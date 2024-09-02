Преследуемого на Украине депутата Дмитрука заметили в Лондоне - 02.09.2024 Украина.ру
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Преследуемого на Украине депутата Дмитрука заметили в Лондоне
Преследуемого на Украине депутата Дмитрука заметили в Лондоне - 02.09.2024 Украина.ру
Преследуемого на Украине депутата Дмитрука заметили в Лондоне
Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, которого заочно арестовал суд в Киеве, попал в объектив очевидца в Лондоне. Видеозаписи опубликовало hromadske
2024-09-02T14:31
2024-09-02T14:31
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На кадрах похожий на Дмитрука мужчина стоит в торговом центре Westfield London и общается с продавцом из магазина техники.СМИ пишут, что Дмитрук также разговаривал с темноволосой женщиной, которая держала на руках маленькую девочку. Предполагается, что это его жена Анастасия и дочь Варвара.Накануне Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрука по факту незаконного пересечения им госграницы. До этого Офис генпрокурора Украины сообщал также, что предъявил обвинение Дмитруку в нападении на правоохранителя и военного. Затем депутата объявили в розыск, суд в Киеве заочно арестовал его.Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач писал, что депутат пешком пересек границу с Молдавией через пункт пропуска "Паланка", там попросил о защите и якобы получил временное убежище до рассмотрения его дела. Но из полицейского участка Штефан-Водэ Дмитрук направился в аэропорт молдавской столицы Кишинев, отмечал Ткач. Оттуда, по данным расследователя, он вылетел в римский аэропорт "Фьюмичино". Источники утверждали, что Дмитрук дальше направился либо в Лондон, либо в Стамбул.В Госпогранслужбе официально подтвердили, что Дмитрук пересек границу не через пункт пропуска, а через так называемую зеленую зону границы.В ГБР заявили, что установили, как он сумел покинуть Украину и сообщили о подозрении трем причастным. Депутата довезли на автомобиле из Киева до Раздельнянского района Одесской области. Там он пересел в другую машину и доехал до границы в направлении Молдавии, которую пешком пересек в районе пункта пропуска "Павловка".Подробнее об угрозах нардепу и его семье - в материале Жена и дети в опасности. Украинские власти запретили охранять семью защищавшего УПЦ нардепа на сайте Украина.ру.
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новости, украина, лондон, киев, упц, верховная рада, нардеп
Новости, Украина, Лондон, Киев, УПЦ, Верховная Рада, нардеп

Преследуемого на Украине депутата Дмитрука заметили в Лондоне

14:31 02.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Артем Дмитрук
- РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Артем Дмитрук
Читать в
Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, которого заочно арестовал суд в Киеве, попал в объектив очевидца в Лондоне. Видеозаписи опубликовало hromadske
На кадрах похожий на Дмитрука мужчина стоит в торговом центре Westfield London и общается с продавцом из магазина техники.
СМИ пишут, что Дмитрук также разговаривал с темноволосой женщиной, которая держала на руках маленькую девочку. Предполагается, что это его жена Анастасия и дочь Варвара.
Накануне Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении Дмитрука по факту незаконного пересечения им госграницы. До этого Офис генпрокурора Украины сообщал также, что предъявил обвинение Дмитруку в нападении на правоохранителя и военного. Затем депутата объявили в розыск, суд в Киеве заочно арестовал его.
Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач писал, что депутат пешком пересек границу с Молдавией через пункт пропуска "Паланка", там попросил о защите и якобы получил временное убежище до рассмотрения его дела. Но из полицейского участка Штефан-Водэ Дмитрук направился в аэропорт молдавской столицы Кишинев, отмечал Ткач. Оттуда, по данным расследователя, он вылетел в римский аэропорт "Фьюмичино". Источники утверждали, что Дмитрук дальше направился либо в Лондон, либо в Стамбул.
В Госпогранслужбе официально подтвердили, что Дмитрук пересек границу не через пункт пропуска, а через так называемую зеленую зону границы.
В ГБР заявили, что установили, как он сумел покинуть Украину и сообщили о подозрении трем причастным. Депутата довезли на автомобиле из Киева до Раздельнянского района Одесской области. Там он пересел в другую машину и доехал до границы в направлении Молдавии, которую пешком пересек в районе пункта пропуска "Павловка".
Подробнее об угрозах нардепу и его семье - в материале Жена и дети в опасности. Украинские власти запретили охранять семью защищавшего УПЦ нардепа на сайте Украина.ру.
 
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