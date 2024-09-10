Ресурсов не осталось, войска деморализованы: Евсеев о причинах развала фронта ВСУ на Донбассе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Нельзя утверждать, что киевский режим специально решил сдать Донбасс. Просто у него не остается ресурсов для защиты этих территорий. К тому же, войска деморализованы и там нет сплошной линии обороны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас российские бойцы ведут бои за Селидово, Украинск и окружают Угледар. Если эта положительная динамика сохранится, то Угледар вообще может оказаться в тылу, сообщил эксперт.
Последние успехи армии РФ под Угледаром связаны с тем, что ВСУ вывели оттуда одну боеготовую бригаду и бросили ее под Селидово, отметил он.
"Если бы у врага было достаточно резервов, такого развала фронта на Южно-донецком направлении у него не было бы. Мы сейчас вообще можем сделать прорыв от Урожайного (за него мы долго воевали) к Великой Новоселке. К тому же, идут бои за Золотую Ниву", — подчеркнул Евсеев.
Он выразил уверенность, что все эти населенные пункты ВС РФ освободят. Но это не значит, что киевский режим специально решил сдать Донбасс. Просто у него не остается ресурсов для защиты этих территорий, добавил специалист.
"К тому же, войска деморализованы и там нет сплошной линии обороны. Красноармейск специально никто не укреплял. Все – это результат курской авантюры, которая изначально была обречена на провал", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Россия так хорошо простреливает Сумы, что окружит ВСУ под Курском и возьмет Угледар читайте на сайте Украина.ру
О том, почему курская авантюра обернулась тупиком для киевского режима — в интервью Алексея Анпилогова: Россия накрыла огромной тенью ВСУ под Угледаром и нанесла в Полтаве урон всему НАТО читайте на сайте Украина.ру
Вчера, 17:13Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и УгледараДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации, которая складывается на донецком фронте в районе Покровска, Угледара и Селидово.