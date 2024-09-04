Паники нет, но люди встревожены: Алехин развеял слухи о якобы "скором нападении" ВСУ на Белгород - 04.09.2024 Украина.ру
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Паники нет, но люди встревожены: Алехин развеял слухи о якобы "скором нападении" ВСУ на Белгород
Паники нет, но люди встревожены: Алехин развеял слухи о якобы "скором нападении" ВСУ на Белгород - 04.09.2024 Украина.ру
Паники нет, но люди встревожены: Алехин развеял слухи о якобы "скором нападении" ВСУ на Белгород
Противник четвертый день подряд наносит ракетно-бомбовые удары по самому Белгороду и Белгородскому приграничью. Для этого ВСУ используют РСЗО и ракетный комплекс "Точка-У". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-09-04T05:30
2024-09-04T05:30
новости
курская область
белгород
волчанск
геннадий алехин
александр сырский
белгородская область
обстрелы
точка-у
сво
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В целом в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Российские силы удерживают очаговую мобильную оборону. Продвижение противника остановлено, но теперь их необходимо оттуда выдавить. А для этого нужны ресурсы и подготовка, рассказал эксперт.Противник четвертый день подряд наносит ракетно-бомбовые удары по Белгороду и Белгородскому приграничью. Для этого он использует РСЗО и ракетный комплекс "Точка-У", добавил обозреватель.Он подчеркнул, что нужно развеять слухи о якобы "скором нападении ВСУ на Белгород". Любой командир взвода (не говоря уже о главкоме ВСУ Александре Сырском) понимает, что нельзя предпринимать широкомасштабные наступление, если у тебя в тылу два плацдарма (Волчанск и Липцы), отметил полковник запаса."Это нонсенс. Поэтому противник нагоняет пургу в информационном пространстве и обстреливает Белгородскую область из ствольной артиллерии, минометов и кассетных боеприпасов", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков" читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как российские войска выбивают украинские войска из Курской области - в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
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белгород
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новости, курская область, белгород, волчанск, геннадий алехин, александр сырский, белгородская область, обстрелы, точка-у, сво
Новости, Курская область, Белгород, Волчанск, Геннадий Алехин, Александр Сырский, Белгородская область, обстрелы, Точка-У, СВО

Паники нет, но люди встревожены: Алехин развеял слухи о якобы "скором нападении" ВСУ на Белгород

05:30 04.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Противник четвертый день подряд наносит ракетно-бомбовые удары по самому Белгороду и Белгородскому приграничью. Для этого ВСУ используют РСЗО и ракетный комплекс "Точка-У". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В целом в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Российские силы удерживают очаговую мобильную оборону. Продвижение противника остановлено, но теперь их необходимо оттуда выдавить. А для этого нужны ресурсы и подготовка, рассказал эксперт.
Противник четвертый день подряд наносит ракетно-бомбовые удары по Белгороду и Белгородскому приграничью. Для этого он использует РСЗО и ракетный комплекс "Точка-У", добавил обозреватель.
"Цель этих воздушных атак – взорвать наше общество изнутри. Не секрет, что события в Курской области действуют на жителей Белгородчины крайне угнетающе. Паники нет, но люди очень встревожены", — уточнил Алехин.
Он подчеркнул, что нужно развеять слухи о якобы "скором нападении ВСУ на Белгород". Любой командир взвода (не говоря уже о главкоме ВСУ Александре Сырском) понимает, что нельзя предпринимать широкомасштабные наступление, если у тебя в тылу два плацдарма (Волчанск и Липцы), отметил полковник запаса.
"Это нонсенс. Поэтому противник нагоняет пургу в информационном пространстве и обстреливает Белгородскую область из ствольной артиллерии, минометов и кассетных боеприпасов", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков" читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как российские войска выбивают украинские войска из Курской области - в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру
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