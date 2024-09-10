Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской области - 10.09.2024 Украина.ру
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Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской области
Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской области - 10.09.2024 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской области
ВСУ присутствуют в Курской области уже больше месяца. Ставит ли Кремль какие-то временные рамки по выдавливанию их с российской территории? На этот вопрос 10 сентября ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2024-09-10T13:28
2024-09-10T13:28
новости
курская область
россия
кремль
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек.Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Мемрик, Водяное, Галицыновка, Красногоровка и Григоровка в Донецкой Народной Республике.
https://ukraina.ru/20240910/1057343040.html
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курская область
россия
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новости, курская область, россия, кремль, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины

Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской области

13:28 10.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВСУ присутствуют в Курской области уже больше месяца. Ставит ли Кремль какие-то временные рамки по выдавливанию их с российской территории? На этот вопрос 10 сентября ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

"Разумеется у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично", - сказал Песков.

Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.
По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек.
11:27
Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую областьКурская авантюра ВСУ должна была оттянуть силы ВС РФ от Донбасса и принудить Россию к переговорам, однако о них и речи идти не может, пока террористы не будут выбиты. Такое заявление 10 сентября сделал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу
Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Мемрик, Водяное, Галицыновка, Красногоровка и Григоровка в Донецкой Народной Республике.
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
12:31
Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в ДонбассеВооруженные силы России освободили населенные пункты Красногоровка, Григоровка, Галицыновка и Водяное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Эту информацию 10 сентября подтвердило Министерство обороны РФ
 
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13:28Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской области
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