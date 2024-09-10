Ресурсов не осталось, войска деморализованы: Евсеев о причинах развала фронта ВСУ на Донбассе - 10.09.2024 Украина.ру
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Ресурсов не осталось, войска деморализованы: Евсеев о причинах развала фронта ВСУ на Донбассе
Ресурсов не осталось, войска деморализованы: Евсеев о причинах развала фронта ВСУ на Донбассе - 10.09.2024 Украина.ру
Ресурсов не осталось, войска деморализованы: Евсеев о причинах развала фронта ВСУ на Донбассе
Нельзя утверждать, что киевский режим специально решил сдать Донбасс. Просто у него не остается ресурсов для защиты этих территорий. К тому же, войска деморализованы и там нет сплошной линии обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-09-10T05:45
2024-09-10T05:45
новости
россия
донбасс
угледар
владимир евсеев
всу
курская область
потери всу
южно-донецкое направление
вс рф
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Сейчас российские бойцы ведут бои за Селидово, Украинск и окружают Угледар. Если эта положительная динамика сохранится, то Угледар вообще может оказаться в тылу, сообщил эксперт.Последние успехи армии РФ под Угледаром связаны с тем, что ВСУ вывели оттуда одну боеготовую бригаду и бросили ее под Селидово, отметил он.Он выразил уверенность, что все эти населенные пункты ВС РФ освободят. Но это не значит, что киевский режим специально решил сдать Донбасс. Просто у него не остается ресурсов для защиты этих территорий, добавил специалист."К тому же, войска деморализованы и там нет сплошной линии обороны. Красноармейск специально никто не укреплял. Все – это результат курской авантюры, которая изначально была обречена на провал", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО том, почему курская авантюра обернулась тупиком для киевского режима — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру
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россия
донбасс
угледар
курская область
южно-донецкое направление
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новости, россия, донбасс, угледар, владимир евсеев, всу, курская область, потери всу, южно-донецкое направление, вс рф, сво, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, снг
Новости, Россия, Донбасс, Угледар, Владимир Евсеев, ВСУ, Курская область, потери ВСУ, Южно-Донецкое направление, ВС РФ, СВО, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СНГ

Ресурсов не осталось, войска деморализованы: Евсеев о причинах развала фронта ВСУ на Донбассе

05:45 10.09.2024
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Нельзя утверждать, что киевский режим специально решил сдать Донбасс. Просто у него не остается ресурсов для защиты этих территорий. К тому же, войска деморализованы и там нет сплошной линии обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас российские бойцы ведут бои за Селидово, Украинск и окружают Угледар. Если эта положительная динамика сохранится, то Угледар вообще может оказаться в тылу, сообщил эксперт.
Последние успехи армии РФ под Угледаром связаны с тем, что ВСУ вывели оттуда одну боеготовую бригаду и бросили ее под Селидово, отметил он.
"Если бы у врага было достаточно резервов, такого развала фронта на Южно-донецком направлении у него не было бы. Мы сейчас вообще можем сделать прорыв от Урожайного (за него мы долго воевали) к Великой Новоселке. К тому же, идут бои за Золотую Ниву", — подчеркнул Евсеев.
Он выразил уверенность, что все эти населенные пункты ВС РФ освободят. Но это не значит, что киевский режим специально решил сдать Донбасс. Просто у него не остается ресурсов для защиты этих территорий, добавил специалист.
"К тому же, войска деморализованы и там нет сплошной линии обороны. Красноармейск специально никто не укреплял. Все – это результат курской авантюры, которая изначально была обречена на провал", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.ру
О том, почему курская авантюра обернулась тупиком для киевского режима — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Вчера, 17:13
Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и УгледараДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации, которая складывается на донецком фронте в районе Покровска, Угледара и Селидово.
 
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