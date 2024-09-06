Россия готова вернуться к стамбульским принципам по Украине - Лавров - 06.09.2024 Украина.ру
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Россия готова вернуться к стамбульским принципам по Украине - Лавров
Россия готова вернуться к стамбульским принципам по Украине - Лавров - 06.09.2024 Украина.ру
Россия готова вернуться к стамбульским принципам по Украине - Лавров
Россия была бы готова вернуться вновь к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта на Украине, но уже на основе новых реалий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РБК
2024-09-06T07:14
2024-09-06T07:20
новости
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Он напомнил, как шли переговоры по урегулированию украинского конфликта в 2022 году: делегации несколько раз встречались в Белоруссии и "наконец, в Стамбуле договорились на основе тех принципов, которые "принесли" украинцы".Он напомнил, что "стамбульские принципы гарантировали невступление Украины в НАТО, сохранение внеблокового статуса и описывали гарантии безопасности Украины, чтобы она чувствовала себя спокойно, невступление Украины в НАТО – это часть гарантий Российской Федерации"."Эти принципы остаются в работе. По крайней мере, мы готовы к ним вернуться, но, естественно, с учетом новых реалий", - подчеркнул министр.Подробнее о том, почему, сорвав стамбульские соглашения, Украина потеряла больше России читайте в материале автора Украина.ру Павла Волкова.
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новости, сергей лавров, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, стамбул
Новости, Сергей Лавров, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Стамбул

Россия готова вернуться к стамбульским принципам по Украине - Лавров

07:14 06.09.2024 (обновлено: 07:20 06.09.2024)
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
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Россия была бы готова вернуться вновь к "стамбульским принципам" по урегулированию конфликта на Украине, но уже на основе новых реалий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РБК
Он напомнил, как шли переговоры по урегулированию украинского конфликта в 2022 году: делегации несколько раз встречались в Белоруссии и "наконец, в Стамбуле договорились на основе тех принципов, которые "принесли" украинцы".
"Эти принципы сохраняют актуальность и сегодня. Президент Путин не раз об этом говорил, что если они хотят переговоров, то хотя бы пусть Зеленский отменит указ, запрещающий их вести", - сказал Лавров.
Он напомнил, что "стамбульские принципы гарантировали невступление Украины в НАТО, сохранение внеблокового статуса и описывали гарантии безопасности Украины, чтобы она чувствовала себя спокойно, невступление Украины в НАТО – это часть гарантий Российской Федерации".
"Эти принципы остаются в работе. По крайней мере, мы готовы к ним вернуться, но, естественно, с учетом новых реалий", - подчеркнул министр.
Подробнее о том, почему, сорвав стамбульские соглашения, Украина потеряла больше России читайте в материале автора Украина.ру Павла Волкова.
 
НовостиСергей ЛавровУкраинаРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСтамбул
 
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