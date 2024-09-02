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Лукашенко предупредил: "Будет как с Павлом Дуровым во Франции"
Лукашенко предупредил: "Будет как с Павлом Дуровым во Франции" - 02.09.2024 Украина.ру
Лукашенко предупредил: "Будет как с Павлом Дуровым во Франции"
Александр Лукашенко 2 сентября принял участие в мероприятии "Открытый микрофон с президентом" со студентами вузов Витебской области. Он напомнил молодежи: не в гаджетах растет картофель, обязательно нужно трудиться и быть осторожными, чтобы не допустить манипулирования. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии
2024-09-02T14:39
2024-09-02T14:39
2024-09-02T14:47
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"Интернет - великое достояние человечества. Хотим или нет, от этого никуда не деться. Это величайшее достояние. Но, если ты взял телефон, сидишь там с утра до вечера, ты должен уметь этим пользоваться. Это очень серьезное оружие в руках тех, кто это оружие создавал и кто умеет им владеть. И как только это оружие выходит из повиновения тех, кто его держит в руках, будет как с Павлом Дуровым во Франции - быстро упекут и забудут про свободу слова и прочее. Это вы должны понимать и осознавать", - предупредил Лукашенко.Основатель мессенджера Telegram, мультимиллиардер и ныне узник французских властей Павел Дуров находится в Париже под подпиской о невыезде. Он был арестован 24 августа, его обвиняют в отказе сотрудничать со спецслужбами Франции, что следователями приравнено к соучастию в преступлениях, совершенных с использованием созданного Дуровым и его командой мессенджера.Ранее в Белоруссии предпринимались меры контроля за работой Telegram и других мессенджеров. Оппозиция активно использовала их для несанкционированного распространения информации и координации протестных выступлений, особенно во время президентской кампании в августе 2020 года. Очередные президентские выборы в Белоруссии запланированы на 2025 год.Ранее на эту тему: Политтехнолог: "Политическое руководство Франции истово стирает грязное белье миллиардера Дурова"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, франция, париж, павел дуров, александр лукашенко, telegram, социальные сети, информация, информационная безопасность, свобода слова, президентские выборы, интернет
Новости, Белоруссия, Франция, Париж, Павел Дуров, Александр Лукашенко, Telegram, Социальные сети, информация, информационная безопасность, свобода слова, президентские выборы, интернет
Лукашенко предупредил: "Будет как с Павлом Дуровым во Франции"
14:39 02.09.2024 (обновлено: 14:47 02.09.2024)
Александр Лукашенко 2 сентября принял участие в мероприятии "Открытый микрофон с президентом" со студентами вузов Витебской области. Он напомнил молодежи: не в гаджетах растет картофель, обязательно нужно трудиться и быть осторожными, чтобы не допустить манипулирования. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии
"Интернет - великое достояние человечества. Хотим или нет, от этого никуда не деться. Это величайшее достояние. Но, если ты взял телефон, сидишь там с утра до вечера, ты должен уметь этим пользоваться. Это очень серьезное оружие в руках тех, кто это оружие создавал и кто умеет им владеть. И как только это оружие выходит из повиновения тех, кто его держит в руках, будет как с Павлом Дуровым во Франции - быстро упекут и забудут про свободу слова и прочее. Это вы должны понимать и осознавать", - предупредил Лукашенко.
Основатель мессенджера Telegram, мультимиллиардер и ныне узник французских властей Павел Дуров находится в Париже под подпиской о невыезде. Он был арестован 24 августа, его обвиняют в отказе сотрудничать со спецслужбами Франции, что следователями приравнено к соучастию в преступлениях, совершенных с использованием созданного Дуровым и его командой мессенджера.
Ранее в Белоруссии предпринимались меры контроля за работой Telegram и других мессенджеров. Оппозиция активно использовала их для несанкционированного распространения информации и координации протестных выступлений, особенно во время президентской кампании в августе 2020 года. Очередные президентские выборы в Белоруссии запланированы на 2025 год.