Несостоявшийся арест Путина. Чем обернется для Улан-Батора пышный прием президента России - 03.09.2024 Украина.ру
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Несостоявшийся арест Путина. Чем обернется для Улан-Батора пышный прием президента России
Несостоявшийся арест Путина. Чем обернется для Улан-Батора пышный прием президента России - 03.09.2024 Украина.ру
Несостоявшийся арест Путина. Чем обернется для Улан-Батора пышный прием президента России
Публичное возмущение Украины и Евросоюза сегодня обращено в сторону тожественного приема президента России Владимира Путина в Монголии - стране-подписанте устава Международного уголовного суда (МУС), отказавшейся арестовывать главу государства, несмотря на выданный ордер
2024-09-03T12:35
2024-09-03T13:46
монголия
россия
запад
владимир путин
международный уголовный суд (мус)
ес
мид
сво
арест
внешняя политика
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Монголия присоединилась к МУС, подписав 24 года назад учреждающий его Римский статут. Помимо прочего, страны-участники обязаны задерживать на своей территории находящихся в розыске этой организации людей. Ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой палата Международного уголовного суда выдала в 2023 году "в контексте ситуации на Украине". Сам факт игнорирования этого документа создал важный прецедент, отметил в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Шаповалов. Самолет Владимира Путина приземлился в Улан-Баторе вечером 2 сентября. В Монголии российского президента встретили масштабно и торжественно. Глава государства примет участие в торжествах, посвященных 85-летию победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Во вторник, 3 сентября, у Путина также пройдут переговоры с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом. Еще перед приездом российского президента МИД Украины потребовал от монгольских властей "исполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина Международному уголовному суду в Гааге".С таким же посылом выступил и сам суд: его представитель Фади эль-Абдалла заявил, что МУС полагается на государства-участники, включая Монголию, в "исполнении своих решений". Улан-Батору напомнили о существовании "обязательств сотрудничать с судом", а в противном случае МУС оставляет за собой право "принять любые меры, которые сочтет целесообразными". Презрение к подобным предупреждениям и полный игнор обязательств со стороны Монголии привели в бешенство украинский МИД, который назвал визит Путина "ударом по международному уголовному праву и авторитету Международного уголовного суда", передает Reuters. Киев пригрозил даже работать с партнерами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора, однако в действительности рычагов давления на Монголию нет. Шаповалов добавил, что Монголия является суверенной страной, которая не боится никаких ответных мер. Безусловно, далее последуют те или иные заявления со стороны западных чиновников, но последствия будут крайне незначительными. "Возможно, последуют какие-то действия в отношении монгольского судьи, который является членом Международного уголовного суда. Его вполне могут объявить персоной нон грата, исключить из МУС, но реальные рычаги воздействия на Монголию отсутствуют", - указал он. Визит Путина в Монголию создал важный прецедент и далее следует ждать и другие международные контакты РФ. В этом отношении целый ряд стран, которые связаны Римским статутом и формально подчиняются решению МУС, конечно, будут рады видеть нашего президента, считает эксперт. С другой стороны, с особой ответственностью следует относиться к вопросам безопасности российского лидера, которому в действительности может угрожать не столько орден МУС, сколько диверсионно-террористическая деятельность со стороны Запада, сказал Шаповалов. "Мы видим тому массу подтверждений, в том числе и сегодня - воровство США венесуэльского самолета*. Выдача ордена - это лишь клоунада, но это не значит, что угроза отсутствует", - заключил он. А пока лидеров недружественных стран, убежденных в изолированности России, приводят в бешенство успехи Путина во внешней политике, Москва и Улан-Батор выходят на траекторию роста торговых отношений. По данным российских СМИ, РФ через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уже заходит на перспективный рынок, выходя за рамки обмена товаров (где удалось достигнуть немалых успехов, застолбив второе место по поставкам в Монголию). При этом такое сотрудничество перспективно для всех: российский бизнес развернет свою деятельность в еще одной развивающейся стране, а Монголия получит дальнейший стимул к росту своей экономики соответственно. *Накануне США арестовали самолет президента Венесуэлы и переправили его во Флориду. В американском минюсте заявили, что воздушное судно конфисковали из-за нарушения законов Соединенных Штатов о санкциях.Власти Венесуэлы обвинили США в пиратстве.Читайте подробнее о визите Путина в Монголию в материале автора издания Украина.ру Сергея Котвицкого.
https://ukraina.ru/20240903/1057201366.html
https://ukraina.ru/20230906/1049219727.html
https://ukraina.ru/20240412/1054453395.html
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Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
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5
4.7
96
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
монголия, россия, запад, владимир путин, международный уголовный суд (мус), ес, мид, сво, арест, внешняя политика, мария львова-белова, украина.ру, эксклюзив
Монголия, Россия, Запад, Владимир Путин, Международный уголовный суд (МУС), ЕС, МИД, СВО, арест, внешняя политика, Мария Львова-Белова, Украина.ру, Эксклюзив

Несостоявшийся арест Путина. Чем обернется для Улан-Батора пышный прием президента России

12:35 03.09.2024 (обновлено: 13:46 03.09.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Монголию
Официальный визит президента Владимира Путина в Монголию - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Анастасия Градинарова
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Публичное возмущение Украины и Евросоюза сегодня обращено в сторону тожественного приема президента России Владимира Путина в Монголии - стране-подписанте устава Международного уголовного суда (МУС), отказавшейся арестовывать главу государства, несмотря на выданный ордер
Монголия присоединилась к МУС, подписав 24 года назад учреждающий его Римский статут. Помимо прочего, страны-участники обязаны задерживать на своей территории находящихся в розыске этой организации людей. Ордер на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой палата Международного уголовного суда выдала в 2023 году "в контексте ситуации на Украине".
Сам факт игнорирования этого документа создал важный прецедент, отметил в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Шаповалов.
Самолет Владимира Путина приземлился в Улан-Баторе вечером 2 сентября. В Монголии российского президента встретили масштабно и торжественно. Глава государства примет участие в торжествах, посвященных 85-летию победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Во вторник, 3 сентября, у Путина также пройдут переговоры с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом.

