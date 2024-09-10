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"ЦИПСОшные технологии": советник губернатора Курской области рассказал о происках "якобы Z-каналов"
"ЦИПСОшные технологии": советник губернатора Курской области рассказал о происках "якобы Z-каналов" - 10.09.2024 Украина.ру
"ЦИПСОшные технологии": советник губернатора Курской области рассказал о происках "якобы Z-каналов"
Очень многих военкоров поливают ушатами грязи, которая легко изобличается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин
2024-09-10T14:06
2024-09-10T14:06
2024-09-10T14:06
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новые регионы
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Рассказывая о лжи в отношении себя и военных корреспондентов, Алехин обратил внимание на "ЦИПСОшные технологии", впервые внедрённые украинскими пропагандистами. Подход незамысловат – "берется маленький кусочек правды, и на него нагромождается чудовищная ложь", а чем чудовищнее эта ложь, тем охотнее в неё верят.Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтерЛживые публикации и личные угрозы, по словам Алехина, преследуют цель "написать как можно больше негатива, чтобы человек сорвался и начал вести себя неадекватно"."Я это проходил много раз. Но сейчас я не ожидал, что столкнусь с этим от якобы Z-каналов. Фактически это те же самые ждуны, которые сидят на наших "новых" регионах. Они создают канал на пророссийской повестке, набрали себе аудиторию, а потом начинают выщелкивать людей, которые говорят правду, чтобы нас дискредитировать и заводить уже свою повестку", - сказал Алехин."Если бы наш закон о фейках действовал в отношении людей, которые занимаются информационной борьбой на стороне России и помогают фронту, этих товарищей ждала бы уголовочка. Но, к сожалению, от этого мы никак не защищены", - констатировал советник губернатора Курской области.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация "Пыль поглотают": Симоньян подаст в суд на Би-би-си из-за фейков на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240907/1057298162.html
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, кто, информационная война, информационная безопасность, блогер, новые регионы, пропаганда, волонтеры
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, КТО, информационная война, информационная безопасность, блогер, Новые регионы, пропаганда, волонтеры
"ЦИПСОшные технологии": советник губернатора Курской области рассказал о происках "якобы Z-каналов"
Очень многих военкоров поливают ушатами грязи, которая легко изобличается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин