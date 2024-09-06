Крушение F-16 на Украине вызвало у Запада вопросы к подготовке пилотов - Wall Street Journal - 06.09.2024 Украина.ру
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Крушение F-16 на Украине вызвало у Запада вопросы к подготовке пилотов - Wall Street Journal
Крушение F-16 на Украине вызвало у Запада вопросы к подготовке пилотов - Wall Street Journal - 06.09.2024 Украина.ру
Крушение F-16 на Украине вызвало у Запада вопросы к подготовке пилотов - Wall Street Journal
Недавнее крушение на Украине американского истребителя F-16 усилило вопросы западных союзников Киева к подготовке украинских летчиков. Об этом сообщает газета Wall Street Journal
2024-09-06T07:50
2024-09-06T08:20
новости
украина
f-16
дания
запад
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
генштаб
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"Крушение украинского F-16 в первый же день, когда истребители использовались в боевых условиях на прошлой неделе, подняло вопросы относительно спешки в подготовке пилотов и их отправке в бой лишь спустя недели после прибытия на Украину", - говорится в материале.По словам одного из неназванных высокопоставленных военных чиновников, правительство Дании еще до случившегося выражало беспокойство способностью украинских пилотов летать в одиночку. Отмечается, что некоторые из них и вовсе провалили программу обучения, которая проводилась на территории Дании.Как пишет газета, управлявший разбившимся F-16 летчик Алексей Месь не вызывал беспокойства в процессе обучения, однако проводимая для его группы пилотов программа подготовки была ускоренной и сфокусированной на воздушной обороне вместо обучения всем миссиям, которые способны выполнять американские истребители.При этом, согласно материалу, несмотря на имеющиеся вопросы, менять программу подготовки пока не планируется.В конце августа депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением".Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Подробнее о случившемся - в материале Елены Мурзиной Украина и F-16. Все версии падения самолета и почему пилот не подал руки президенту Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, f-16, дания, запад, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, генштаб
Новости, Украина, F-16, Дания, Запад, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, Генштаб

Крушение F-16 на Украине вызвало у Запада вопросы к подготовке пилотов - Wall Street Journal

07:50 06.09.2024 (обновлено: 08:20 06.09.2024)
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
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Недавнее крушение на Украине американского истребителя F-16 усилило вопросы западных союзников Киева к подготовке украинских летчиков. Об этом сообщает газета Wall Street Journal
"Крушение украинского F-16 в первый же день, когда истребители использовались в боевых условиях на прошлой неделе, подняло вопросы относительно спешки в подготовке пилотов и их отправке в бой лишь спустя недели после прибытия на Украину", - говорится в материале.
По словам одного из неназванных высокопоставленных военных чиновников, правительство Дании еще до случившегося выражало беспокойство способностью украинских пилотов летать в одиночку. Отмечается, что некоторые из них и вовсе провалили программу обучения, которая проводилась на территории Дании.
Как пишет газета, управлявший разбившимся F-16 летчик Алексей Месь не вызывал беспокойства в процессе обучения, однако проводимая для его группы пилотов программа подготовки была ускоренной и сфокусированной на воздушной обороне вместо обучения всем миссиям, которые способны выполнять американские истребители.

"Крушение показывает, что случается, когда вы пытаетесь торопить события", - отметил неназванный представитель военного ведомства.

При этом, согласно материалу, несмотря на имеющиеся вопросы, менять программу подготовки пока не планируется.
В конце августа депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением".
Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия.
Подробнее о случившемся - в материале Елены Мурзиной Украина и F-16. Все версии падения самолета и почему пилот не подал руки президенту Украины на сайте Украина.ру.
 
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