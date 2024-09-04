"Там все поросло бурьяном": Алехин рассказал, где может быть основной удар на Купянском направлении - 04.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240904/1057210153.html
"Там все поросло бурьяном": Алехин рассказал, где может быть основной удар на Купянском направлении
"Там все поросло бурьяном": Алехин рассказал, где может быть основной удар на Купянском направлении - 04.09.2024 Украина.ру
"Там все поросло бурьяном": Алехин рассказал, где может быть основной удар на Купянском направлении
Чтобы оправдать свое дырявое ПВО и обвинить Россию в военных преступлениях, Украина нанесла восемь одиночных ударов из РСЗО по мирным кварталам Харькова с небольшого танкового полигона на территории ХТЗ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-09-04T03:30
2024-09-04T03:30
новости
украина
россия
купянск
геннадий алехин
купянское направление
харьков
харьковская область
сво
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056989642_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_7c92a51535fc81f43e079f4a4673e5eb.jpg
Одним из военно-промышленных объектов, по которым был нанесен ракетный удар, стал Харьковский тракторный завод (ХТЗ), где Украина ремонтирует технику, а также дворец спорта, где находятся штабы и пункты временной дислокации командного состава ВСУ и наемников, рассказал полковник запаса.Чтобы оправдать свое дырявое ПВО и обвинить Россию в военных преступлениях, Украина нанесла восемь одиночных ударов из РСЗО по мирным кварталам Харькова с небольшого танкового полигона, который расположен непосредственно на территории ХТЗ, указал обозреватель.При этом противник выстраивает линию обороны не в самом Купянске на правом берегу Оскола, а на высоте за городом. Российские бойцы освободили Синьковку, но это только отвлекающий удар, подчеркнул он."Мне кажется, что основной удар будет нанесен в направлении Сеньково и Кругляковки. Противник еще в 2022 году там взорвал дамбу. Этот участок Оскола не просто обмелел. Там бурьяном все поросло. Так что шанс у нас будет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков" читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, какое будущее ждет Украину — в статье Ростислава Ищенко "Об изъятии термина Украина из оборота" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240903/1057205211.html
украина
россия
купянск
купянское направление
харьков
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056989642_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5dd472ecd788c78ea3757a2a2b506265.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, купянск, геннадий алехин, купянское направление, харьков, харьковская область, сво, оборона, вс рф, всу
Новости, Украина, Россия, Купянск, Геннадий Алехин, Купянское направление, Харьков, Харьковская область, СВО, оборона, ВС РФ, ВСУ

"Там все поросло бурьяном": Алехин рассказал, где может быть основной удар на Купянском направлении

03:30 04.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Чтобы оправдать свое дырявое ПВО и обвинить Россию в военных преступлениях, Украина нанесла восемь одиночных ударов из РСЗО по мирным кварталам Харькова с небольшого танкового полигона на территории ХТЗ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Одним из военно-промышленных объектов, по которым был нанесен ракетный удар, стал Харьковский тракторный завод (ХТЗ), где Украина ремонтирует технику, а также дворец спорта, где находятся штабы и пункты временной дислокации командного состава ВСУ и наемников, рассказал полковник запаса.
Чтобы оправдать свое дырявое ПВО и обвинить Россию в военных преступлениях, Украина нанесла восемь одиночных ударов из РСЗО по мирным кварталам Харькова с небольшого танкового полигона, который расположен непосредственно на территории ХТЗ, указал обозреватель.
"Более того, как сообщают мои источники, которые меня не подводили, на двух кладбищах противник расположил огневые позиции "Хаймарсов". Эта информация достоверна", — сообщил Алехин.
При этом противник выстраивает линию обороны не в самом Купянске на правом берегу Оскола, а на высоте за городом. Российские бойцы освободили Синьковку, но это только отвлекающий удар, подчеркнул он.
"Мне кажется, что основной удар будет нанесен в направлении Сеньково и Кругляковки. Противник еще в 2022 году там взорвал дамбу. Этот участок Оскола не просто обмелел. Там бурьяном все поросло. Так что шанс у нас будет", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Алехин: Фронт ВСУ под Покровском трещит по швам, Россия накрывает Сумскую область и Харьков" читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, какое будущее ждет Украину — в статье Ростислава Ищенко "Об изъятии термина Украина из оборота" на сайте Украина.ру
Официальный визит президента Владимира Путина в Монголию - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Вчера, 12:35
Несостоявшийся арест Путина. Чем обернется для Улан-Батора пышный прием президента России Публичное возмущение Украины и Евросоюза сегодня обращено в сторону тожественного приема президента России Владимира Путина в Монголии - стране-подписанте устава Международного уголовного суда (МУС), отказавшейся арестовывать главу государства, несмотря на выданный ордер
 
НовостиУкраинаРоссияКупянскГеннадий АлехинКупянское направлениеХарьковХарьковская областьСВОоборонаВС РФВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:30"Там все поросло бурьяном": Алехин рассказал, где может быть основной удар на Купянском направлении
03:15Это уже было в Донецке: Казаков рассказал, почему жители Киева и Одессы закупают генераторы
03:00Удары по украинской энергетике: политолог о том, как ВС РФ бьют по режиму Зеленского и украинскому ВПК
20:36Алексей Подберезкин о новой ядерной доктрине РФ: Порт Роттердама может стать целью для ядерного удара
20:25Военный аналитик Алексей Леонков: Бои в застройке под Курском приведут к разгрому ВСУ и походу на Киев
18:41Курской "перемоги" у Украины осталось на 2-3 месяца: Копылов рассказал, что начнётся потом
18:00Массовая ликвидация вэсэушников, проблемы ВСУ на фронте и злой МУС. Главное на Украине за 3 сентября
17:40Восточный экономический форум -2024, Турция в БРИКС и арест самолёта президента: Силаков о деталях
17:32Зеленский назвал потери ВСУ после прилета "Искандера" в военное училище Полтавы, но ему не верят
17:13Сила в Сибири: зачем Путин поехал в Монголию. Все смыслы и тайны визита президента России
16:41Ринат Ахметов спонсирует террор на заработанные в России деньги. Пора с этим покончить
16:37В тыл ВСУ в Угледаре: на Украине признали, что российские войска берут город в кольцо
16:11Четыре бригады ВСУ в шаге от капкана под Покровском - Forbes
16:00Массандровские соглашения: кидалово как национальная идея Украины
15:59Под венец с черным Дуреком. В Норвегии появилась еще одна новая традиция распада
15:58Индульгенция для Ростика закончилась: эксперт объяснил, почему Офис Зеленского хочет избавиться от Шурмы
15:52"А потом я тоже взлетел на мине": польский наемник написал исповедь, как стал нерукопожатным
15:40Депутаты блокировали трибуну Рады из-за разногласий по освобождению юных украинцев от мобилизации
14:27"Линии обороны Украины грозят рухнуть". Главное на Украине на 14:00 3 сентября
14:27Украина не вступит в ЕС, пока не разрешит спор по Волынской резне - министр обороны Польши
Лента новостейМолния