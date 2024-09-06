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Россия готова вернуться к стамбульским принципам по Украине - Лавров

Россия готова вернуться к стамбульским принципам по Украине - Лавров - 06.09.2024 Украина.ру

Россия готова вернуться к стамбульским принципам по Украине - Лавров

Россия была бы готова вернуться вновь к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта на Украине, но уже на основе новых реалий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РБК

2024-09-06T07:14

2024-09-06T07:14

2024-09-06T07:20

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Он напомнил, как шли переговоры по урегулированию украинского конфликта в 2022 году: делегации несколько раз встречались в Белоруссии и "наконец, в Стамбуле договорились на основе тех принципов, которые "принесли" украинцы".Он напомнил, что "стамбульские принципы гарантировали невступление Украины в НАТО, сохранение внеблокового статуса и описывали гарантии безопасности Украины, чтобы она чувствовала себя спокойно, невступление Украины в НАТО – это часть гарантий Российской Федерации"."Эти принципы остаются в работе. По крайней мере, мы готовы к ним вернуться, но, естественно, с учетом новых реалий", - подчеркнул министр.Подробнее о том, почему, сорвав стамбульские соглашения, Украина потеряла больше России читайте в материале автора Украина.ру Павла Волкова.

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новости, сергей лавров, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, стамбул