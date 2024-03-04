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Фицо призвал посла Британии объяснить, зачем Джонсон помешал мирным переговорам
Фицо призвал посла Британии объяснить, зачем Джонсон помешал мирным переговорам - 04.03.2024 Украина.ру
Фицо призвал посла Британии объяснить, зачем Джонсон помешал мирным переговорам
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсетях заявил, что был шокирован комментарием британского посла в республике, который дипломат сделал в отношении позиции словацкого правительства по Украине
2024-03-04T08:38
2024-03-04T08:38
2024-03-04T08:38
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посол
новости
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роберт фицо
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"Меня шокировало то, как в адрес политики правительства Словакии высказывается посол Великобритании в республике Найджел Бэйкер. Представьте себе, если бы в Лондоне выступил наш посол и прокомментировал политику британского кабмина и британского премьера. Поражаюсь тому, что посол удивлен моими позициями о том, что Запад не поддерживает мир на Украине", - написал Фицо.По его мнению, британскому послу было бы лучше объяснить словацким гражданам то, какую роль сыграл бывший британский премьер Борис Джонсон, когда он вскоре после начала конфликта на Украине воздействовал на украинское руководство с тем, чтобы оно не подписывало мировое соглашение с Россией. Это соглашение, по словам Фицо, гарантировало Украине европейскую перспективу и военный нейтралитет.Посол Великобритании в Словакии Найджел Бэйкер ранее опубликовал на странице дипмиссии в социальной сети X видеообращение, в котором заявил, что удивлен заявлениями о том, что Запад не поддерживает мир на Украине, и выразил несогласие с подобной позицией. Он отметил, что сама Словакия является частью Запада, членом НАТО и Европейского союза.
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словакия, британия, посол, новости, украина, роберт фицо
Фицо призвал посла Британии объяснить, зачем Джонсон помешал мирным переговорам
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсетях заявил, что был шокирован комментарием британского посла в республике, который дипломат сделал в отношении позиции словацкого правительства по Украине
"Меня шокировало то, как в адрес политики правительства Словакии высказывается посол Великобритании в республике Найджел Бэйкер. Представьте себе, если бы в Лондоне выступил наш посол и прокомментировал политику британского кабмина и британского премьера. Поражаюсь тому, что посол удивлен моими позициями о том, что Запад не поддерживает мир на Украине", - написал Фицо.
По его мнению, британскому послу было бы лучше объяснить словацким гражданам то, какую роль сыграл бывший британский премьер Борис Джонсон, когда он вскоре после начала конфликта на Украине воздействовал на украинское руководство с тем, чтобы оно не подписывало мировое соглашение с Россией.
Это соглашение, по словам Фицо, гарантировало Украине европейскую перспективу и военный нейтралитет.
"Или если бы он запросил согласие от своего министра иностранных дел Дэвида Кэмерона и опубликовал его воинственное выступление в понедельник на саммите в Париже. Это как минимум две причины, почему его не должно было удивлять то, что я не убежден в искренности Запада достигнуть мир на Украине. И снова повторю, что стратегия Запада использовать войну на Украине для экономического, военного и политического ослабления России не работает", - добавил Фицо.
Посол Великобритании в Словакии Найджел Бэйкер ранее опубликовал на странице дипмиссии в социальной сети X видеообращение, в котором заявил, что удивлен заявлениями о том, что Запад не поддерживает мир на Украине, и выразил несогласие с подобной позицией.
Он отметил, что сама Словакия является частью Запада, членом НАТО и Европейского союза.