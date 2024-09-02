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Путин рассказал школьникам, как из Украины создавали "анти-Россию"
Путин рассказал школьникам, как из Украины создавали "анти-Россию" - 02.09.2024 Украина.ру
Путин рассказал школьникам, как из Украины создавали "анти-Россию"
После украинского госпереворота 2014 года на Украине "начали подавлять всё, что более или менее положительно", рассказал школьникам Путин
2024-09-02T17:33
2024-09-02T17:33
2024-09-02T17:33
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Президент РФ Владимир Путин побеседовал с учениками школы №20 имени Героев Отечества в Кызыле на многие темы. Зашла речь и о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Путин напомнил, как после госпереворота на Украине власть захватили открыто русофобские элементы, которые проводили политику уничтожения всего русского в постсоветской республике."Начали подавлять всё, что связано с русским языком, с нашей культурой, с исторической памятью. Начали создавать из Украины антироссийский анклав - "анти-Россию", и просто перешли к реальному строительству там иностранных военных баз и т.д. Начали подавлять людей, которые хотели нормальных отношений с нашей страной", - рассказал Путин, описывая украинские реалии после "майдана" 2014 года.Поэтому, отметил президент, старшие братья и отцы школьников в ходе СВО "выполняют важнейшую миссию по защите Отечества"."Мы защищаем и тех людей, которые живут на Донбассе, и наше общее будущее - будущее России. Потому что мы не можем позволить себе, чтобы у нас под боком создавали враждебные структуры, которые вынашивают агрессивные планы в отношении нашей страны и постоянно пытаются дестабилизировать Российскую Федерацию", - сказал Путин.Россия ведёт "борьбу с неонацизмом" и враждебными элитами других государств, которые считают, что "им угрожает такая большая страна, как Россия", сказал Путин. Поэтому, заметил он, "у нас даже нет враждебных стран - у нас есть враждебные элиты в некоторых странах, которые борются с Россией веками (не только сейчас) с целью ослабить страну, потому что они считают, что слишком большая".Видеозапись выступления президента перед тувинскими школьниками опубликовала пресс-служба Кремля.Также на эту тему: "Мы слишком сильны, слишком самостоятельны": Лавров объяснил причину русофобии Запада
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новости, украина, россия, донбасс, владимир путин, патриотизм, антироссийский, запад, русофобия, украинский неонацизм, неонацисты, украинские неонацисты, сво
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, патриотизм, антироссийский, Запад, Русофобия, украинский неонацизм, неонацисты, украинские неонацисты, СВО
Путин рассказал школьникам, как из Украины создавали "анти-Россию"
После украинского госпереворота 2014 года на Украине "начали подавлять всё, что более или менее положительно", рассказал школьникам Путин
Президент РФ Владимир Путин побеседовал с учениками школы №20 имени Героев Отечества в Кызыле на многие темы. Зашла речь и о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Путин напомнил, как после госпереворота на Украине власть захватили открыто русофобские элементы, которые проводили политику уничтожения всего русского в постсоветской республике.
"Начали подавлять всё, что связано с русским языком, с нашей культурой, с исторической памятью. Начали создавать из Украины антироссийский анклав - "анти-Россию", и просто перешли к реальному строительству там иностранных военных баз и т.д. Начали подавлять людей, которые хотели нормальных отношений с нашей страной", - рассказал Путин, описывая украинские реалии после "майдана" 2014 года.
Поэтому, отметил президент, старшие братья и отцы школьников в ходе СВО "выполняют важнейшую миссию по защите Отечества".
"Мы защищаем и тех людей, которые живут на Донбассе, и наше общее будущее - будущее России. Потому что мы не можем позволить себе, чтобы у нас под боком создавали враждебные структуры, которые вынашивают агрессивные планы в отношении нашей страны и постоянно пытаются дестабилизировать Российскую Федерацию", - сказал Путин.
Россия ведёт "борьбу с неонацизмом" и враждебными элитами других государств, которые считают, что "им угрожает такая большая страна, как Россия", сказал Путин. Поэтому, заметил он, "у нас даже нет враждебных стран - у нас есть враждебные элиты в некоторых странах, которые борются с Россией веками (не только сейчас) с целью ослабить страну, потому что они считают, что слишком большая".
Видеозапись выступления президента перед тувинскими школьниками опубликовала
пресс-служба Кремля.