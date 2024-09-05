https://ukraina.ru/20240905/1057264395.html

Перестановки в МИД Украины: чем Кулеба не угодил Зеленскому?

Перестановки в МИД Украины: чем Кулеба не угодил Зеленскому? - 05.09.2024 Украина.ру

Перестановки в МИД Украины: чем Кулеба не угодил Зеленскому?

Это, конечно, формальность, но 5 сентября Верховная рада отправила в отставку главу МИД Дмитрия Кулебу и утвердила нового — Андрея Сибигу. Об отставке Кулебы писали с марта этого года, и уже тогда сама постановка вопроса выглядела странной, ведь внешняя политика относится к наиболее результативным направлениям политики Украины

2024-09-05T16:37

2024-09-05T16:37

2024-09-05T17:50

эксклюзив

украина

запад

польша

дмитрий кулеба

владимир зеленский

мид

нато

the economist

внешняя политика

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Дмитрий Иванович Кулеба родился в 1981 году в Сумах. Он потомственный дипломат — его отец был послом в ряде стран и дослужился до поста заместителя министра.Кулеба в 2003 году окончил институт международных отношений Киевского университета и делал неторопливую и размеренную карьеру в МИДе. Рывок начался, естественно, в 2014 году, когда Павел Климкин вдруг сделал Кулебу послом по особым поручениям, на которого были возложены задачи формирования украинской публичной дипломатии.Работа его в этом качестве оказалась удачной: в 2016 году Кулеба стал представителем Украины при Совете Европы, в 2019-м — вице-премьером по вопросам европейской интеграции в правительстве Алексея Гончарука и, наконец, в 2020 году — министром иностранных дел.Насколько можно понять, Кулеба — человек спокойный и скучный, но приобрёл некоторые черты своего бывшего шефа Климкина, который честно признавал, что сознательно нарушает дипломатический протокол с тем, чтобы растормошить европейских партнёров. Непрофессионально, конечно, но иногда оказывается действенно.Работа МИД в период до 2022 года и после него существенно отличалась. Прежде всего, существенно выросла результативность внешнеполитической деятельности: тут и получение масштабной военной и экономической помощи; и введение санкций против России как со стороны отдельных стран, так и международных организаций; и получение гарантий членства в ЕС и НАТО.Понятно, что всё это заслуги МИД Украины только в третью очередь. Поддержка Украины определялась поддержкой самого Запада (прежде всего США, Великобритании, Польши и Прибалтики). Важную роль играла, разумеется, деятельность президента Зеленского, который довёл практику Климкина до высокого искусства (Климкина держал за ноги Порошенко, который сам прирождённый дипломат).The Economist именно это видит причиной отставки Климкина — он, дескать, был "занудным" (nerdy), "его изощрённая дипломатия не всегда соответствовала грубой и эмоциональной риторике его босса" и "в канцелярию президента жаловались на то, что г-н Кулеба избегал пачкать руки".Самое забавное, что это суждение появилось после того, как именно Кулеба спровоцировал скандал в отношениях с Польшей: в ответ на дежурные предложения почтить память жертв "Волынской резни", он предложил аналогичным образом почтить память людей, переселённых из Польши на Украину в рамках операции "Висла", заодно назвав территории, на которых эти люди жили, украинскими (т. е. фактически озвучив территориальные претензии к Польше).Впрочем, будем откровенны — Кулеба просто по свойствам характера не способен к такому хамству, которое позволяет себе Зеленский или бывший посол в Германии Андрей Мельник (последний, кстати, не кавээнщик, а тоже кадровый карьерный дипломат — т. е. это именно свойство характера).В марте, когда первый раз обсуждалась возможная отставка Кулебы, по данным издания "Страна.uа" ему вменялась в вину плохая кадровая работа, в первую очередь — кандидатуры на посты послов.У нас, однако, эта версия вызвала вопросы.Во-первых, публичный скандал с назначением посла был только один — из-за Залужного (по данным "Страны", в Лондон именно Кулебу собирались посадить), причём дров там наломал именно Офис президента, а не МИД. Если в этой сфере всё действительно было плохо, то были бы и утечки.Во-вторых, если бы дело было в этом, то не рассматривались бы кандидатуры других карьерных дипломатов — Игоря Жовквы и Андрея Сибиги (который и был назначен). Кстати, Сибига с 2021 года был заместителем Андрея Ермака, и кандидатуры послов проходили через него — это может подтверждать версию "Страны", а может и не подтверждать (больше похоже на умозаключение не слишком информированного источника, а то и на целенаправленный вброс).Сейчас СМИ уверяют, что Зеленский на заседании фракции обосновывал эту отставку тем, что министру "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия". Но это просто несправедливо: Запад предоставлял оружие в соответствии со своими представлениями о степени допустимой эскалации, а поводом для расширения поставок обычно были особо удачные операции ВСУ (в последнее время заявления о предоставлении дополнительной помощи последовали после наступления в Курской области и успешного российского ракетного удара по Полтаве). Кулеба на это влияния не имел, но беда его, возможно, была именно в том, что он знал, что не имеет влияния, Зеленский же этого знать не хочет.Говорят также о конфликте между Кулебой и Ермаком, что, конечно, может быть, но в чём он состоит — неясно.В общем, возникает впечатление, что определённой причины у отставки не было — просто, как указывает The Economist, по мере продолжения войны Зеленский всё больше нервничал и подозревал окружающих в нехорошем. Вероятно, сыграли свою роль польский скандал и визит российского президента в Монголию, но принципиальное решение, скорее всего, было принято до этого.Сейчас Bloomberg прямо указывает, что Кулеба займётся евроатлантической интеграцией Украины. Что бы ни имелось в виду, это означает заметное понижение — даже став послом при НАТО, Кулеба утратит право говорить от имени государства. Кроме того, такое назначение ставит под вопрос версию об организационной слабости Кулебы — в этом статусе ему придётся решать в основном организационные и юридические вопросы.Ну и самое интересное: уже из нескольких источником известно, что на Западе недовольны нынешними кадровыми перестановками вообще и отставкой Кулебы в частности. Западные дипломаты к нему привыкли, и он рассматривается почему-то как относительно самостоятельная фигура, в то время как Сибига — в чистом виде ставленник Банковой. Его назначение выглядит как очередное усиление Ермака, который уже давно вызывает раздражение на Западе.О конфликте Ермака и Запада читайте в статье Василия Стоякина "Печальный сказ о том, как Запад на Ермака обиделся"

https://ukraina.ru/20240426/1054754357.html

https://ukraina.ru/20240116/1052714892.html

https://ukraina.ru/20240904/1057230144.html

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эксклюзив, украина, запад, польша, дмитрий кулеба, владимир зеленский, мид, нато, the economist, внешняя политика, дипломатия, павел климкин