Украинский военнопленный признался в приказе командира уничтожать население Курской области - 01.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240901/1057152673.html
Украинский военнопленный признался в приказе командира уничтожать население Курской области
Украинский военнопленный признался в приказе командира уничтожать население Курской области - 01.09.2024 Украина.ру
Украинский военнопленный признался в приказе командира уничтожать население Курской области
Военнослужащий 82-й бригады ВСУ в российском плену Михаил Шкода подтвердил наличие приказа убивать мирных жителей во время вторжения в Курскую область. Об этом он рассказал корреспонденту Украина.ру
2024-09-01T05:43
2024-09-01T05:43
новости
курская область
вооруженные силы украины
сво
уклонисты
дезертирство
военные преступления
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057127335_0:0:754:424_1920x0_80_0_0_0e54f5f60cec2cc7d1e769346be0bd0e.jpg
"Командир нашей 9 роты давал строгое указание: если местное население окажет вам сопротивление, его надо уничтожать. Если люди будут перекрывать дорогу транспорту – давите. Если кто-то будет снимать вас на телефон – отбирайте телефон, а если не захочет отдавать – стреляйте", - заявил Шкода.Он также сообщил о пулемётчике, который ехал с ним в одной бронемашине в Курскую область. По словам военнопленного, его бывший сослуживец "сказал, что командование приказало ему "работать на упреждение" - если ты видишь, что где-то может быть опасность (скажем, в кустах), ты должен сразу туда стрелять"."И когда мы заехали в один из населенных пунктов Курской области, он куда-то выстрелил, потому что там якобы был пулеметчик, - рассказал Шкода. - Я не знаю, что там было на самом деле. Когда мы ехали, меня всего колотило. Я понимал, что это было, мягко говоря, не очень хорошее мероприятие".После прибытия в Курскую область Шкода сдался в плен. При бегстве, по его словам, пулемётчик отнёсся к такому поступку с пониманием.Полный текст интервью Уклонист из ВСУ Михаил Шкода: Я лез по горам и прятался в сое, чтобы спастись от бандитского государства читайте на сайте Украина.ру
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1d/1057127335_22:0:719:523_1920x0_80_0_0_38e02f96473b20f8f57f1c1a3932fa50.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, вооруженные силы украины, сво, уклонисты, дезертирство , военные преступления, всу, потери всу
Новости, Курская область, Вооруженные силы Украины, СВО, уклонисты, дезертирство , Военные преступления, ВСУ, потери ВСУ

Украинский военнопленный признался в приказе командира уничтожать население Курской области

05:43 01.09.2024
 
© Украина.руМихаил Шкода
Михаил Шкода - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Украина.ру
Читать в
Военнослужащий 82-й бригады ВСУ в российском плену Михаил Шкода подтвердил наличие приказа убивать мирных жителей во время вторжения в Курскую область. Об этом он рассказал корреспонденту Украина.ру
"Командир нашей 9 роты давал строгое указание: если местное население окажет вам сопротивление, его надо уничтожать. Если люди будут перекрывать дорогу транспорту – давите. Если кто-то будет снимать вас на телефон – отбирайте телефон, а если не захочет отдавать – стреляйте", - заявил Шкода.
Он также сообщил о пулемётчике, который ехал с ним в одной бронемашине в Курскую область. По словам военнопленного, его бывший сослуживец "сказал, что командование приказало ему "работать на упреждение" - если ты видишь, что где-то может быть опасность (скажем, в кустах), ты должен сразу туда стрелять".
"И когда мы заехали в один из населенных пунктов Курской области, он куда-то выстрелил, потому что там якобы был пулеметчик, - рассказал Шкода. - Я не знаю, что там было на самом деле. Когда мы ехали, меня всего колотило. Я понимал, что это было, мягко говоря, не очень хорошее мероприятие".
После прибытия в Курскую область Шкода сдался в плен. При бегстве, по его словам, пулемётчик отнёсся к такому поступку с пониманием.
Полный текст интервью Уклонист из ВСУ Михаил Шкода: Я лез по горам и прятался в сое, чтобы спастись от бандитского государства читайте на сайте Украина.ру
 
НовостиКурская областьВооруженные силы УкраиныСВОуклонистыдезертирствоВоенные преступленияВСУпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:51Эксперт о злоключениях Дурова: "Зачем им пароли от Telegram, если можно просто забрать сам мессенджер?"
05:43Украинский военнопленный признался в приказе командира уничтожать население Курской области
05:35Габбард, как и Трамп, скептически относится к американской военной помощи Украине - эксперт
18:00США получили список целей для ATACMS в России. Итоги 31 августа на Украине
17:32"Были вопросы": Песков об аресте Дурова во Франции
17:15Когда Украина войдет в Россию. История воссоединения свидетельствует, что это дело не одного десятилетия
17:12Закодировал с помощью гранаты: украинские СМИ сообщили о странном ЧП под Одессой
16:30Сбитый своим "Патриотом". В США с сарказмом отреагировали на крушение F-16
16:04Стреляли в спину: священник рассказал об атаке ВСУ на монастырь в Курской области
15:38"Непокорившаяся Франция" инициировала импичмент Макрона
14:53Рискнут ли совместно? Об ударах ВСУ по России и нашем ответе после настоящей "красной линии" – Акопов
13:26"Особенно в направлении Красноармейска": в Германии забеспокоились о судьбе ВСУ
13:09ГУР атакует европейских политиков, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 августа
12:49Крыса в углу: последний аккорд Зеленского
12:42Позволит выйти на Дзержинск: российские военные освободили Кирово
12:32"Лучше бежать в Россию": СМИ сообщили о "самоубийственных вылетах" ВСУ
12:01"Двухсотых было много": пленный вэсэушник пожаловался, что их силой гнали в Курскую область
11:49"В войсках происходит какой-то ужас"! Что говорят украинские военные и политики о ситуации на фронте
11:26Пункт назначения или ирония судьбы? Стали известны странные подробности о погибшем украинском пилоте
11:21Первый "шестнадцатый": кто сбил американский истребитель
Лента новостейМолния