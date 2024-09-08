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Слобожанщина — не запорожские степи: эксперт о внезапности нападения на Курскую область

Слобожанщина — не запорожские степи: эксперт о внезапности нападения на Курскую область - 08.09.2024 Украина.ру

Слобожанщина — не запорожские степи: эксперт о внезапности нападения на Курскую область

ВСУ удалось скрыть подготовку к операции в Курской области не в последнюю очередь из-за особенностей местности приграничного региона. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил советник руководителя фракции "Справедливая Россия — За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-09-08T08:40

2024-09-08T08:40

2024-09-08T08:40

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Видели ли мы накопление сил и средств на той стороне? Конечно. Но противник смог нас обмануть. Это нормально. Война — путь обмана, рассказал эксперт."Причем Украина и Запад вкладывала ресурсы, чтобы нас обмануть. Накапливая силы и средства, враг готовился встретить наш удар под Сумами, как это было на севере Харьковской области. Было же очевидно, что для нас было выгодно удлинять фронт и создавать буферную зону. Поэтому ВСУ рыли окопы, строили блиндажи, заливали бетон. Мы все это видели. Только не поняли, что враг будет использовать это не для обороны, а для нападения", - заявил Казаков.Слобожанщина — это не Запорожские степи, продолжил он. Там есть леса. ВСУ скрытно перебросили туда две ударные бригады (80-ю и 82-ю). И когда противник начал прорыв границы группировкой в 200 человек при поддержке бронетехники, наши военные действительно посчитали это прорывом крупной ДРГ, объяснил собеседник издания.Это было похоже на диверсионные рейды в Белгородскую область. А потом уже появились признаки, отличавшие курскую операцию от белгородской, отметил он.Подробнее о действиях российских вооруженных сил на Украине - в интервью Александра Казакова изданию Украина.ру Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения".

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новости, александр казаков, курская область, украина, вооруженные силы украины, вс рф, украина.ру, госдума, запад