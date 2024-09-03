Путин пригласил президента Монголии Хурэлсуха на саммит БРИКС
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Монголию
Отношения РФ и Монголии развиваются по всем направлениям, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе переговоров со своим монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом в Улан-Баторе
"Действительно, отношения РФ и Монголии развиваются по всем направлениям. Кроме экономики и политической сферы, где мы сотрудничаем достаточно активно, я бы еще заметил эффективную работу по гуманитарным направлениям, в частности в сфере образования", - уточнил президент РФ.
Президент Монголии поблагодарил Путина за визит. Монгольский лидер подчеркнул, что проходит он в год, когда две страны отмечают сразу несколько юбилейных дат, в том числе 80-летие совместной победы на реке Халхин-Гол и 50-летие основания города Эрдэнэта, проектировали который архитекторы из Ленинграда.
Также Путин пригласил Хурэлсуха на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре этого года.
"Я хотел бы пригласить вас в Россию, в Казань, где у нас в этом году пройдет саммит БРИКС. Это будет первое мероприятие такого уровня после расширения этой организации. Надеюсь, вы примете участие в формате БРИКС+. Ждем вас", - сказал российский лидер.
В настоящее время в объединение БРИКС входит десять государств, и еще порядка 30 заинтересованы во вступлении.
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© РБК
11 июля, 15:02Путин допустил в будущем создание парламента БРИКСУчет интересов друг друга и опора на демократию являются принципами взаимодействия стран БРИКС, не исключено, что в будущем в объединении будет также создан парламент. Об этом в ходе выступления на парламентском форуме объединения заявил президент России Владимир Путин в четверг