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Путин объяснил, зачем ВСУ пошли на провокацию в Курской области

Путин объяснил, зачем ВСУ пошли на провокацию в Курской области - 02.09.2024 Украина.ру

Путин объяснил, зачем ВСУ пошли на провокацию в Курской области

Президент России Владимир Путин 2 сентября на открытом уроке "Разговор о важном" в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла назвал провокацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области попыткой остановить наступление России в Донбассе

2024-09-02T11:59

2024-09-02T11:59

2024-09-02T11:59

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россия

курская область

владимир путин

донбасс

вооруженные силы украины

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Он подчеркнул, что сделать это украинским военным не удалось."Их расчет был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе. Результат известен. Люди испытывают и проходят тяжелые испытания, особенно в Курской области. Но главной задачей, которую противник ставил перед собой - остановить наше наступление в Донбассе - они не достигли. Более того, таких темпов наступления в Донбассе у нас давно не было… Надо, конечно, разобраться с этими украинскими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье", - сказал президент.В начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он утверждал, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.Подробнее об обстановке в регионе - в материале Выбить из Курска ВСУ и продвинуться к Покровску: военный эксперт перечислил ключевые задачи армии РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, курская область, владимир путин, донбасс, вооруженные силы украины