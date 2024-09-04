Паники нет, но люди встревожены: Алехин развеял слухи о якобы "скором нападении" ВСУ на Белгород
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Противник четвертый день подряд наносит ракетно-бомбовые удары по самому Белгороду и Белгородскому приграничью. Для этого ВСУ используют РСЗО и ракетный комплекс "Точка-У". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В целом в Курской области по-прежнему нет сплошной линии фронта. Российские силы удерживают очаговую мобильную оборону. Продвижение противника остановлено, но теперь их необходимо оттуда выдавить. А для этого нужны ресурсы и подготовка, рассказал эксперт.
Противник четвертый день подряд наносит ракетно-бомбовые удары по Белгороду и Белгородскому приграничью. Для этого он использует РСЗО и ракетный комплекс "Точка-У", добавил обозреватель.
"Цель этих воздушных атак – взорвать наше общество изнутри. Не секрет, что события в Курской области действуют на жителей Белгородчины крайне угнетающе. Паники нет, но люди очень встревожены", — уточнил Алехин.
Он подчеркнул, что нужно развеять слухи о якобы "скором нападении ВСУ на Белгород". Любой командир взвода (не говоря уже о главкоме ВСУ Александре Сырском) понимает, что нельзя предпринимать широкомасштабные наступление, если у тебя в тылу два плацдарма (Волчанск и Липцы), отметил полковник запаса.
"Это нонсенс. Поэтому противник нагоняет пургу в информационном пространстве и обстреливает Белгородскую область из ствольной артиллерии, минометов и кассетных боеприпасов", — заключил собеседник издания.
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