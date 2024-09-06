https://ukraina.ru/20240906/1057276065.html

Главное за ночь 6 сентября

Главное за ночь 6 сентября - 06.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 6 сентября

Ограничения в распространении информации американских СМИ в России последуют в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия Сегодня", заявил Дмитрий... Украина.ру, 06.09.2024

2024-09-06T08:11

2024-09-06T08:11

2024-09-06T08:12

новости

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дмитрий песков

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вооруженные силы украины

владимир сальдо

вкс

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Ограничения в распространении информации американских СМИ в России последуют в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия Сегодня", заявил Дмитрий Песков.Многоквартирные дома начали возводить в рамках проекта строительства нового города на Арабатской стрелке на юге Херсонской области, рассказал губернатор Владимир Сальдо.Следующие новости с фронтов сообщают Два майора:Западнее Угледара ВС РФ закрепляются в Пречистовке, местность располагает к наступлению в направлении Времевки;На Купянском направлении ВС РФ вклиниваются в оборону ВСУ западнее Берестового и Песчаного. Выступ фронта уже глубиной до 8 км, что располагает к дальнейшим действиям;Южнее Часова Яра ВС РФ прорвали оборону ВСУ и, взяв Клещеевку, вышли к водоканалу Северский Донец — Донбасс фронтом шириной до 2 км. Бои на участке велись с прошлого года;Этой ночью ВС и ВКС РФ продолжали наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровске, пригородах Киева, Краматорске, Кривом Роге, Павлограде, Полтаве, Харькове, Чугуеве, а также Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях;Удар нанесен по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозят технику, боеприпасы из Польши для ВСУ, заявили в подполье.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вашингтон, дмитрий песков, херсонская область, вооруженные силы украины, владимир сальдо, вкс