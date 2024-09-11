https://ukraina.ru/20240911/1057378485.html

Зеленский открыл ржавый памятник и пригрозил поставить его копию в Крыму

Зеленский открыл ржавый памятник и пригрозил поставить его копию в Крыму - 11.09.2024 Украина.ру

Зеленский открыл ржавый памятник и пригрозил поставить его копию в Крыму

Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой открыл в Киеве памятник, посвященный крымским татарам. Об этом 11 сентября он сообщил в своем телеграм-канале

2024-09-11T13:54

2024-09-11T13:54

2024-09-11T13:54

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Крымская платформа - мероприятие организуемое Киевом вопреки тому, что жители региона в 2014 году проголосовали за возвращение в состав Российской Федерации.На Украине целью работы "Платформы" называют "возвращения проблем Крыма в международную повестку" и "восстановление контроля Украины над регионом".

https://ukraina.ru/20240911/1057375394.html

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новости, киев, украина, крым, владимир зеленский, памятник