Единый день голосования 8 сентября: феномен "скучных выборов" - 09.09.2024 Украина.ру
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Единый день голосования 8 сентября: феномен "скучных выборов"
Единый день голосования 8 сентября: феномен "скучных выборов" - 09.09.2024 Украина.ру
Единый день голосования 8 сентября: феномен "скучных выборов"
Выборы 8 (точнее – 6-8) сентября 2024 не назовёшь не только судьбоносными, но и вообще важными. Были они региональными – 74 кампании в 45 субъектах федерации. Избирались главы 25 субъектов федерации (из 89). Из новых территорий были затронуты только Крым и Севастополь. И всё же эти выборы оказались важны именно своей обыденностью.
2024-09-09T17:23
2024-09-09T17:23
россия
выборы
местные выборы
губернатор
курская область
единая россия
кпрф
цик
украина
алексей смирнов (губернатор)
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Эксперты обращают внимание на следующие важные особенности выборов.Во-первых, сам тот факт, что они состоялись.На Украине, напомним, выборы в принципе отменены – на законных основаниях, но ценой легитимности действующей власти.В России выборы состоялись всюду, за исключением нескольких районов Курской области, которые либо не контролируются российскими войсками, либо просто опасны для пребывания.Тем не менее, на остальной территории обрасти выборы прошли, губернатором стал действующий и.о. главы региона Алексей Смирнов от "Единой России". Заодно избиратели области творили историю – явка составила 57% по сравнению с 42% в 2019 году. На общероссийском уровне Курская область уступила только Кузбассу (65%), который традиционно демонстрирует высокую активность ещё со времён Амана Тулеева (там просто сохранены ещё советские механизмы предвыборной мобилизации).Во-вторых, был продемонстрирован высокий уровень доверия к избирательной системе.Достаточно вспомнить такой момент: ЦИК на этих выборах ввёл дистанционное электронное голосование в 25 или 45 субъектов федерации, причём в Москве был использован новый подход к ДЭГ – по умолчанию теперь голосование электронное, а для того, чтобы пойти на участок, нужно оформить заявку…Москвичи, однако, к новой процедуре вполне адаптировались, ею воспользовались даже избиратели КПРФ, которая ранее к электронному голосованию относилась сугубо негативно (в 2019 году коммунисты призывали своих сторонников голосовать на участках, а потом утверждали, что провал партии на ДЭГ заставляет подозревать власти в фальсификациях).Вообще в адрес российской избирательной системы было сказано немало хороших слов, внимание обращается на её прозрачность, понятность, надёжность и, главное, быстрое реагирование государства на стоящие вызовы, будь то карантин во время пандемии или ограничения, связанные с военным временем. Особенно по сравнению с избирательными системами т.н. "традиционных демократий", пользующихся давно устаревшими схемами XIX, а то и XVIII века, которые делают неизбежными нелогичные решения (например, Дональд Трамп стал президентом, получив менее 63 млн голосов, в то время как у Хиллари Клинтон было почти 66 млн).Выборы действительно оказались скучными с точки зрения организаторов и наблюдателей – ничего ведь не происходило… Всё, что можно было сделать по технологической схеме, делалось по ней. Отсюда очень малое число нарушений.В-третьих, во всех регионах избраны были кандидаты, поддержанные президентом.Несмотря на это, все кандидаты, как отметили эксперты, "выложились" полностью. Причём кампании были совершенно разные, хотя опирались на определение реальных проблем и прямую коммуникацию с избирателями.Особое внимание эксперты обратили на кампанию Георгия Филимонова в Вологодской области, которая оказалась единственной чисто идеологической (что, мягко говоря, нехарактерно для губернаторов-технократов). По мнению президента Российской ассоциации по связям с общественностью Евгения Минченко, Филимонов предложил очень удачную модель современного "просвещённого патриотизма".При этом ряд губернаторов (тот же Смирнов) проводили кампании в условиях "идеального шторма", что не помешало им победить с хорошими результатами.В-четвёртых, партия "Единая Россия" в очередной раз подтвердила своё политическое лидерство.Связано это не только с тем, что партия ориентирована на президента и включает значительную часть административной-бюрократической элиты, а ещё и с тем, что она живая – наиболее быстро обновляется в соответствии с требованиями времени, в ней эффективно работают социальные лифты.Интересно, что ЕС удалось решить свои проблемы в сложных для неё Москве, Хабаровском крае и республике Марий Эл.А вот традиционная оппозиция в лице КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" находится в состоянии застоя. Мало того, что в условиях объединения общества вокруг власти в условиях войны ей нечего предложить с программной точки зрения, так в ней ещё и мобильность значительно ниже, чем в ЕР. Пока, правда, относительно высокую эффективность демонстрируют "Новые люди".О чём же говорят все эти моменты?Прежде всего о том, что в "авторитарной" России механизмы электоральной демократии работают гораздо лучше, чем в Европе и США. Там эти механизмы постоянно сбоят, приводя к власти политиков и партии вне зависимости от уровня их реальной поддержки (о "президенте прекрасной России будущего" Юлии Навальной*, которую вообще никто не поддерживает, мы даже не говорим – это просто анекдот).Ну а для бывших территорий Украины, которые входят в состав России, присоединение к ней является возвращением к подлинной, а не майданной демократии. Россия действительно может дать и новое качестве управления и новое качество общественного участия в политике (про гражданское общество, которые в России развито намного лучше, чем на Украине, мы в данном случае не говорим).***Автор благодарит организаторов акции "Ночь выборов", в том числе – персонально Алёну Август, и комитет по политтехнологиям РАСО, в том числе – председателя комитета Евгению Стулову за возможность поприсутствовать на мероприятии и познакомиться с мнениями экспертов.* Включена в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240316/1053924739.html
https://ukraina.ru/20240909/1057318911.html
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Василий Стоякин
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россия, выборы, местные выборы, губернатор, курская область, единая россия, кпрф, цик, украина, алексей смирнов (губернатор), дональд трамп, хиллари клинтон, мнения
Россия, выборы, местные выборы, губернатор, Курская область, Единая Россия, КПРФ, ЦИК, Украина, Алексей Смирнов (губернатор), Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Мнения

