"Были вопросы": Песков об аресте Дурова во Франции
У Москвы были вопросы к основателю однако на родине предпринимателя не арестовывали. Об этом 31 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину
"Ну у нас-то его (Дурова, - Ред.) никто не арестовывал. Конечно, были вопросы. Да, действительно террористы пользуются Telegram. Но они пользуются и автомобилями. Почему не арестовывают гендиректора "Рено" или "Ситроен"? - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции в минувшие выходные. Дурова обвиняют в сокрытии данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
29 августа, 10:08Польский судья объяснил, что Западу нужно от Дурова, российские пользователи ответилиЗапад хочет добиться от основателя "Телеграм" Павла Дурова получения данных пользователей. Такое мнение 29 августа озвучил польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой властей своей страны
В среду, 28 августа, американское издание Politico со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что арест Дурова готовился уже давно, и соответствующий ордер был заготовлен еще в марте.
В материале уточнялось, что решение о задержании основателя "Телеграм" было принято после того, как представители мессенджера оставили без ответа запрос об идентификации одного из пользователей сети.
Также американские журналисты посетовали, что "Телеграм" практически не сотрудничает" как с французскими властями, так и с другими европейскими странами.
Журналисты американского издания The Wall Street Journal (WSJ) написали о том, что французские шпионы взломали телефон Дурова еще семь лет назад. То есть за год до того, как основатель "Телеграма" пообедал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда последний предлагал Дурову перенести офис Телеграм в свою страну и сулил гражданство.
По информации WSJ, Дуров отказался перевозить "Телеграм" во Францию. Однако интерес Макрона к российскому мультимиллиардеру не угас.