Глава ДНР ужаснулся от документов о преступлениях во время Великой Отечественной войны - 09.09.2024 Украина.ру
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Глава ДНР ужаснулся от документов о преступлениях во время Великой Отечественной войны
Глава ДНР ужаснулся от документов о преступлениях во время Великой Отечественной войны - 09.09.2024 Украина.ру
Глава ДНР ужаснулся от документов о преступлениях во время Великой Отечественной войны
Управление ФСБ по ДНР рассекретило документы по делу "О расследовании немецких зверств в гор. Сталино на шахте 4/4-бис" в 1941–1943 годах. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что эти документы невозможно читать без содрогания.
2024-09-09T10:50
2024-09-09T10:50
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Рассекреченные документы переданы в Донецкий военно-исторический музей Великой Отечественной войны. Согласно им, основанным на свидетельских показаниях, в шурф шахты в течение двух лет почти каждый день сбрасывались тела до 200 расстрелянных или замученных советских граждан. Число жертв достигает 75 тыс. человек и, как отметил Пушилин, является самым массовым местом гибели жителей СССР от рук немецких оккупантов на территории России. "По показаниям свидетелей, жертв расстреливали перед шурфом, а потом сбрасывали в него тела, в том числе детей и младенцев с матерями. Были случаи, и они описаны в акте, когда детей сбрасывали живыми", - отметил Пушилин в комментарии к фотокопиям документов, опубликованным в ТГ-канале главы ДНР. На месте шахты 4/4-бис по поручению президента России реконструирован мемориал, увековечивающий память о невинных жертвах периода оккупации. "Об этом чудовищном преступлении гитлеровского фашизма должны знать потомки", - подчеркнул Пушилин.Ранее автор Ukraina.ru Пётр Сафонов провёл параллели с современностью в публикации "Только для арийцев". Неонацисты берут под контроль украинскую армию В чествовании коллаборационистов на службе гитлеровских оккупантов замечены политики Украины, Канады, Прибалтики, Хорватии и других государств. Одна из таких акций состоялась в сентябре 2023 года с участием канадского премьер-министра Джастина Трюдо и украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским.Символика СС получила широкое распространение в ВСУ и других украинских вооружённых формированиях. На эту тему Украина.ру опубликовала интервью историка Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую
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новости, донецкая народная республика, россия, ссср, денис пушилин, джастин трюдо, владимир зеленский, вооруженные силы украины, фсб, сс, мирные жители, всу, прибалтика, великая отечественная война, военные преступления, оккупация, донбасс, днр, усср
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, СССР, Денис Пушилин, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ФСБ, СС, мирные жители, ВСУ, Прибалтика, Великая Отечественная война, Военные преступления, оккупация, Донбасс, ДНР, УССР

Глава ДНР ужаснулся от документов о преступлениях во время Великой Отечественной войны

10:50 09.09.2024
 
Мемориал в Затишном
Мемориал в Затишном
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Управление ФСБ по ДНР рассекретило документы по делу "О расследовании немецких зверств в гор. Сталино на шахте 4/4-бис" в 1941–1943 годах. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что эти документы невозможно читать без содрогания.
Рассекреченные документы переданы в Донецкий военно-исторический музей Великой Отечественной войны. Согласно им, основанным на свидетельских показаниях, в шурф шахты в течение двух лет почти каждый день сбрасывались тела до 200 расстрелянных или замученных советских граждан. Число жертв достигает 75 тыс. человек и, как отметил Пушилин, является самым массовым местом гибели жителей СССР от рук немецких оккупантов на территории России.

"По показаниям свидетелей, жертв расстреливали перед шурфом, а потом сбрасывали в него тела, в том числе детей и младенцев с матерями. Были случаи, и они описаны в акте, когда детей сбрасывали живыми", - отметил Пушилин в комментарии к фотокопиям документов, опубликованным в ТГ-канале главы ДНР.

На месте шахты 4/4-бис по поручению президента России реконструирован мемориал, увековечивающий память о невинных жертвах периода оккупации.

"Об этом чудовищном преступлении гитлеровского фашизма должны знать потомки", - подчеркнул Пушилин.
Ранее автор Ukraina.ru Пётр Сафонов провёл параллели с современностью в публикации "Только для арийцев". Неонацисты берут под контроль украинскую армию
В чествовании коллаборационистов на службе гитлеровских оккупантов замечены политики Украины, Канады, Прибалтики, Хорватии и других государств. Одна из таких акций состоялась в сентябре 2023 года с участием канадского премьер-министра Джастина Трюдо и украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским.
Символика СС получила широкое распространение в ВСУ и других украинских вооружённых формированиях. На эту тему Украина.ру опубликовала интервью историка Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую
 
НовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияСССРДенис ПушилинДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныФСБССмирные жителиВСУПрибалтикаВеликая Отечественная войнаВоенные преступленияоккупацияДонбассДНРУССР
 
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