Единый день голосования 8 сентября: феномен "скучных выборов"

17:23 09.09.2024
 
© Василий СтоякинГенеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб Регионов" Сергей Старовойтов на сцене "Ночи выборов"
Генеральный директор федеральной экспертной сети Клуб Регионов Сергей Старовойтов на сцене Ночи выборов
© Василий Стоякин
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Выборы 8 (точнее – 6-8) сентября 2024 не назовёшь не только судьбоносными, но и вообще важными. Были они региональными – 74 кампании в 45 субъектах федерации. Избирались главы 25 субъектов федерации (из 89). Из новых территорий были затронуты только Крым и Севастополь. И всё же эти выборы оказались важны именно своей обыденностью.
Эксперты обращают внимание на следующие важные особенности выборов.
Во-первых, сам тот факт, что они состоялись.
На Украине, напомним, выборы в принципе отменены – на законных основаниях, но ценой легитимности действующей власти.
В России выборы состоялись всюду, за исключением нескольких районов Курской области, которые либо не контролируются российскими войсками, либо просто опасны для пребывания.
Тем не менее, на остальной территории обрасти выборы прошли, губернатором стал действующий и.о. главы региона Алексей Смирнов от "Единой России". Заодно избиратели области творили историю – явка составила 57% по сравнению с 42% в 2019 году. На общероссийском уровне Курская область уступила только Кузбассу (65%), который традиционно демонстрирует высокую активность ещё со времён Амана Тулеева (там просто сохранены ещё советские механизмы предвыборной мобилизации).
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
16 марта, 15:05
Выборы-2024 и феномен российской демократии"Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня. Ни оппозиции. Ни свободы. Ни выбора", – это вякнул глава Евросовета Шарль Мишель. Ему виднее, конечно, – уж он-то выбран… клубом глав государств и правительств. Впрочем, вопросы к российским выборам возникают у многих людей
Во-вторых, был продемонстрирован высокий уровень доверия к избирательной системе.
Достаточно вспомнить такой момент: ЦИК на этих выборах ввёл дистанционное электронное голосование в 25 или 45 субъектов федерации, причём в Москве был использован новый подход к ДЭГ – по умолчанию теперь голосование электронное, а для того, чтобы пойти на участок, нужно оформить заявку…
Москвичи, однако, к новой процедуре вполне адаптировались, ею воспользовались даже избиратели КПРФ, которая ранее к электронному голосованию относилась сугубо негативно (в 2019 году коммунисты призывали своих сторонников голосовать на участках, а потом утверждали, что провал партии на ДЭГ заставляет подозревать власти в фальсификациях).
Вообще в адрес российской избирательной системы было сказано немало хороших слов, внимание обращается на её прозрачность, понятность, надёжность и, главное, быстрое реагирование государства на стоящие вызовы, будь то карантин во время пандемии или ограничения, связанные с военным временем. Особенно по сравнению с избирательными системами т.н. "традиционных демократий", пользующихся давно устаревшими схемами XIX, а то и XVIII века, которые делают неизбежными нелогичные решения (например, Дональд Трамп стал президентом, получив менее 63 млн голосов, в то время как у Хиллари Клинтон было почти 66 млн).
Выборы действительно оказались скучными с точки зрения организаторов и наблюдателей – ничего ведь не происходило… Всё, что можно было сделать по технологической схеме, делалось по ней. Отсюда очень малое число нарушений.
В-третьих, во всех регионах избраны были кандидаты, поддержанные президентом.
