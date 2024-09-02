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Румыния передаст Украине одну из двух рабочих систем ПВО Patriot

Румыния передаст Украине одну из двух рабочих систем ПВО Patriot - 02.09.2024 Украина.ру

Румыния передаст Украине одну из двух рабочих систем ПВО Patriot

Правительство Румынии 2 сентября приняло решение отправить на Украину систему ПВО Patriot. На вооружении Румынии четыре таких системы, две из которых рабочие

2024-09-02T14:31

2024-09-02T14:31

2024-09-02T14:31

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Румынское правительство закрепило своё решение о передаче Украине системы ПВО Patriot законопроектом, отправленным на голосование в парламент.Коалиционное правительство Румынии в понедельник одобрило законопроект, позволяющий передать Украине систему ПРО Patriot, и направило его в парламент для окончательного голосования. По информации информагенства Reuters, Румыния заплатила $4 млрд при покупке таких систем и "получила четыре системы, две из которых находятся в рабочем состоянии"."В июне Бухарест заявил, что передаст Украине одну из двух своих действующих систем Patriot при условии, что союзники заменят ее аналогичной системой ПВО. Это часть поставки пяти таких систем и других стратегических подразделений ПВО, обещанных странами НАТО Киеву, который борется с вторжением России", - сказано в публикации.Накануне выяснилось, что на Украине системой ПВО Patriot производства США был сбит истребитель F-16 производства США и подготовленный в США украинский пилот погиб. Подробности в публикации: Сбитый своим "Патриотом". В США с сарказмом отреагировали на крушение F-16

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