https://ukraina.ru/20240903/1057201366.html

Путин пригласил президента Монголии Хурэлсуха на саммит БРИКС

Путин пригласил президента Монголии Хурэлсуха на саммит БРИКС - 03.09.2024 Украина.ру

Путин пригласил президента Монголии Хурэлсуха на саммит БРИКС

Отношения РФ и Монголии развиваются по всем направлениям, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом в Улан-Баторе

2024-09-03T10:21

2024-09-03T10:21

2024-09-03T10:21

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Президент Монголии поблагодарил Путина за визит. Монгольский лидер подчеркнул, что проходит он в год, когда две страны отмечают сразу несколько юбилейных дат, в том числе 80-летие совместной победы на реке Халхин-Гол и 50-летие основания города Эрдэнэта, проектировали который архитекторы из Ленинграда.Также Путин пригласил Хурэлсуха на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре этого года."Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС. Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, вы примете участие в формате БРИКС+. Ждем вас", - сказал российский лидер.В настоящее время в объединение БРИКС входит десять государств, и еще порядка 30 заинтересованы во вступлении.

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новости, россия, монголия, владимир путин, брикс