Запад через Шольца проверят готовность России к уступкам на переговорах, заявил Белик
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
США зарабатывают миллиарды на поставках оружия и рассматривают ЕС как вассала американского феодала. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Дмитрий Белик
Дмитрий Белик назвал уловкой заявление Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией по проблеме завершения вооружённого конфликта на Украине. Канцлер Германии в интервью телеканалу ZDF заявил, что настал момент для дискуссий о том, как это можно сделать на новой мирной конференции с участием и России.
"Сегодня Шольц – это пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы прощупать почву для возможных переговоров, а затем потребовать уступки. Иного пути по Украине Запад не видит и этот путь для нас неприемлем. Так что слова Шольца стоит воспринимать как очередную уловку", - констатировал Белик.
Российский депутат уверен, что сегодня на Западе никто всерьёз не заинтересован в переговорах по украинской проблеме.
"Западу нужны не переговоры, а уступки России в плане Украины, - сказал парламентарий. - Американские корпорации зарабатывают миллиарды на поставках оружия, Европа сегодня - это вассал у американского феодала, она даже рот не посмеет открыть. Кто заинтересован в переговорах на Западе? Кроме Украины больше никто, но ее слово для Запада ничего не значит".
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