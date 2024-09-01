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Украинский военнопленный признался в приказе командира уничтожать население Курской области

Украинский военнопленный признался в приказе командира уничтожать население Курской области - 01.09.2024 Украина.ру

Украинский военнопленный признался в приказе командира уничтожать население Курской области

Военнослужащий 82-й бригады ВСУ в российском плену Михаил Шкода подтвердил наличие приказа убивать мирных жителей во время вторжения в Курскую область. Об этом он рассказал корреспонденту Украина.ру

2024-09-01T05:43

2024-09-01T05:43

2024-09-01T05:43

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"Командир нашей 9 роты давал строгое указание: если местное население окажет вам сопротивление, его надо уничтожать. Если люди будут перекрывать дорогу транспорту – давите. Если кто-то будет снимать вас на телефон – отбирайте телефон, а если не захочет отдавать – стреляйте", - заявил Шкода.Он также сообщил о пулемётчике, который ехал с ним в одной бронемашине в Курскую область. По словам военнопленного, его бывший сослуживец "сказал, что командование приказало ему "работать на упреждение" - если ты видишь, что где-то может быть опасность (скажем, в кустах), ты должен сразу туда стрелять"."И когда мы заехали в один из населенных пунктов Курской области, он куда-то выстрелил, потому что там якобы был пулеметчик, - рассказал Шкода. - Я не знаю, что там было на самом деле. Когда мы ехали, меня всего колотило. Я понимал, что это было, мягко говоря, не очень хорошее мероприятие".После прибытия в Курскую область Шкода сдался в плен. При бегстве, по его словам, пулемётчик отнёсся к такому поступку с пониманием.Полный текст интервью Уклонист из ВСУ Михаил Шкода: Я лез по горам и прятался в сое, чтобы спастись от бандитского государства читайте на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, вооруженные силы украины, сво, уклонисты, дезертирство , военные преступления, всу, потери всу