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Путин напомнил о вкладе Монголии в борьбу с нацизмом

Путин напомнил о вкладе Монголии в борьбу с нацизмом - 03.09.2024 Украина.ру

Путин напомнил о вкладе Монголии в борьбу с нацизмом

Россия хорошо помнит и ценит вклад Монголии в борьбу с нацизмом и милитаризмом. Об этом 3 сентября заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-монгольских переговоров

2024-09-03T12:43

2024-09-03T12:43

2024-09-03T12:43

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Глава государства привел пример, как в годы Великой Отечественной войны на средства, собранные монгольскими гражданами, были построены истребители авиационной эскадрильи "Монгольский арат" и танки, которые в составе бригады "Революционная Монголия", прошли боевой путь до Берлина.Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.Россия и Монголия на переговорах в Улан-Баторе уделили особое внимание развитию торгово-инвестиционных связей.Подробнее о поездке - в материале Путин пригласил президента Монголии Хурэлсуха на саммит БРИКС на сайте Украина.ру.

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новости, монголия, владимир путин, россия, великая отечественная война, танки