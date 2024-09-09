https://ukraina.ru/20240909/1057323768.html

Удар по базе в Полтаве: что пытается скрыть Украина

Удар по базе в Полтаве: что пытается скрыть Украина - 09.09.2024 Украина.ру

Удар по базе в Полтаве: что пытается скрыть Украина

Полтавский горсовет обнародовал имена погибших при ударе по учебно-тренировочной базе 3 сентября. Случай небывалый: гражданские власти объявляют военные потери. Такое решение могло быть принято не просто так. Что может стоять за этим и что пытается скрыть киевский режим – в материале издания Украина.ру

2024-09-09T14:34

2024-09-09T14:34

2024-09-09T14:34

эксклюзив

полтава

всу

ракетный удар

владимир зеленский

швеция

иностранные наемники

институт

украина

россия

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Десятки (сотни?) погибшихУтром 3 сентября российские вооруженные силы поразили 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве. Вскоре украинские телеграм-каналы распространили первые кадры с места удара. Стало очевидно, что попаданием было ликвидировано множество военнослужащих противника.В тот же день подконтрольные Офису президента Украины СМИ принялись вбрасывать версию, согласно которой ракеты будто бы попали в "училище связи", с намеком на якобы гибель гражданских лиц. Эту версию первоначально пытался раскручивать и Владимир Зеленский. По его словам, удар пришелся по одному из зданий "института связи".Хорошая мина при плохой игре Зеленскому не удалась. "Институт", о котором он сказал, в реальности - Военный институт телекоммуникаций и информатизации. Когда-то он назывался иначе и носил имя советского маршала Кирилла Москаленко, но при независимой Украине переименовался в "Героев Крут".Именно по территории этого учебного заведения и прилетели ракеты. Нюанс заключается в том, что никакого привычного в мирное время учебного процесса там давно нет. Военный вуз переформатировали в базу, на которой готовили специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов БПЛА.Как подчеркнуло Министерство обороны России, на базе в Полтаве подготовкой пополнения занимались инструкторы из стран НАТО.Соврал Зеленский в тот день не единожды. Кроме "института", объявил он, удар пришелся по некоей расположенной там же больнице. О какой вообще больнице говорил Зеленский не поняли даже обычно комплиментарно настроенные к нему западные СМИ. Так, издание Bild аккуратно написало, что присутствующие на месте попадания журналисты газеты "не смогли проверить эти сообщения".Абсурдности этой ситуации добавляло то, что не далее как за две недели до удара власти региона анонсировали создание роты ударных дронов."На базе одной из воинских частей Полтавской области формируют роту ударных беспилотных авиационных комплексов. В подразделение набирают всех желающих. Однако предпочтение будут отдавать специалистам радиосвязи, аэродинамики, а также программистам. Задача, стоящая перед ними — работать с БПЛА новых типов. Назначение беспилотников разное, от ударных до разведывательных", - заявлял старший офицер отделения психологической поддержки персонала одной из воинских частей Артем Гончаренко.Украинские власти постепенно смекнули, что шило в мешке утаивать бесполезно, поэтому большие потери пришлось признавать: согласно спикеру Минобороны Украины Дмитрию Лазуткину, погибли 49 человек, свыше 200 получили ранения.Позже цифры подкорректировали, Госслужба по ЧС сообщила о 55 погибших. Накануне городские власти добавили в этот список еще троих. При этом есть сомнения, что эта цифра подлинная. Обычно в таких случаях потери занижаются, но если официально подтверждено более полусотни погибших, то реальное их число может быть сильно больше. По крайней мере, в соцсетях местные жители писали, что городские госпитали буквально переполнены. В день удара депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что такое число потерь при ударе в Полтаве обусловлено тем, что он произошел в момент построения личного состава 128-й бригады на плацу. Вспыхнул скандал. Военному начальству пришлось оправдываться и отрицать это. Согласно их объяснению, часть военных будто бы просто не успела добежать до укрытия между воздушными тревогами."