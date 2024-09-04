https://ukraina.ru/20240904/1057205604.html

Паники нет, но люди встревожены: Алехин развеял слухи о якобы "скором нападении" ВСУ на Белгород

Паники нет, но люди встревожены: Алехин развеял слухи о якобы "скором нападении" ВСУ на Белгород - 04.09.2024 Украина.ру

Паники нет, но люди встревожены: Алехин развеял слухи о якобы "скором нападении" ВСУ на Белгород

Противник четвертый день подряд наносит ракетно-бомбовые удары по самому Белгороду и Белгородскому приграничью. Для этого ВСУ используют РСЗО и ракетный комплекс "Точка-У". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-09-04T05:30

2024-09-04T05:30

2024-09-04T05:30

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волчанск

геннадий алехин

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обстрелы

точка-у

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В целом в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Российские силы удерживают очаговую мобильную оборону. Продвижение противника остановлено, но теперь их необходимо оттуда выдавить. А для этого нужны ресурсы и подготовка, рассказал эксперт.Противник четвертый день подряд наносит ракетно-бомбовые удары по Белгороду и Белгородскому приграничью. Для этого он использует РСЗО и ракетный комплекс "Точка-У", добавил обозреватель.Он подчеркнул, что нужно развеять слухи о якобы "скором нападении ВСУ на Белгород". Любой командир взвода (не говоря уже о главкоме ВСУ Александре Сырском) понимает, что нельзя предпринимать широкомасштабные наступление, если у тебя в тылу два плацдарма (Волчанск и Липцы), отметил полковник запаса."Это нонсенс. Поэтому противник нагоняет пургу в информационном пространстве и обстреливает Белгородскую область из ствольной артиллерии, минометов и кассетных боеприпасов", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков" читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как российские войска выбивают украинские войска из Курской области - в интервью Владимира Попова: В бой F-16 вступать боятся, пока прячутся по аэродромам Украины на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240903/1057186618.html

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новости, курская область, белгород, волчанск, геннадий алехин, александр сырский, белгородская область, обстрелы, точка-у, сво