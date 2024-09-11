Зеленский открыл ржавый памятник и пригрозил поставить его копию в Крыму
Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой открыл в Киеве памятник, посвященный крымским татарам. Об этом 11 сентября он сообщил в своем телеграм-канале
"Сегодня, в рамках четвертого саммита международной Крымской платформы, открываем украинский национальный мемориал, посвященный чествованию трагедии крымскотатарского народа. И когда-то непременно такой же мемориал появится в нашем свободном Крыму", - заявил Зеленский, призвав украинцев встать под ружье ради мира.
Крымская платформа - мероприятие организуемое Киевом вопреки тому, что жители региона в 2014 году проголосовали за возвращение в состав Российской Федерации.
На Украине целью работы "Платформы" называют "возвращения проблем Крыма в международную повестку" и "восстановление контроля Украины над регионом".