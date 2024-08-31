"Были вопросы": Песков об аресте Дурова во Франции - 31.08.2024 Украина.ру
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"Были вопросы": Песков об аресте Дурова во Франции
"Были вопросы": Песков об аресте Дурова во Франции - 31.08.2024 Украина.ру
"Были вопросы": Песков об аресте Дурова во Франции
У Москвы были вопросы к основателю однако на родине предпринимателя не арестовывали. Об этом 31 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину
2024-08-31T17:32
2024-08-31T17:32
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Основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции в минувшие выходные. Дурова обвиняют в сокрытии данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.В среду, 28 августа, американское издание Politico со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что арест Дурова готовился уже давно, и соответствующий ордер был заготовлен еще в марте.В материале уточнялось, что решение о задержании основателя "Телеграм" было принято после того, как представители мессенджера оставили без ответа запрос об идентификации одного из пользователей сети.Также американские журналисты посетовали, что "Телеграм" практически не сотрудничает" как с французскими властями, так и с другими европейскими странами.Журналисты американского издания The Wall Street Journal (WSJ) написали о том, что французские шпионы взломали телефон Дурова еще семь лет назад. То есть за год до того, как основатель "Телеграма" пообедал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда последний предлагал Дурову перенести офис Телеграм в свою страну и сулил гражданство.По информации WSJ, Дуров отказался перевозить "Телеграм" во Францию. Однако интерес Макрона к российскому мультимиллиардеру не угас.
https://ukraina.ru/20240829/1057110296.html
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новости, франция, россия, москва, павел дуров, дмитрий песков, эммануэль макрон, telegram, арест
Новости, Франция, Россия, Москва, Павел Дуров, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Telegram, арест

"Были вопросы": Песков об аресте Дурова во Франции

17:32 31.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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У Москвы были вопросы к основателю однако на родине предпринимателя не арестовывали. Об этом 31 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину

"Ну у нас-то его (Дурова, - Ред.) никто не арестовывал. Конечно, были вопросы. Да, действительно террористы пользуются Telegram. Но они пользуются и автомобилями. Почему не арестовывают гендиректора "Рено" или "Ситроен"? - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Основателя "Телеграм" задержали в аэропорту Франции в минувшие выходные. Дурова обвиняют в сокрытии данных о незаконной деятельности в сети, в том числе распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
Павел Дуров
29 августа, 10:08
Польский судья объяснил, что Западу нужно от Дурова, российские пользователи ответилиЗапад хочет добиться от основателя "Телеграм" Павла Дурова получения данных пользователей. Такое мнение 29 августа озвучил польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию из-за несогласия с политикой властей своей страны
В среду, 28 августа, американское издание Politico со ссылкой на собственные неназванные источники сообщило, что арест Дурова готовился уже давно, и соответствующий ордер был заготовлен еще в марте.
В материале уточнялось, что решение о задержании основателя "Телеграм" было принято после того, как представители мессенджера оставили без ответа запрос об идентификации одного из пользователей сети.
Также американские журналисты посетовали, что "Телеграм" практически не сотрудничает" как с французскими властями, так и с другими европейскими странами.
Журналисты американского издания The Wall Street Journal (WSJ) написали о том, что французские шпионы взломали телефон Дурова еще семь лет назад. То есть за год до того, как основатель "Телеграма" пообедал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда последний предлагал Дурову перенести офис Телеграм в свою страну и сулил гражданство.
По информации WSJ, Дуров отказался перевозить "Телеграм" во Францию. Однако интерес Макрона к российскому мультимиллиардеру не угас.
Макрон
15:38
"Непокорившаяся Франция" инициировала импичмент МакронаЛевая партия "Непокорившаяся Франция" инициировала процедуру по отрешению президента Эммануэля Макрона от власти. Об этом СМИ 31 августа сообщила глава парламентской фракции партии Матильда Пано
 
НовостиФранцияРоссияМоскваПавел ДуровДмитрий ПесковЭммануэль МакронTelegramарест
 
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Заголовок открываемого материала
18:00США получили список целей для ATACMS в России. Итоги 31 августа на Украине
17:32"Были вопросы": Песков об аресте Дурова во Франции
17:15Когда Украина войдет в Россию. История воссоединения свидетельствует, что это дело не одного десятилетия
17:12Закодировал с помощью гранаты: украинские СМИ сообщили о странном ЧП под Одессой
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15:38"Непокорившаяся Франция" инициировала импичмент Макрона
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