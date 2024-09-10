https://ukraina.ru/20240910/1057347731.html

"ЦИПСОшные технологии": советник губернатора Курской области рассказал о происках "якобы Z-каналов"

"ЦИПСОшные технологии": советник губернатора Курской области рассказал о происках "якобы Z-каналов" - 10.09.2024 Украина.ру

"ЦИПСОшные технологии": советник губернатора Курской области рассказал о происках "якобы Z-каналов"

Очень многих военкоров поливают ушатами грязи, которая легко изобличается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог, военный волонтер, советник губернатора Курской области Роман Алехин

2024-09-10T14:06

2024-09-10T14:06

2024-09-10T14:06

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Рассказывая о лжи в отношении себя и военных корреспондентов, Алехин обратил внимание на "ЦИПСОшные технологии", впервые внедрённые украинскими пропагандистами. Подход незамысловат – "берется маленький кусочек правды, и на него нагромождается чудовищная ложь", а чем чудовищнее эта ложь, тем охотнее в неё верят.Роман Алехин: кто он? Социальный технолог и военный волонтерЛживые публикации и личные угрозы, по словам Алехина, преследуют цель "написать как можно больше негатива, чтобы человек сорвался и начал вести себя неадекватно"."Я это проходил много раз. Но сейчас я не ожидал, что столкнусь с этим от якобы Z-каналов. Фактически это те же самые ждуны, которые сидят на наших "новых" регионах. Они создают канал на пророссийской повестке, набрали себе аудиторию, а потом начинают выщелкивать людей, которые говорят правду, чтобы нас дискредитировать и заводить уже свою повестку", - сказал Алехин."Если бы наш закон о фейках действовал в отношении людей, которые занимаются информационной борьбой на стороне России и помогают фронту, этих товарищей ждала бы уголовочка. Но, к сожалению, от этого мы никак не защищены", - констатировал советник губернатора Курской области.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему публикация "Пыль поглотают": Симоньян подаст в суд на Би-би-си из-за фейков на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240907/1057298162.html

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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, кто, информационная война, информационная безопасность, блогер, новые регионы, пропаганда, волонтеры