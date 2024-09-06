Главное за ночь 6 сентября - 06.09.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 6 сентября
Главное за ночь 6 сентября - 06.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 6 сентября
Ограничения в распространении информации американских СМИ в России последуют в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия Сегодня", заявил Дмитрий... Украина.ру, 06.09.2024
2024-09-06T08:11
2024-09-06T08:12
новости
россия
вашингтон
дмитрий песков
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир сальдо
вкс
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Ограничения в распространении информации американских СМИ в России последуют в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия Сегодня", заявил Дмитрий Песков.Многоквартирные дома начали возводить в рамках проекта строительства нового города на Арабатской стрелке на юге Херсонской области, рассказал губернатор Владимир Сальдо.Следующие новости с фронтов сообщают Два майора:Западнее Угледара ВС РФ закрепляются в Пречистовке, местность располагает к наступлению в направлении Времевки;На Купянском направлении ВС РФ вклиниваются в оборону ВСУ западнее Берестового и Песчаного. Выступ фронта уже глубиной до 8 км, что располагает к дальнейшим действиям;Южнее Часова Яра ВС РФ прорвали оборону ВСУ и, взяв Клещеевку, вышли к водоканалу Северский Донец — Донбасс фронтом шириной до 2 км. Бои на участке велись с прошлого года;Этой ночью ВС и ВКС РФ продолжали наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровске, пригородах Киева, Краматорске, Кривом Роге, Павлограде, Полтаве, Харькове, Чугуеве, а также Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях;Удар нанесен по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозят технику, боеприпасы из Польши для ВСУ, заявили в подполье.
россия
вашингтон
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вашингтон, дмитрий песков, херсонская область, вооруженные силы украины, владимир сальдо, вкс
Новости, Россия, Вашингтон, Дмитрий Песков, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, ВКС

Главное за ночь 6 сентября

08:11 06.09.2024 (обновлено: 08:12 06.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Ограничения в распространении информации американских СМИ в России последуют в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия Сегодня", заявил Дмитрий Песков.
Многоквартирные дома начали возводить в рамках проекта строительства нового города на Арабатской стрелке на юге Херсонской области, рассказал губернатор Владимир Сальдо.
Следующие новости с фронтов сообщают Два майора:
Западнее Угледара ВС РФ закрепляются в Пречистовке, местность располагает к наступлению в направлении Времевки;

На Купянском направлении ВС РФ вклиниваются в оборону ВСУ западнее Берестового и Песчаного. Выступ фронта уже глубиной до 8 км, что располагает к дальнейшим действиям;

Южнее Часова Яра ВС РФ прорвали оборону ВСУ и, взяв Клещеевку, вышли к водоканалу Северский Донец — Донбасс фронтом шириной до 2 км. Бои на участке велись с прошлого года;

Этой ночью ВС и ВКС РФ продолжали наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровске, пригородах Киева, Краматорске, Кривом Роге, Павлограде, Полтаве, Харькове, Чугуеве, а также Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях;

Удар нанесен по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозят технику, боеприпасы из Польши для ВСУ, заявили в подполье.
 
НовостиРоссияВашингтонДмитрий ПесковХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоВКС
 
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