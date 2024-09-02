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Путин рассказал школьникам, как из Украины создавали "анти-Россию"

Путин рассказал школьникам, как из Украины создавали "анти-Россию" - 02.09.2024 Украина.ру

Путин рассказал школьникам, как из Украины создавали "анти-Россию"

После украинского госпереворота 2014 года на Украине "начали подавлять всё, что более или менее положительно", рассказал школьникам Путин

2024-09-02T17:33

2024-09-02T17:33

2024-09-02T17:33

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Президент РФ Владимир Путин побеседовал с учениками школы №20 имени Героев Отечества в Кызыле на многие темы. Зашла речь и о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Путин напомнил, как после госпереворота на Украине власть захватили открыто русофобские элементы, которые проводили политику уничтожения всего русского в постсоветской республике."Начали подавлять всё, что связано с русским языком, с нашей культурой, с исторической памятью. Начали создавать из Украины антироссийский анклав - "анти-Россию", и просто перешли к реальному строительству там иностранных военных баз и т.д. Начали подавлять людей, которые хотели нормальных отношений с нашей страной", - рассказал Путин, описывая украинские реалии после "майдана" 2014 года.Поэтому, отметил президент, старшие братья и отцы школьников в ходе СВО "выполняют важнейшую миссию по защите Отечества"."Мы защищаем и тех людей, которые живут на Донбассе, и наше общее будущее - будущее России. Потому что мы не можем позволить себе, чтобы у нас под боком создавали враждебные структуры, которые вынашивают агрессивные планы в отношении нашей страны и постоянно пытаются дестабилизировать Российскую Федерацию", - сказал Путин.Россия ведёт "борьбу с неонацизмом" и враждебными элитами других государств, которые считают, что "им угрожает такая большая страна, как Россия", сказал Путин. Поэтому, заметил он, "у нас даже нет враждебных стран - у нас есть враждебные элиты в некоторых странах, которые борются с Россией веками (не только сейчас) с целью ослабить страну, потому что они считают, что слишком большая".Видеозапись выступления президента перед тувинскими школьниками опубликовала пресс-служба Кремля.Также на эту тему: "Мы слишком сильны, слишком самостоятельны": Лавров объяснил причину русофобии Запада

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новости, украина, россия, донбасс, владимир путин, патриотизм, антироссийский, запад, русофобия, украинский неонацизм, неонацисты, украинские неонацисты, сво