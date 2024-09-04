"Там все поросло бурьяном": Алехин рассказал, где может быть основной удар на Купянском направлении
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Чтобы оправдать свое дырявое ПВО и обвинить Россию в военных преступлениях, Украина нанесла восемь одиночных ударов из РСЗО по мирным кварталам Харькова с небольшого танкового полигона на территории ХТЗ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Одним из военно-промышленных объектов, по которым был нанесен ракетный удар, стал Харьковский тракторный завод (ХТЗ), где Украина ремонтирует технику, а также дворец спорта, где находятся штабы и пункты временной дислокации командного состава ВСУ и наемников, рассказал полковник запаса.
Чтобы оправдать свое дырявое ПВО и обвинить Россию в военных преступлениях, Украина нанесла восемь одиночных ударов из РСЗО по мирным кварталам Харькова с небольшого танкового полигона, который расположен непосредственно на территории ХТЗ, указал обозреватель.
"Более того, как сообщают мои источники, которые меня не подводили, на двух кладбищах противник расположил огневые позиции "Хаймарсов". Эта информация достоверна", — сообщил Алехин.
При этом противник выстраивает линию обороны не в самом Купянске на правом берегу Оскола, а на высоте за городом. Российские бойцы освободили Синьковку, но это только отвлекающий удар, подчеркнул он.
"Мне кажется, что основной удар будет нанесен в направлении Сеньково и Кругляковки. Противник еще в 2022 году там взорвал дамбу. Этот участок Оскола не просто обмелел. Там бурьяном все поросло. Так что шанс у нас будет", — заключил собеседник издания.
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