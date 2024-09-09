https://ukraina.ru/20240909/1057317987.html

Глава ДНР ужаснулся от документов о преступлениях во время Великой Отечественной войны

Глава ДНР ужаснулся от документов о преступлениях во время Великой Отечественной войны - 09.09.2024 Украина.ру

Глава ДНР ужаснулся от документов о преступлениях во время Великой Отечественной войны

Управление ФСБ по ДНР рассекретило документы по делу "О расследовании немецких зверств в гор. Сталино на шахте 4/4-бис" в 1941–1943 годах. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что эти документы невозможно читать без содрогания.

2024-09-09T10:50

2024-09-09T10:50

2024-09-09T10:50

новости

донецкая народная республика

россия

ссср

денис пушилин

джастин трюдо

владимир зеленский

вооруженные силы украины

фсб

сс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/18/1055266462_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_91e6667c1e63658d9fbb94aa5dd031c0.jpg

Рассекреченные документы переданы в Донецкий военно-исторический музей Великой Отечественной войны. Согласно им, основанным на свидетельских показаниях, в шурф шахты в течение двух лет почти каждый день сбрасывались тела до 200 расстрелянных или замученных советских граждан. Число жертв достигает 75 тыс. человек и, как отметил Пушилин, является самым массовым местом гибели жителей СССР от рук немецких оккупантов на территории России. "По показаниям свидетелей, жертв расстреливали перед шурфом, а потом сбрасывали в него тела, в том числе детей и младенцев с матерями. Были случаи, и они описаны в акте, когда детей сбрасывали живыми", - отметил Пушилин в комментарии к фотокопиям документов, опубликованным в ТГ-канале главы ДНР. На месте шахты 4/4-бис по поручению президента России реконструирован мемориал, увековечивающий память о невинных жертвах периода оккупации. "Об этом чудовищном преступлении гитлеровского фашизма должны знать потомки", - подчеркнул Пушилин.Ранее автор Ukraina.ru Пётр Сафонов провёл параллели с современностью в публикации "Только для арийцев". Неонацисты берут под контроль украинскую армию В чествовании коллаборационистов на службе гитлеровских оккупантов замечены политики Украины, Канады, Прибалтики, Хорватии и других государств. Одна из таких акций состоялась в сентябре 2023 года с участием канадского премьер-министра Джастина Трюдо и украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским.Символика СС получила широкое распространение в ВСУ и других украинских вооружённых формированиях. На эту тему Украина.ру опубликовала интервью историка Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую

донецкая народная республика

россия

ссср

прибалтика

донбасс

днр

усср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, россия, ссср, денис пушилин, джастин трюдо, владимир зеленский, вооруженные силы украины, фсб, сс, мирные жители, всу, прибалтика, великая отечественная война, военные преступления, оккупация, донбасс, днр, усср