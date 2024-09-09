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КС Минобороны РФ отчитался за военную безопасность приграничных территорий

КС Минобороны РФ отчитался за военную безопасность приграничных территорий - 09.09.2024 Украина.ру

КС Минобороны РФ отчитался за военную безопасность приграничных территорий

Минобороны РФ на связи с главами приграничных территорий и работает в режиме 24/7. Поступающие запросы обеспечения группировки прикрытия государственной границы реализуются, сообщает телеграм-канал министерства

2024-09-09T11:55

2024-09-09T11:55

2024-09-09T11:55

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"Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступил 91 вопрос, связанный с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе, материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное)", - говорится в сообщении.Там также отмечено, что все 45 вопросов от оперативного штаба Курской области решены и новых запросов не поступало. От оперштаба Белгородской области поступило 27 запросов и 22 запроса реализованы. От оперштаба Брянской области поступило 19 запросов и 11 запросов реализованы.Оперативная группа отрабатывает запросы в суточный срок. При невозможности решения следует срочный доклад Министру обороны."По выполнению графика поставок ВВСТ выполнено 99 мероприятий. Сроки соблюдаются", - заверили в Минобороны РФ.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Подробнее о событиях на начало дня в обзоре Пятая атака на Киев, первые дерзкие указания Сибиги, признание Нуланд. Главное на утро 9 сентября

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новости, брянская область, курская область, белгородская область, координационный совет, минобороны рф, кто, украина, сво