https://ukraina.ru/20240910/1057337323.html

Ресурсов не осталось, войска деморализованы: Евсеев о причинах развала фронта ВСУ на Донбассе

Ресурсов не осталось, войска деморализованы: Евсеев о причинах развала фронта ВСУ на Донбассе - 10.09.2024 Украина.ру

Ресурсов не осталось, войска деморализованы: Евсеев о причинах развала фронта ВСУ на Донбассе

Нельзя утверждать, что киевский режим специально решил сдать Донбасс. Просто у него не остается ресурсов для защиты этих территорий. К тому же, войска деморализованы и там нет сплошной линии обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-09-10T05:45

2024-09-10T05:45

2024-09-10T05:45

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угледар

владимир евсеев

всу

курская область

потери всу

южно-донецкое направление

вс рф

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Сейчас российские бойцы ведут бои за Селидово, Украинск и окружают Угледар. Если эта положительная динамика сохранится, то Угледар вообще может оказаться в тылу, сообщил эксперт.Последние успехи армии РФ под Угледаром связаны с тем, что ВСУ вывели оттуда одну боеготовую бригаду и бросили ее под Селидово, отметил он.Он выразил уверенность, что все эти населенные пункты ВС РФ освободят. Но это не значит, что киевский режим специально решил сдать Донбасс. Просто у него не остается ресурсов для защиты этих территорий, добавил специалист."К тому же, войска деморализованы и там нет сплошной линии обороны. Красноармейск специально никто не укреплял. Все – это результат курской авантюры, которая изначально была обречена на провал", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.руО том, почему курская авантюра обернулась тупиком для киевского режима — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240909/1057328376.html

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новости, россия, донбасс, угледар, владимир евсеев, всу, курская область, потери всу, южно-донецкое направление, вс рф, сво, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, украина.ру, снг