https://ukraina.ru/20240910/1057346678.html
Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской области
Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской области - 10.09.2024 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской области
ВСУ присутствуют в Курской области уже больше месяца. Ставит ли Кремль какие-то временные рамки по выдавливанию их с российской территории? На этот вопрос 10 сентября ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2024-09-10T13:28
2024-09-10T13:28
2024-09-10T13:28
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курская область
россия
кремль
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10 тысяч человек.Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Мемрик, Водяное, Галицыновка, Красногоровка и Григоровка в Донецкой Народной Республике.
https://ukraina.ru/20240910/1057343040.html
https://ukraina.ru/20240910/1057344501.html
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новости, курская область, россия, кремль, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской области
ВСУ присутствуют в Курской области уже больше месяца. Ставит ли Кремль какие-то временные рамки по выдавливанию их с российской территории? На этот вопрос 10 сентября ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков