Перестановки в МИД Украины: чем Кулеба не угодил Зеленскому?
16:37 05.09.2024 (обновлено: 17:50 05.09.2024)
Это, конечно, формальность, но 5 сентября Верховная рада отправила в отставку главу МИД Дмитрия Кулебу и утвердила нового — Андрея Сибигу. Об отставке Кулебы писали с марта этого года, и уже тогда сама постановка вопроса выглядела странной, ведь внешняя политика относится к наиболее результативным направлениям политики Украины
Дмитрий Иванович Кулеба родился в 1981 году в Сумах. Он потомственный дипломат — его отец был послом в ряде стран и дослужился до поста заместителя министра.
Кулеба в 2003 году окончил институт международных отношений Киевского университета и делал неторопливую и размеренную карьеру в МИДе. Рывок начался, естественно, в 2014 году, когда Павел Климкин вдруг сделал Кулебу послом по особым поручениям, на которого были возложены задачи формирования украинской публичной дипломатии.
Работа его в этом качестве оказалась удачной: в 2016 году Кулеба стал представителем Украины при Совете Европы, в 2019-м — вице-премьером по вопросам европейской интеграции в правительстве Алексея Гончарука и, наконец, в 2020 году — министром иностранных дел.
Насколько можно понять, Кулеба — человек спокойный и скучный, но приобрёл некоторые черты своего бывшего шефа Климкина, который честно признавал, что сознательно нарушает дипломатический протокол с тем, чтобы растормошить европейских партнёров. Непрофессионально, конечно, но иногда оказывается действенно.
Работа МИД в период до 2022 года и после него существенно отличалась. Прежде всего, существенно выросла результативность внешнеполитической деятельности: тут и получение масштабной военной и экономической помощи; и введение санкций против России как со стороны отдельных стран, так и международных организаций; и получение гарантий членства в ЕС и НАТО.
26 апреля, 15:48Кулеба иностранных дел закончил "эру мира" Во всяком случае, завершение "эры мира" Кулеба констатирует в своём интервью в The Guardian, опубликованном 24 апреля. И, понятно, раздаёт руководящие указания – Запад, дескать, должен производить больше оружия, чтобы хватило на все потери ВСУ. Значение слова "дипломатия" ему непонятно во всех смыслах
Понятно, что всё это заслуги МИД Украины только в третью очередь. Поддержка Украины определялась поддержкой самого Запада (прежде всего США, Великобритании, Польши и Прибалтики). Важную роль играла, разумеется, деятельность президента Зеленского, который довёл практику Климкина до высокого искусства (Климкина держал за ноги Порошенко, который сам прирождённый дипломат).
The Economist именно это видит причиной отставки Климкина — он, дескать, был "занудным" (nerdy), "его изощрённая дипломатия не всегда соответствовала грубой и эмоциональной риторике его босса" и "в канцелярию президента жаловались на то, что г-н Кулеба избегал пачкать руки".
Самое забавное, что это суждение появилось после того, как именно Кулеба спровоцировал скандал в отношениях с Польшей: в ответ на дежурные предложения почтить память жертв "Волынской резни", он предложил аналогичным образом почтить память людей, переселённых из Польши на Украину в рамках операции "Висла", заодно назвав территории, на которых эти люди жили, украинскими (т. е. фактически озвучив территориальные претензии к Польше).
Впрочем, будем откровенны — Кулеба просто по свойствам характера не способен к такому хамству, которое позволяет себе Зеленский или бывший посол в Германии Андрей Мельник (последний, кстати, не кавээнщик, а тоже кадровый карьерный дипломат — т. е. это именно свойство характера).
В марте, когда первый раз обсуждалась возможная отставка Кулебы, по данным издания "Страна.uа" ему вменялась в вину плохая кадровая работа, в первую очередь — кандидатуры на посты послов.
У нас, однако, эта версия вызвала вопросы.
Во-первых, публичный скандал с назначением посла был только один — из-за Залужного (по данным "Страны", в Лондон именно Кулебу собирались посадить), причём дров там наломал именно Офис президента, а не МИД. Если в этой сфере всё действительно было плохо, то были бы и утечки.
Во-вторых, если бы дело было в этом, то не рассматривались бы кандидатуры других карьерных дипломатов — Игоря Жовквы и Андрея Сибиги (который и был назначен). Кстати, Сибига с 2021 года был заместителем Андрея Ермака, и кандидатуры послов проходили через него — это может подтверждать версию "Страны", а может и не подтверждать (больше похоже на умозаключение не слишком информированного источника, а то и на целенаправленный вброс).
Сейчас СМИ уверяют, что Зеленский на заседании фракции обосновывал эту отставку тем, что министру "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия". Но это просто несправедливо: Запад предоставлял оружие в соответствии со своими представлениями о степени допустимой эскалации, а поводом для расширения поставок обычно были особо удачные операции ВСУ (в последнее время заявления о предоставлении дополнительной помощи последовали после наступления в Курской области и успешного российского ракетного удара по Полтаве). Кулеба на это влияния не имел, но беда его, возможно, была именно в том, что он знал, что не имеет влияния, Зеленский же этого знать не хочет.
Говорят также о конфликте между Кулебой и Ермаком, что, конечно, может быть, но в чём он состоит — неясно.
В общем, возникает впечатление, что определённой причины у отставки не было — просто, как указывает The Economist, по мере продолжения войны Зеленский всё больше нервничал и подозревал окружающих в нехорошем. Вероятно, сыграли свою роль польский скандал и визит российского президента в Монголию, но принципиальное решение, скорее всего, было принято до этого.
Сейчас Bloomberg прямо указывает, что Кулеба займётся евроатлантической интеграцией Украины. Что бы ни имелось в виду, это означает заметное понижение — даже став послом при НАТО, Кулеба утратит право говорить от имени государства. Кроме того, такое назначение ставит под вопрос версию об организационной слабости Кулебы — в этом статусе ему придётся решать в основном организационные и юридические вопросы.
Ну и самое интересное: уже из нескольких источником известно, что на Западе недовольны нынешними кадровыми перестановками вообще и отставкой Кулебы в частности. Западные дипломаты к нему привыкли, и он рассматривается почему-то как относительно самостоятельная фигура, в то время как Сибига — в чистом виде ставленник Банковой. Его назначение выглядит как очередное усиление Ермака, который уже давно вызывает раздражение на Западе.
О конфликте Ермака и Запада читайте в статье Василия Стоякина "Печальный сказ о том, как Запад на Ермака обиделся"