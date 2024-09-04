ВСУ ударили по рынку в Донецке, погибли люди
14:33 04.09.2024 (обновлено: 14:35 04.09.2024)
© Украина.ру/Стрингер рынок Привоз перед Пасхой Одесса фрукты овощи
© Украина.ру/Стрингер
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по рынку "Сокол" в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил 4 сентября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале
Один из снарядов упал возле ряда строительных материалов, сообщили в соцсетях очевидцы.
"Погибли двое мужчин и одна женщина, по предварительной информации ранения получили еще пять человек", - указал Пушилин.
Он добавил, что также в поселке шахты Абакумова при сбросе взрывоопасного предмета с украинского беспилотника пострадала девушка.
Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
В Кировском районе Донецка и в Горловке повреждения получили автобусы.
Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
В Кировском районе Донецка и в Горловке повреждения получили автобусы.
В январе этого года ВСУ уже обстреливали этот рынок. Тогда, как сообщал Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения.
Подробнее о нападениях ВСУ - в материале Паники нет, но люди встревожены: Алехин развеял слухи о якобы "скором нападении" ВСУ на Белгород на сайте Украина.ру.