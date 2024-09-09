КС Минобороны РФ отчитался за военную безопасность приграничных территорий - 09.09.2024 Украина.ру
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КС Минобороны РФ отчитался за военную безопасность приграничных территорий
КС Минобороны РФ отчитался за военную безопасность приграничных территорий - 09.09.2024 Украина.ру
КС Минобороны РФ отчитался за военную безопасность приграничных территорий
Минобороны РФ на связи с главами приграничных территорий и работает в режиме 24/7. Поступающие запросы обеспечения группировки прикрытия государственной границы реализуются, сообщает телеграм-канал министерства
2024-09-09T11:55
2024-09-09T11:55
новости
брянская область
курская область
белгородская область
координационный совет
минобороны рф
кто
украина
сво
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"Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступил 91 вопрос, связанный с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе, материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное)", - говорится в сообщении.Там также отмечено, что все 45 вопросов от оперативного штаба Курской области решены и новых запросов не поступало. От оперштаба Белгородской области поступило 27 запросов и 22 запроса реализованы. От оперштаба Брянской области поступило 19 запросов и 11 запросов реализованы.Оперативная группа отрабатывает запросы в суточный срок. При невозможности решения следует срочный доклад Министру обороны."По выполнению графика поставок ВВСТ выполнено 99 мероприятий. Сроки соблюдаются", - заверили в Минобороны РФ.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Подробнее о событиях на начало дня в обзоре Пятая атака на Киев, первые дерзкие указания Сибиги, признание Нуланд. Главное на утро 9 сентября
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, брянская область, курская область, белгородская область, координационный совет, минобороны рф, кто, украина, сво
Новости, Брянская область, Курская область, Белгородская область, Координационный совет, Минобороны РФ, КТО, Украина, СВО

КС Минобороны РФ отчитался за военную безопасность приграничных территорий

11:55 09.09.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Минобороны РФ на связи с главами приграничных территорий и работает в режиме 24/7. Поступающие запросы обеспечения группировки прикрытия государственной границы реализуются, сообщает телеграм-канал министерства
"Всего на данный момент в оперативную группу Координационного совета Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступил 91 вопрос, связанный с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе, материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное)", - говорится в сообщении.
Там также отмечено, что все 45 вопросов от оперативного штаба Курской области решены и новых запросов не поступало. От оперштаба Белгородской области поступило 27 запросов и 22 запроса реализованы. От оперштаба Брянской области поступило 19 запросов и 11 запросов реализованы.
Оперативная группа отрабатывает запросы в суточный срок. При невозможности решения следует срочный доклад Министру обороны.
"По выполнению графика поставок ВВСТ выполнено 99 мероприятий. Сроки соблюдаются", - заверили в Минобороны РФ.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
Подробнее о событиях на начало дня в обзоре Пятая атака на Киев, первые дерзкие указания Сибиги, признание Нуланд. Главное на утро 9 сентября
 
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