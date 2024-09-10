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Смирнов рассказал о компенсациях для утративших имущество жителей Курской области
Смирнов рассказал о компенсациях для утративших имущество жителей Курской области - 10.09.2024 Украина.ру
Смирнов рассказал о компенсациях для утративших имущество жителей Курской области
Жители Курской области, утратившие имущество первой необходимости, могут получить компенсацию в размере до 150 тысяч рублей на человека. Об этом 10 сентября сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов
2024-09-10T14:13
2024-09-10T14:13
2024-09-10T14:13
новости
курская область
россия
имущество
пострадавшие
режим чс
рубль
компенсация
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"Пострадавшие, которые попали в зону ЧС, при утрате имущества первой необходимости имеют право подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 000 или 150 000 рублей на каждого человека в зависимости от степени утраты", — написал Смирнов.Он уточнил, что это, в первую очередь, касается девяти муниципальных образований, откуда были отселены жители.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Минобороны РФ накануне указало, что за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков.Подробнее о борьбе с ВСУ - в материале Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской области на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, россия, имущество, пострадавшие, режим чс, рубль, компенсация
Новости, Курская область, Россия, имущество, пострадавшие, режим ЧС, рубль, компенсация
Смирнов рассказал о компенсациях для утративших имущество жителей Курской области
Жители Курской области, утратившие имущество первой необходимости, могут получить компенсацию в размере до 150 тысяч рублей на человека. Об этом 10 сентября сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов
"Пострадавшие, которые попали в зону ЧС, при утрате имущества первой необходимости имеют право подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 000 или 150 000 рублей на каждого человека в зависимости от степени утраты", — написал Смирнов.
Он уточнил, что это, в первую очередь, касается девяти муниципальных образований, откуда были отселены жители.
"Важно отметить, что в Большесолдатском, Суджанском, Кореневском и Глушковском районах Министерством обороны определены границы территорий, где проведение работы оценочных комиссий на данный момент невозможно. В этих районах, а также в других населённых пунктах, список которых будет утверждён оперативным штабом, принята упрощённая процедура получения финансовой помощи в размере 150 000 рублей. Решение примут на основании заключения комиссии, состоящей из представителей муниципалитетов, МЧС и УМВД", — добавил Смирнов.
В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Минобороны РФ накануне указало, что за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков.