружье ради мира.
Крымская платформа - мероприятие организуемое Киевом вопреки тому, что жители региона в 2014 году проголосовали за возвращение в состав Российской Федерации.
На Украине целью работы "Платформы" называют "возвращения проблем Крыма в международную повестку" и "восстановление контроля Украины над регионом".
Владимир Зеленский. Сгенерировано нейросетью
13:16
Зеленского ждет суд. Главное на Украине на 13:00 11 сентябряБоевые действия в зоне СВО продолжаются; В Курской области украинские штурмовики сдаются в плен; в Киеве обеспокоены мирным планом Шольца; в России считают, что Зеленского ждет суд
 
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