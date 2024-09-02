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Лукашенко предупредил: "Будет как с Павлом Дуровым во Франции"

Лукашенко предупредил: "Будет как с Павлом Дуровым во Франции" - 02.09.2024 Украина.ру

Лукашенко предупредил: "Будет как с Павлом Дуровым во Франции"

Александр Лукашенко 2 сентября принял участие в мероприятии "Открытый микрофон с президентом" со студентами вузов Витебской области. Он напомнил молодежи: не в гаджетах растет картофель, обязательно нужно трудиться и быть осторожными, чтобы не допустить манипулирования. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии

2024-09-02T14:39

2024-09-02T14:39

2024-09-02T14:47

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"Интернет - великое достояние человечества. Хотим или нет, от этого никуда не деться. Это величайшее достояние. Но, если ты взял телефон, сидишь там с утра до вечера, ты должен уметь этим пользоваться. Это очень серьезное оружие в руках тех, кто это оружие создавал и кто умеет им владеть. И как только это оружие выходит из повиновения тех, кто его держит в руках, будет как с Павлом Дуровым во Франции - быстро упекут и забудут про свободу слова и прочее. Это вы должны понимать и осознавать", - предупредил Лукашенко.Основатель мессенджера Telegram, мультимиллиардер и ныне узник французских властей Павел Дуров находится в Париже под подпиской о невыезде. Он был арестован 24 августа, его обвиняют в отказе сотрудничать со спецслужбами Франции, что следователями приравнено к соучастию в преступлениях, совершенных с использованием созданного Дуровым и его командой мессенджера.Ранее в Белоруссии предпринимались меры контроля за работой Telegram и других мессенджеров. Оппозиция активно использовала их для несанкционированного распространения информации и координации протестных выступлений, особенно во время президентской кампании в августе 2020 года. Очередные президентские выборы в Белоруссии запланированы на 2025 год.Ранее на эту тему: Политтехнолог: "Политическое руководство Франции истово стирает грязное белье миллиардера Дурова"

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новости, белоруссия, франция, париж, павел дуров, александр лукашенко, telegram, социальные сети, информация, информационная безопасность, свобода слова, президентские выборы, интернет