"Мировое большинство, и в их числе Монголия, не разделяют позиции Запада в отношении России, а также стремятся к сотрудничеству и взаимодействию с нашей страной. Мы видим, каким образом принимают нашего президента в Монголии, какие знаки уважения ему оказывают, что вполне соотносимо с тем статусом России и тем отношением к РФ, которое мы наблюдаем и со стороны Монголии, и со стороны подавляющего числа стран. Все это соответствует и историческому прошлому, современному состоянию и будущему России", - подчеркнул эксперт.

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Путин пригласил президента Монголии Хурэлсуха на саммит БРИКСОтношения РФ и Монголии развиваются по всем направлениям, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом в Улан-Баторе
Еще перед приездом российского президента МИД Украины потребовал от монгольских властей "исполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина Международному уголовному суду в Гааге".
С таким же посылом выступил и сам суд: его представитель Фади эль-Абдалла заявил, что МУС полагается на государства-участники, включая Монголию, в "исполнении своих решений". Улан-Батору напомнили о существовании "обязательств сотрудничать с судом", а в противном случае МУС оставляет за собой право "принять любые меры, которые сочтет целесообразными".
Презрение к подобным предупреждениям и полный игнор обязательств со стороны Монголии привели в бешенство украинский МИД, который назвал визит Путина "ударом по международному уголовному праву и авторитету Международного уголовного суда", передает Reuters. Киев пригрозил даже работать с партнерами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора, однако в действительности рычагов давления на Монголию нет.

"В очередной раз суверенное государство Монголия продемонстрировало цену этой псевдосудебной инстанции, на самом деле управляемой Западом и обслуживающей его интересы. Не случайно прозвучало возмущение со стороны Евросоюза, к которому присоединился киевский режим. К чему такое возмущение, при чем тут МУС и ЕС? Все очень просто. Фактически речь идет о том, что возмущены именно заказчики процесса - те страны, которые фактически дергают за ниточки и принимают решения так называемого Международного уголовного суда, который не является ни международным, ни настоящей судебной инстанцией", - пояснил политолог.

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Американских законодателей отправили в Гаагу убеждать МУС, что на Украине геноцидАмериканские законодатели отправились в Гаагу, чтобы убедить Международный уголовный суд (МУС), что на Украине осуществляется геноцид, сообщило издание Star Tribune
Шаповалов добавил, что Монголия является суверенной страной, которая не боится никаких ответных мер. Безусловно, далее последуют те или иные заявления со стороны западных чиновников, но последствия будут крайне незначительными.
"Возможно, последуют какие-то действия в отношении монгольского судьи, который является членом Международного уголовного суда. Его вполне могут объявить персоной нон грата, исключить из МУС, но реальные рычаги воздействия на Монголию отсутствуют", - указал он.
Визит Путина в Монголию создал важный прецедент и далее следует ждать и другие международные контакты РФ. В этом отношении целый ряд стран, которые связаны Римским статутом и формально подчиняются решению МУС, конечно, будут рады видеть нашего президента, считает эксперт.
С другой стороны, с особой ответственностью следует относиться к вопросам безопасности российского лидера, которому в действительности может угрожать не столько орден МУС, сколько диверсионно-террористическая деятельность со стороны Запада, сказал Шаповалов.
"Мы видим тому массу подтверждений, в том числе и сегодня - воровство США венесуэльского самолета*. Выдача ордена - это лишь клоунада, но это не значит, что угроза отсутствует", - заключил он.
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
12 апреля, 04:00
Государство международного терроризма: Суздальцев рассказал, почему Украина "еще помотает всем нервы"С точки зрения международного права Украина не воюет с Россией. Поэтому все ее действия на российской территории – это открытый терроризм. В США забыли про правило политического бумеранга, но Украина всем еще помотает нервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
А пока лидеров недружественных стран, убежденных в изолированности России, приводят в бешенство успехи Путина во внешней политике, Москва и Улан-Батор выходят на траекторию роста торговых отношений. По данным российских СМИ, РФ через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уже заходит на перспективный рынок, выходя за рамки обмена товаров (где удалось достигнуть немалых успехов, застолбив второе место по поставкам в Монголию).
При этом такое сотрудничество перспективно для всех: российский бизнес развернет свою деятельность в еще одной развивающейся стране, а Монголия получит дальнейший стимул к росту своей экономики соответственно.
*Накануне США арестовали самолет президента Венесуэлы и переправили его во Флориду. В американском минюсте заявили, что воздушное судно конфисковали из-за нарушения законов Соединенных Штатов о санкциях.Власти Венесуэлы обвинили США в пиратстве.
Читайте подробнее о визите Путина в Монголию в материале автора издания Украина.ру Сергея Котвицкого.
 
МонголияРоссияЗападВладимир ПутинМеждународный уголовный суд (МУС)ЕСМИДСВОарествнешняя политикаМария Львова-БеловаУкраина.руЭксклюзив
 
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