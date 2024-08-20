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Жена и дети в опасности. Украинские власти запретили охранять семью защищавшего УПЦ нардепа
Жена и дети в опасности. Украинские власти запретили охранять семью защищавшего УПЦ нардепа - 20.08.2024 Украина.ру
Жена и дети в опасности. Украинские власти запретили охранять семью защищавшего УПЦ нардепа
Жена защищавшего каноническую Украинскую православную церковь депутата Верховной Рады Артема Дмитрука пожаловалась, что государственной охранной фирме запретили охранять ее и детей. Об этом Анастасия Дмитрук написала в своем телеграм-канале 20 августа
2024-08-20T13:19
2024-08-20T13:19
2024-08-20T13:19
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украина
анастасия дмитрук
верховная рада
упц
россия
депутат
охрана
семья
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"Не Артема. А девушку с маленькими детьми. Не разрешают защищать от убийства, от похищения детей, от причинения физического вреда. Кстати, указание фирма получила сверху", - возмутилась она.Накануне сам Дмитрук заявлял о подготовке покушения на него по политическим мотивам. Он указывал, что он и его семья ежедневно получают угрозы за его "государственную деятельность и политические взгляды". Депутат отправил соответствующие заявления в МВД, полицию, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины. Однако ему было отказано в охране "из-за давления со стороны высших государственных органов и властей".Украинские власти организовали волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности стала заводить уголовные дела против духовенства.Во вторник Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий запретить в стране УПЦ.В то же время Дмитрук неоднократно освещал притеснения канонической церкви киевскими властями. Он также блокировал скандальный законопроект о ее запрете, потому что считает, что граждане должны сами решать, в какую церковь им ходить. По его словам, запрет УПЦ раскалывает общество, ущемляет в правах большое число граждан Украины - шесть миллионов прихожан канонической церкви. Кроме прочего, он выступал за скорейшее начало переговоров с Россией.Подробнее о положении церкви на Украине - в материале Ростислава Ищенко УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством на сайте Украина.ру.
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новости, украина, анастасия дмитрук, верховная рада, упц, россия, депутат, охрана, семья
Новости, Украина, Анастасия Дмитрук, Верховная Рада, УПЦ, Россия, депутат, охрана, Семья
Жена и дети в опасности. Украинские власти запретили охранять семью защищавшего УПЦ нардепа
Жена защищавшего каноническую Украинскую православную церковь депутата Верховной Рады Артема Дмитрука пожаловалась, что государственной охранной фирме запретили охранять ее и детей. Об этом Анастасия Дмитрук написала в своем телеграм-канале 20 августа
"Не Артема. А девушку с маленькими детьми. Не разрешают защищать от убийства, от похищения детей, от причинения физического вреда. Кстати, указание фирма получила сверху", - возмутилась она.
Накануне сам Дмитрук заявлял о подготовке покушения на него по политическим мотивам. Он указывал, что он и его семья ежедневно получают угрозы за его "государственную деятельность и политические взгляды".
Депутат отправил соответствующие заявления в МВД, полицию, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины. Однако ему было отказано в охране "из-за давления со стороны высших государственных органов и властей".
Украинские власти организовали волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ. Служба безопасности стала заводить уголовные дела против духовенства.
Во вторник Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий запретить в стране УПЦ.
В то же время Дмитрук неоднократно освещал притеснения канонической церкви киевскими властями. Он также блокировал скандальный законопроект о ее запрете, потому что считает, что граждане должны сами решать, в какую церковь им ходить. По его словам, запрет УПЦ раскалывает общество, ущемляет в правах большое число граждан Украины - шесть миллионов прихожан канонической церкви.
Кроме прочего, он выступал за скорейшее начало переговоров с Россией.
Подробнее о положении церкви на Украине - в материале Ростислава Ищенко УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством на сайте Украина.ру.