Несмотря на это, все кандидаты, как отметили эксперты, "выложились" полностью. Причём кампании были совершенно разные, хотя опирались на определение реальных проблем и прямую коммуникацию с избирателями.
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
12:10
ЕС не признал выборы в КрымуЕвросоюз не будет признавать демократические выборные процедуры в Российской Федерации, в частности – выборы в парламент и местные советы Крыма. Об этом 9 сентября завила внешнеполитическая служба ЕС
Особое внимание эксперты обратили на кампанию Георгия Филимонова в Вологодской области, которая оказалась единственной чисто идеологической (что, мягко говоря, нехарактерно для губернаторов-технократов). По мнению президента Российской ассоциации по связям с общественностью Евгения Минченко, Филимонов предложил очень удачную модель современного "просвещённого патриотизма".
При этом ряд губернаторов (тот же Смирнов) проводили кампании в условиях "идеального шторма", что не помешало им победить с хорошими результатами.
В-четвёртых, партия "Единая Россия" в очередной раз подтвердила своё политическое лидерство.
Связано это не только с тем, что партия ориентирована на президента и включает значительную часть административной-бюрократической элиты, а ещё и с тем, что она живая – наиболее быстро обновляется в соответствии с требованиями времени, в ней эффективно работают социальные лифты.
Интересно, что ЕС удалось решить свои проблемы в сложных для неё Москве, Хабаровском крае и республике Марий Эл.
А вот традиционная оппозиция в лице КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" находится в состоянии застоя. Мало того, что в условиях объединения общества вокруг власти в условиях войны ей нечего предложить с программной точки зрения, так в ней ещё и мобильность значительно ниже, чем в ЕР. Пока, правда, относительно высокую эффективность демонстрируют "Новые люди".
О чём же говорят все эти моменты?
Предвыборное выступление Д. Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
30 августа, 09:57
Российский политтехнолог рассказал про главную интригу президентских выборов США Дональд Трамп в президентской кампании США задействовал одну из бывших соперниц Камалы Харрис по праймериз демократов 2020 года — подполковника Тулси Габбард. О перипетиях выборного процесса в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политтехнолог, политолог Дмитрий Выдрин
Прежде всего о том, что в "авторитарной" России механизмы электоральной демократии работают гораздо лучше, чем в Европе и США. Там эти механизмы постоянно сбоят, приводя к власти политиков и партии вне зависимости от уровня их реальной поддержки (о "президенте прекрасной России будущего" Юлии Навальной*, которую вообще никто не поддерживает, мы даже не говорим – это просто анекдот).
Ну а для бывших территорий Украины, которые входят в состав России, присоединение к ней является возвращением к подлинной, а не майданной демократии. Россия действительно может дать и новое качестве управления и новое качество общественного участия в политике (про гражданское общество, которые в России развито намного лучше, чем на Украине, мы в данном случае не говорим).
***
Автор благодарит организаторов акции "Ночь выборов", в том числе – персонально Алёну Август, и комитет по политтехнологиям РАСО, в том числе – председателя комитета Евгению Стулову за возможность поприсутствовать на мероприятии и познакомиться с мнениями экспертов.
* Включена в список экстремистов и террористов
 
Россиявыборыместные выборыгубернаторКурская областьЕдиная РоссияКПРФЦИКУкраинаАлексей Смирнов (губернатор)Дональд ТрампХиллари КлинтонМнения
 
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