Главное за ночь 6 сентября
08:11 06.09.2024 (обновлено: 08:12 06.09.2024)
Ограничения в распространении информации американских СМИ в России последуют в ответ на санкции Вашингтона против медиагруппы "Россия Сегодня", заявил Дмитрий Песков.
Многоквартирные дома начали возводить в рамках проекта строительства нового города на Арабатской стрелке на юге Херсонской области, рассказал губернатор Владимир Сальдо.
Следующие новости с фронтов сообщают Два майора:
Западнее Угледара ВС РФ закрепляются в Пречистовке, местность располагает к наступлению в направлении Времевки;
На Купянском направлении ВС РФ вклиниваются в оборону ВСУ западнее Берестового и Песчаного. Выступ фронта уже глубиной до 8 км, что располагает к дальнейшим действиям;
Южнее Часова Яра ВС РФ прорвали оборону ВСУ и, взяв Клещеевку, вышли к водоканалу Северский Донец — Донбасс фронтом шириной до 2 км. Бои на участке велись с прошлого года;
Этой ночью ВС и ВКС РФ продолжали наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровске, пригородах Киева, Краматорске, Кривом Роге, Павлограде, Полтаве, Харькове, Чугуеве, а также Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях;
Удар нанесен по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозят технику, боеприпасы из Польши для ВСУ, заявили в подполье.
На Купянском направлении ВС РФ вклиниваются в оборону ВСУ западнее Берестового и Песчаного. Выступ фронта уже глубиной до 8 км, что располагает к дальнейшим действиям;
Южнее Часова Яра ВС РФ прорвали оборону ВСУ и, взяв Клещеевку, вышли к водоканалу Северский Донец — Донбасс фронтом шириной до 2 км. Бои на участке велись с прошлого года;
Этой ночью ВС и ВКС РФ продолжали наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровске, пригородах Киева, Краматорске, Кривом Роге, Павлограде, Полтаве, Харькове, Чугуеве, а также Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях;
Удар нанесен по контейнерному терминалу и складам в пригороде Львова, куда свозят технику, боеприпасы из Польши для ВСУ, заявили в подполье.