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ВСУ ударили по рынку в Донецке, погибли люди

ВСУ ударили по рынку в Донецке, погибли люди - 04.09.2024 Украина.ру

ВСУ ударили по рынку в Донецке, погибли люди

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по рынку "Сокол" в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил 4 сентября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале

2024-09-04T14:33

2024-09-04T14:33

2024-09-04T14:35

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донецк

денис пушилин

кировский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

снаряды

погибшие

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Один из снарядов упал возле ряда строительных материалов, сообщили в соцсетях очевидцы.Он добавил, что также в поселке шахты Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника пострадала девушка.Всем оказывается необходимая медицинская помощь.В Кировском районе Донецка и в Горловке повреждения получили автобусы.В январе этого года ВСУ уже обстреливали этот рынок. Тогда, как сообщал Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения.Подробнее о нападениях ВСУ - в материале Паники нет, но люди встревожены: Алехин развеял слухи о якобы "скором нападении" ВСУ на Белгород на сайте Украина.ру.

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новости, донецк, денис пушилин, кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, снаряды, погибшие