Мы ломим; гнутся шведы"И вот появились первые списки погибших. Имена обнародовала Полтавская городская администрация. Среди них:подполковник Андрей Назаренко 1971 года рождения, старший преподаватель;подполковник Сергей Дюдюк (1973 г.) — помощник начальника;майор Сергей Андрущук (1969 г.), старший инженер технической части;Виталий Кучерук (1993 г.), инструктор учебного взвода связи;Дмитрий Рычагов (1991 г.), водитель;Владимир Куликов (1972 г.).Опубликованный список далеко не полный, однако его появление весьма симптоматично. Во-первых, сам факт признания потерь и публикация фамилий. Стоит обратить внимание, что в списке несколько подполковников и майор, что говорит о том, что среди жертв были высокопоставленные офицеры.Во-вторых, если подобные списки публикуют, значит это кому-нибудь нужно. Остается вопрос кому? Ответ стоит искать в том же списке, только в той его части, которую вряд ли когда-либо обнародуют.Вероятнее всего, там могли бы быть имена иностранных наемников и военспецов, которые в момент удара находились в училище и проводили подготовку военнослужащих.Телеграм-канал Mash написал, что среди погибших в Полтаве – несколько десятков инструкторов из стран Североатлантического альянса: Германии, Швеции, Франции и Польши. Всего порядка 13 человек, а то и больше.Особенно интересно получилось со шведами. Их, по сути, сдали свои же. Волонтер из этой страны Бритта Элвангер опубликовала в одной из соцсетей пост, в котором выражала скорбь по одному из убитых в Полтаве соотечественников."Сегодня в Полтаве погиб мой близкий друг, мы вместе учились в Линчёпингском университете. Волонтеры сказали, что парни не смогли бы спастись от такого сильного удара. Они несколько месяцев помогали украинским военным. Покойся с миром...", - написала она.Вскоре пост был удален, а доступ к странице шведки был ограничен. Сама Элвангер принялась отрицать, что когда-либо публиковала такое сообщение, однако в сети сохранились соответствующие скриншоты.Российские военные телеграм-каналы предположили, что шведские специалисты прибыли на Украину для обучения местных управлению самолетом дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, Стокгольм ранее объявил о передаче двух таких самолетов Украине.На этом "шведская" линия в этой истории не закончилась. Через два дня после событий в Полтаве глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём неожиданно объявил об отставке."С чувством печали и гордости я сегодня сообщил премьер-министру [Ульфу Кристерссону], что в связи с открытием парламента во вторник я покидаю свой пост министра иностранных дел", - заявил он, не став приводит каких-либо деталей.Ряд комментаторов прямо связали отставку главного шведского дипломата с гибелью его соотечественников в Полтаве.Еще одно косвенное свидетельство наличия иностранцев среди погибших – сообщение американских СМИ, которое появилось несколько дней спустя после 3 сентября. В нем сообщалось о гибели подполковника армии США Джошуа Камара. Он якобы погиб в тот же день в тренировочном лагере в Познани. Никаких подробностей этой таинственной смерти так и не привели. Польская пресса также не сообщала о каких-либо инцидентах на базе в Познани.Все это дало повод полагать, что Камара был среди тех, кто готовил украинских военных в Полтаве в момент удара по училищу. Похожих историй, благо, было уже не мало и о них подробно писало издание Украина.ру.Получается так, что ради прикрытия нехорошей для Украины и НАТО истории с гибелью иностранцев, через полтавскую горадминистрацию решили запустить операцию прикрытия, выложив списки погибших украинцев. Вопрос, дескать, закрыт – вот вам списки погибших.Но вопрос, как бы это не хотелось Зеленскому и его кураторам из-за рубежа, далеко не закрыт. И привычно замести под ковер все это не выйдет. Информация в современном мире распространяется быстрее, чем рождаются на свет потуги украинских дезинформаторов и местных любителей навести тень на плетень.Результативное попадание в Полтаве стало этаким приветом из прошлого для Швеции, символичным напоминанием для когда-то нейтральной страны о том, чем может закончится ее новое противостояние с РФ. Германии, Польше и Франции, граждане которых также оказались ликвидированы в тот день в этом украинском городе, есть над чем поразмыслить. Соответствующий исторический опыт у нашей страны тоже имеется.

https://ukraina.ru/20240327/1054147850.html

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Павел Котов

эксклюзив, полтава, всу, ракетный удар, владимир зеленский, швеция, иностранные наемники, институт, украина, россия