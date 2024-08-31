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"Были вопросы": Песков об аресте Дурова во Франции

"Были вопросы": Песков об аресте Дурова во Франции - 31.08.2024 Украина.ру

"Были вопросы": Песков об аресте Дурова во Франции

У Москвы были вопросы к основателю однако на родине предпринимателя не арестовывали. Об этом 31 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину

2024-08-31T17:32

2024-08-31T17:32

2024-08-31T17:32

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Основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции в минувшие выходные. Дурова обвиняют в сокрытии данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.В среду, 28 августа, американское издание Politico со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что арест Дурова готовился уже давно, и соответствующий ордер был заготовлен еще в марте.В материале уточнялось, что решение о задержании основателя "Телеграм" было принято после того, как представители мессенджера оставили без ответа запрос об идентификации одного из пользователей сети.Также американские журналисты посетовали, что "Телеграм" практически не сотрудничает" как с французскими властями, так и с другими европейскими странами.Журналисты американского издания The Wall Street Journal (WSJ) написали о том, что французские шпионы взломали телефон Дурова еще семь лет назад. То есть за год до того, как основатель "Телеграма" пообедал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда последний предлагал Дурову перенести офис Телеграм в свою страну и сулил гражданство.По информации WSJ, Дуров отказался перевозить "Телеграм" во Францию. Однако интерес Макрона к российскому мультимиллиардеру не угас.

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новости, франция, россия, москва, павел дуров, дмитрий песков, эммануэль макрон, telegram, арест