https://ukraina.ru/20240902/1057191735.html

Александр Камкин о том, почему правых в ФРГ называют фашистами и как их победа ударит по Украине

Александр Камкин о том, почему правых в ФРГ называют фашистами и как их победа ударит по Украине - 02.09.2024 Украина.ру

Александр Камкин о том, почему правых в ФРГ называют фашистами и как их победа ударит по Украине

В немецком политическом дискурсе в официальных СМИ все, что правее Карла Маркса это уже фашизм. В свое время в фашизме обвиняли партии ХДС, ХСС. Это не выдерживает никакой критики. "Альтернатива для Германии" старается устранять лиц, которые так или иначе симпатизируют историческому фашизму.

2024-09-02T18:51

2024-09-02T18:51

2024-09-02T18:51

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Камкин.На выборах в федеральных землях на востоке Германии - Саксонии и Тюрингии - успеха добились партии, которые выступают против военной поддержки киевского режима и за нормализацию отношений с Россией это "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ).- Александр Константинович, федеральные земли не влияют напрямую на внешнюю политику ФРГ, однако "Союз Сары Вагенкнехт" позиционировал себя как партия мира на региональных выборах. Как теперь изменится политика Берлина на украинском направлении?- Действительно, земельные выборы больше для внутренней политики. Но в целом они влияют на расклад сил на федеральных выборах, которые состоятся через год. Можно предположить, что "Союз Сары Вагенкнехт" имеет все шансы войти в бундестаг, возможно, "Альтернатива для Германии" усилит свое присутствие. И все это сделает более сложным формирование коалиции на федеральном уровне.Таким образом это будет осложнять голосование в бундестаге по таким сложным вопросам, как вооружение Украины. Это еще и свидетельство глубокого разделения немецкого общества по украинскому вопросу. И свидетельство того, что настроения на западе и востоке страны сильно различаются. Преодолеть раскол между восточными и западными немцами полностью так и не удалось. И события последних лет стали катализатором разделения по линии между условными ФРГ и ГДР. Настроения общества не соответствуют курсу партии Шольца и его коалиционных партнеров.Дальнейшее разделение общества будет продолжаться и ближайшие выборы в бундестаг могут показать всю глубину разделения Германии. И не только по украинскому вопросу.- Как вы оцениваете шансы Сары Вагенкнехт занять пост главы МИД, который сейчас занимает Аналена Бербок?- Для этого ее партия должна стать коалиционным партнером. Распределение министерских портфелей происходит на основе коалиционного соглашения, которое принимают партии после выборов в бундестаг. Бербок стала министром иностранных дел, потому что зеленые стали партнёрами социал-демократов по коалиции наряду со свободными демократами.Если движение Вагенкнехт будет участвовать в создании новой коалиции, то шансы стать министром иностранных дел у нее есть.- Популярность АдГ среди молодежи особенно высока. Из тех, кто голосовал за эту политсилу в Тюрингии, в возрасте от 18 до 24 лет. В чем причина ее популярности?- "Альтернатива" очень динамичная партия. Она активно использует соцсети, различные инструменты общения с молодежью. В то время как социал-демократы по привычке используют партийные газеты и являются информационными динозаврами. А "Альтернатива" используя новые средства коммуникации, охватывает людей, которые уже давно не читают газет и не смотрят телевизор.- В адрес правых сил Германии часто бросают обвинения в фашизме. На чем они основаны?- В немецком политическом дискурсе в официальных СМИ все, что правее Карла Маркса это уже фашизм. В свое время в фашизме обвиняли ХДС, ХСС. Это не выдерживает никакой критики. "Альтернатива" старается устранять лиц, которые так или иначе симпатизируют историческому фашизму.Есть отдельные политики, которые делают заявления на грани, как тот же Бьёрн Хёкке, но это попытка ввести табуизированные темы в общественный дискурс.- Нынешний министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявлял, что через несколько лет Германии придется воевать с Россией. Насколько сейчас сильны военные настроения в немецкой элите?- Вопрос милитаризации или ремилитаризации Германии один из самых актуальных. И результаты выборов отражают реакцию населения на угрозу втягивания в вооруженный конфликт. Немецкая элита, которая находится полностью под контролем американцев, выполняет роль вассала в безоговорочной поддержке киевского режима.Писториус озвучивает позицию американских старших партнеров, которые требуют от Германии отправки вооружений, а в перспективе и отправки воинского контингента.- Если правые силы получат возможность влиять на внешнюю политику Германии, то какой будет судьба немецкой военной базы в Литве, "Северного потока" и американских дальнобойных ракет на территории ФРГ?- Представители "Альтернативы" и движения Сары Вагенкнехт неоднократно высказывались за нормализацию отношений с Россией. А нормализация отношений — это всегда диалог. Поэтому я думаю, что "Северный поток" может быть восстановлен после гипотетического прихода к власти АдГ.Что касается базы в Литве, то все будет зависеть от позиции "Альтернативы" по НАТО. Если возобладают силы, которые скажут, что Германии в НАТО не место, то немецкой базы в Литве не будет.В целом же представители АдГ в рамках предвыборной риторики выражают позицию, что с Россией нужно вести диалог. Если вопрос вывода немецких войск из Прибалтики будет поставлен, то нельзя исключать, что какое-то решение, устраивающее и Германию, и Россию будет найдено.- Ближайшая задача правых в Германии, которую им надо решить?- Эмоциональней и психологический барьер это 20% на выборах в бундестаг (очередные парламентские выборы в Германии ожидаются 28 сентября 2025 года ред.).О политическом имидже кандидата в президенты от Демократической партии США Феномен Харрис. Или смех без причины…

https://ukraina.ru/20240902/1057188259.html

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