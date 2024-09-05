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Украинцы нарушили договоренности с Россией ради хозяев из других стран — Путин

Украинцы нарушили договоренности с Россией ради хозяев из других стран — Путин - 05.09.2024 Украина.ру

Украинцы нарушили договоренности с Россией ради хозяев из других стран — Путин

Президент России Владимир Путин 5 сентября в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума напомнил, почему Киев отказался от стамбульских соглашений

2024-09-05T11:46

2024-09-05T11:46

2024-09-05T11:46

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"Мы практически все параметры возможного мирного соглашения с представителями правительства в Киеве достигли, обо всем договорились. Более того руководитель переговорной делегации (он до сих пор возглавляет фракцию правящей партии в Раде) завизировал эти договоренности. Да, нужно было еще кое-что доработать, но в целом виза-то стоит, это же документ. Потом приехал (бывший премьер Британии) Борис Джонсон, как известно... и дал указание украинцам воевать до последнего украинца (что сегодня и происходит) с целью добиться стратегического поражения России (этого не получается)", - сказал глава российского государства.Он напомнил, что украинские официальные власти публично заявили о том, что если бы они тогда исполнили договоренности, а не слушали "хозяев из других стран", война бы уже давно прекратилась.Подробнее о срыве переговоров - в материале Фицо призвал посла Британии объяснить, зачем Джонсон помешал мирным переговорам на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, владимир путин, борис джонсон, британия, украина