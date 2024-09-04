ВСУ ударили по рынку в Донецке, погибли люди - 04.09.2024 Украина.ру
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ВСУ ударили по рынку в Донецке, погибли люди
ВСУ ударили по рынку в Донецке, погибли люди - 04.09.2024 Украина.ру
ВСУ ударили по рынку в Донецке, погибли люди
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по рынку "Сокол" в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил 4 сентября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале
2024-09-04T14:33
2024-09-04T14:35
новости
донецк
денис пушилин
кировский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
снаряды
погибшие
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Один из снарядов упал возле ряда строительных материалов, сообщили в соцсетях очевидцы.Он добавил, что также в поселке шахты Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника пострадала девушка.Всем оказывается необходимая медицинская помощь.В Кировском районе Донецка и в Горловке повреждения получили автобусы.В январе этого года ВСУ уже обстреливали этот рынок. Тогда, как сообщал Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения.Подробнее о нападениях ВСУ - в материале Паники нет, но люди встревожены: Алехин развеял слухи о якобы "скором нападении" ВСУ на Белгород на сайте Украина.ру.
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новости, донецк, денис пушилин, кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, снаряды, погибшие
Новости, Донецк, Денис Пушилин, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, снаряды, погибшие

ВСУ ударили по рынку в Донецке, погибли люди

14:33 04.09.2024 (обновлено: 14:35 04.09.2024)
 
© Украина.ру/Стрингер рынок Привоз перед Пасхой Одесса фрукты овощи
 рынок Привоз перед Пасхой Одесса фрукты овощи
© Украина.ру/Стрингер
Читать в
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по рынку "Сокол" в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил 4 сентября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале
Один из снарядов упал возле ряда строительных материалов, сообщили в соцсетях очевидцы.

"Погибли двое мужчин и одна женщина, по предварительной информации ранения получили еще пять человек", - указал Пушилин.

Он добавил, что также в поселке шахты Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника пострадала девушка.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

В Кировском районе Донецка и в Горловке повреждения получили автобусы.
В январе этого года ВСУ уже обстреливали этот рынок. Тогда, как сообщал Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения.
Подробнее о нападениях ВСУ - в материале Паники нет, но люди встревожены: Алехин развеял слухи о якобы "скором нападении" ВСУ на Белгород на сайте Украина.ру.
 
НовостиДонецкДенис ПушилинКировский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украиныснарядыпогибшие
 
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