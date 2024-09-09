https://ukraina.ru/20240909/1057313185.html

Запад через Шольца проверят готовность России к уступкам на переговорах, заявил Белик

Запад через Шольца проверят готовность России к уступкам на переговорах, заявил Белик - 09.09.2024 Украина.ру

Запад через Шольца проверят готовность России к уступкам на переговорах, заявил Белик

США зарабатывают миллиарды на поставках оружия и рассматривают ЕС как вассала американского феодала. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Дмитрий Белик

2024-09-09T09:47

2024-09-09T09:47

2024-09-09T09:47

новости

россия

запад

украина

олаф шольц

дмитрий белик

сергей лавров

ес

госдума

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/10/1053344447_0:37:1042:624_1920x0_80_0_0_a96116672feb6ae36baec3df0860b03b.jpg

Дмитрий Белик назвал уловкой заявление Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров с Россией по проблеме завершения вооружённого конфликта на Украине. Канцлер Германии в интервью телеканалу ZDF заявил, что настал момент для дискуссий о том, как это можно сделать на новой мирной конференции с участием и России."Сегодня Шольц – это пробный шар, который Запад запускает в сторону России, чтобы прощупать почву для возможных переговоров, а затем потребовать уступки. Иного пути по Украине Запад не видит и этот путь для нас неприемлем. Так что слова Шольца стоит воспринимать как очередную уловку", - констатировал Белик.Российский депутат уверен, что сегодня на Западе никто всерьёз не заинтересован в переговорах по украинской проблеме."Западу нужны не переговоры, а уступки России в плане Украины, - сказал парламентарий. - Американские корпорации зарабатывают миллиарды на поставках оружия, Европа сегодня - это вассал у американского феодала, она даже рот не посмеет открыть. Кто заинтересован в переговорах на Западе? Кроме Украины больше никто, но ее слово для Запада ничего не значит".Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия была бы готова вернуться вновь к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта на Украине, но уже на основе новых реалий. Подробности в публикации Россия готова вернуться к стамбульским принципам по Украине - ЛавровПосле провала организованной Владимиром Зеленским швейцарской "мирной" конференции без приглашения России об изучении Западом "на полях" заседаний Совбеза ООН новой возможности для переговоров с Москвой сообщала также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробности в публикации Запад ищет возможности для переговоров с Россией - Захарова

россия

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, украина, олаф шольц, дмитрий белик, сергей лавров, ес, госдума, совет безопасности оон, переговоры, сво, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения