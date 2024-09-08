Слобожанщина — не запорожские степи: эксперт о внезапности нападения на Курскую область
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
ВСУ удалось скрыть подготовку к операции в Курской области не в последнюю очередь из-за особенностей местности приграничного региона. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Видели ли мы накопление сил и средств на той стороне? Конечно. Но противник смог нас обмануть. Это нормально. Война — путь обмана, рассказал эксперт.
"Причем Украина и Запад вкладывала ресурсы, чтобы нас обмануть. Накапливая силы и средства, враг готовился встретить наш удар под Сумами, как это было на севере Харьковской области. Было же очевидно, что для нас было выгодно удлинять фронт и создавать буферную зону. Поэтому ВСУ рыли окопы, строили блиндажи, заливали бетон. Мы все это видели. Только не поняли, что враг будет использовать это не для обороны, а для нападения", - заявил Казаков.
Слобожанщина — это не Запорожские степи, продолжил он. Там есть леса. ВСУ скрытно перебросили туда две ударные бригады (80-ю и 82-ю). И когда противник начал прорыв границы группировкой в 200 человек при поддержке бронетехники, наши военные действительно посчитали это прорывом крупной ДРГ, объяснил собеседник издания.
Это было похоже на диверсионные рейды в Белгородскую область. А потом уже появились признаки, отличавшие курскую операцию от белгородской, отметил он.
Подробнее о действиях российских вооруженных сил на Украине - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".