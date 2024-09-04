https://ukraina.ru/20240904/1057210153.html

"Там все поросло бурьяном": Алехин рассказал, где может быть основной удар на Купянском направлении

"Там все поросло бурьяном": Алехин рассказал, где может быть основной удар на Купянском направлении - 04.09.2024 Украина.ру

"Там все поросло бурьяном": Алехин рассказал, где может быть основной удар на Купянском направлении

Чтобы оправдать свое дырявое ПВО и обвинить Россию в военных преступлениях, Украина нанесла восемь одиночных ударов из РСЗО по мирным кварталам Харькова с небольшого танкового полигона на территории ХТЗ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-09-04T03:30

2024-09-04T03:30

2024-09-04T03:30

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купянск

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Одним из военно-промышленных объектов, по которым был нанесен ракетный удар, стал Харьковский тракторный завод (ХТЗ), где Украина ремонтирует технику, а также дворец спорта, где находятся штабы и пункты временной дислокации командного состава ВСУ и наемников, рассказал полковник запаса.Чтобы оправдать свое дырявое ПВО и обвинить Россию в военных преступлениях, Украина нанесла восемь одиночных ударов из РСЗО по мирным кварталам Харькова с небольшого танкового полигона, который расположен непосредственно на территории ХТЗ, указал обозреватель.При этом противник выстраивает линию обороны не в самом Купянске на правом берегу Оскола, а на высоте за городом. Российские бойцы освободили Синьковку, но это только отвлекающий удар, подчеркнул он."Мне кажется, что основной удар будет нанесен в направлении Сеньково и Кругляковки. Противник еще в 2022 году там взорвал дамбу. Этот участок Оскола не просто обмелел. Там бурьяном все поросло. Так что шанс у нас будет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков" читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, какое будущее ждет Украину — в статье Ростислава Ищенко "Об изъятии термина Украина из оборота" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240903/1057205211.html

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купянское направление

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