https://ukraina.ru/20240903/1057208291.html

Лай на чужое. Почему непризнанный Тайвань потребовал забрать российскую землю

Лай на чужое. Почему непризнанный Тайвань потребовал забрать российскую землю - 03.09.2024 Украина.ру

Лай на чужое. Почему непризнанный Тайвань потребовал забрать российскую землю

Проамериканский глава непризнанного сепаратистского Тайваня Лай Циндэ, которого на самом деле зовут совершенно некитайским именем – Уильям Лай – внезапно высказал претензии на российские земли

2024-09-03T12:58

2024-09-03T12:58

2024-09-03T13:58

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мария захарова

владимир путин

николай вавилов

международный уголовный суд (мус)

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Глава администрации Тайваня Лай Циндэ прокомментировал законные требования Китайской Народной Республики, которая последовательно требует вернуть ей незаконно отторгнутую территорию Тайваня.Лай-Циндэ решил переиначить хорошо известную позицию Пекина на свой собственный лад. Он заявил, что китайские власти якобы должны вернуть земли, которые отошли России в XIX веке – в частности, по Айгунскому договору 1858 года, в рамках которого российско-китайская граница была установлена по реке Амур, а Приморье стало неотъемлемой частью Российской Федерации.Однако между Китаем и Россией не существует никаких территориальных споров и разногласий.Все пограничные отношения урегулированы на прочной основе международного права, а попытки расколоть российско-китайскую дружбу усилиями тайваньских сепаратистов – то есть, усилиями стоящими за ними американцев – заведомо обречены на провал."Мнения отдельных маргинальных политиков, обуреваемых реваншистскими синдромами, могут интересовать кого угодно, только не нас. Так что подстрекаемый американцами к сепаратизму Лай может "лаять" сколько угодно. Это не принесет ничего хорошего ни ему, ни жителям Тайваня", – сказала по этому поводу Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.Заявления Уильяма Лая действительно не удивляют, потому что этот политик, с дипломом магистра одной из школ Гарварда, является скорее не китайским, а американским.Вице-президент Уильяма Сьяу Бикхим, влияние которой считается в его администрации очень большим, и вовсе является американкой по матери. Вплоть до прошлого года она возглавляла экономико-культурное представительство Тайбэя в США – как де-факто называют в Америке посольство Тайваня.Потому что официально тайваньских сепаратистов опасаются признавать даже американцы, которым приходится иметь дело с законной китайской властью в Пекине.Причины, по которой так называемый президент непризнанного острова в южных морях пытался выдвинуть территориальные претензии России, вполне очевидны.Демарш Лая-Циндэ связан с успешным визитом Владимира Путина в дружественную Монголию. Непризнанные тайваньские власти не признавали ее независимость в течение многих десятилетий – упорно настаивая на том, что Монголия якобы должна управляться бывшим китайским правительством, давно скрывшимся на Тайване.Монголо-китайским отношениям это, впрочем, никак не мешало – потому что Пекин признал независимость Улан-Батора еще в 1946 году. А вот позиция тайваньского режима стала меняться сравнительно недавно.Некоторые тайваньские политики признали независимость монголов в начале нового века, потому что тогда с наследниками Чингиз-Хана пытались работать американцы. Другие, наиболее твердолобые тайваньские сепаратисты, поныне считают независимую Монголию своей отколовшейся провинцией. Но, как верно заметила Захарова, это не более, чем маргинальные реваншисты. А тайваньские выпады в адрес России, конечно же, будут замечены и в Монголии."Заявления главы Тайваня, конечно, не случайно появились сейчас. Монгольский визит структурно находится в логике визитов в КНДР и Вьетнам – демонстрирует новое глубокое понимание российской политики в отношении Китая. Я об этом писал – лучше дружбы с Китаем может быть только дружба с уверенных позиций в том числе и расширенного влияния в наших исторических контурах.Главная задача - вернуть Монголию в контур общего братства, допускаю создание единого государства по формату с Белоруссией, тоже самое говорил про КНДР – не сегодня, спустя десятилетия.Тема газопровода через Монголию в Китай – главное. Вложение в энергообъекты страны крайне важны – они открывают путь к более тесному сотрудничеству.Китай свой исторический выбор движения на юг сделал, а Россия просто восстанавливает свое традиционное влияние. Конечно, внешним силам хочется рассорить две страны. Но от сильной России Китаю выгод больше", – отмечает известный китаист Николай Вавилов.Монгольской элите даже не приходится выбирать между своим ближайшим историческим союзником – Россией – и лающим в ее сторону Тайванем. Эти величины совершенно несопоставимы и в экономике, и в политике. Поэтому, монголы встретили Владимира Путина как почетного гостя, выстелив ему красную ковровую дорогу, и проигнорировали ордер на арест президента России, который выписал так называемый международный уголовный суд – практически такой же марионеточный, как и сам Тайвань."Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении", – написал об этом заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.То же касается и позиции китайской власти, которая всегда игнорирует или дезавуирует заявления сепаратистов – чтобы они там не говорили.На этом тему можно было бы закрыть, однако существует важный момент, который стоило бы отметить. Антироссийская атака тайваньской власти была осуществлена одновременно с арестом лидера оппозиционной Народной партии, популярного политика Кэ Вэньчжэ. Наряду с союзниками из Гоминьдана, он выступает за налаживание связей с Пекином. Причем, тайваньские оппозиционеры достигли в этой политике некоторых успехов – они успешно провели конституционную реформу, усилив полномочия парламента. Так что Уильям Лай может требовать себе хоть часть Луны, но у себя дома его полномочия удалось ограничить.В этой ситуации Лаю-Циндэ приходится идти на попытки расправиться с оппонентом, маскируя их скандальными заявлениями. Но Кэ популярен почти у четверти избирателей, и его уже пришлось отпустить. Причем, вся эта история ощутимо потянула вниз рейтинги проамериканского тайваньского президента.А пока что Форум тихоокеанских островов, в который входит 18 малоизвестных у нас островных стран, решил удалить упоминания Тайваня из своих документов – чтобы не портить отношения с настоящим, материковым Китаем.Даже эти островные государства – до недавнего времени, бывшие западные колонии – не хотят иметь с Лай Циндэ никакого дела. Потому что для них слишком важны связи с Пекином.И это – весьма наглядный ответ на довольно бесхитростную провокацию тайваньского руководства.О том, как приняли Владимира Путина в Монголии и что теперь будет за это республике - Несостоявшийся арест Путина. Чем обернется для Улан-Батора пышный прием президента России

https://ukraina.ru/20240902/1057185630.html

https://ukraina.ru/20240903/1057207963.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Игорь Сердюков

эксклюзив, тайвань, россия, китай, мария захарова, владимир путин, николай вавилов, международный уголовный суд (мус)