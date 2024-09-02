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Прокуратура Парижа: Дуров теперь сам может рассказать о своём уголовном деле
Прокуратура Парижа: Дуров теперь сам может рассказать о своём уголовном деле - 02.09.2024 Украина.ру
Прокуратура Парижа: Дуров теперь сам может рассказать о своём уголовном деле
Арестованный во Франции и отпущенный под залог основатель Telegram Павел Дуров сможет рассказать об обстоятельствах возбуждённого в отношении него уголовного дела. Об этом 2 сентября сообщило РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру Парижа
2024-09-02T18:02
2024-09-02T18:02
2024-09-02T18:02
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"Теперь, когда Павлу Дурову предъявлены обвинения, расследование продолжается, он получит доступ к материалам (дела) и сможет предоставить те элементы, которые пожелает", - сообщила парижская прокуратура.Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа – его самолёт осуществил посадку для дозаправки, следуя через Францию транзитом. Дурова обвинили в отказе сотрудничать со спецслужбами Франции при расследовании преступлений, совершённых с использованием Telegram, что было приравнено к соучастию в этих преступлениях.Эммануэль Макрон признался в даровании Дурову французского гражданства. Адвокаты Дурова напомнили, что до ареста их клиент сотрудничал с французской контрразведкой.Арест Дурова вызвал широкий общественный резонанс во всём мире. За освобождение талантливого инноватора высказались многие известные люди из разных сфер (например, Илон Маск), а также международные организации. Вечером 28 августа Дурову предъявили обвинения и отпустили из-под стражи под залог в размере 5 миллионов евро. После этого Дурова заметили прогуливавшимся по улицам Парижа."Да, действительно террористы пользуются Telegram. Но они пользуются и автомобилями. Почему не арестовывают гендиректора "Рено" или "Ситроен"? - отметил пресс-секретарь президента РФ.Подробности в публикации: "Были вопросы": Песков об аресте Дурова во Франции
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новости, павел дуров, франция, париж, россия, эммануэль макрон, илон маск, telegram, криминал, скандал
Новости, Павел Дуров, Франция, Париж, Россия, Эммануэль Макрон, Илон Маск, Telegram, криминал, скандал
Прокуратура Парижа: Дуров теперь сам может рассказать о своём уголовном деле
Арестованный во Франции и отпущенный под залог основатель Telegram Павел Дуров сможет рассказать об обстоятельствах возбуждённого в отношении него уголовного дела. Об этом 2 сентября сообщило РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру Парижа
"Теперь, когда Павлу Дурову предъявлены обвинения, расследование продолжается, он получит доступ к материалам (дела) и сможет предоставить те элементы, которые пожелает", - сообщила парижская прокуратура.
Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа – его самолёт осуществил посадку для дозаправки, следуя через Францию транзитом. Дурова обвинили в отказе сотрудничать со спецслужбами Франции при расследовании преступлений, совершённых с использованием Telegram, что было приравнено к соучастию в этих преступлениях.
Эммануэль Макрон признался в даровании Дурову французского гражданства. Адвокаты Дурова напомнили, что до ареста их клиент сотрудничал с французской контрразведкой.
Арест Дурова вызвал широкий общественный резонанс во всём мире. За освобождение талантливого инноватора высказались многие известные люди из разных сфер (например, Илон Маск), а также международные организации. Вечером 28 августа Дурову предъявили обвинения и отпустили из-под стражи под залог в размере 5 миллионов евро. После этого Дурова заметили прогуливавшимся по улицам Парижа.
"Да, действительно террористы пользуются Telegram. Но они пользуются и автомобилями. Почему не арестовывают гендиректора "Рено" или "Ситроен"? - отметил пресс-секретарь президента РФ.