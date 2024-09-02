Румыния передаст Украине одну из двух рабочих систем ПВО Patriot - 02.09.2024 Украина.ру
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Румыния передаст Украине одну из двух рабочих систем ПВО Patriot
Румыния передаст Украине одну из двух рабочих систем ПВО Patriot - 02.09.2024 Украина.ру
Румыния передаст Украине одну из двух рабочих систем ПВО Patriot
Правительство Румынии 2 сентября приняло решение отправить на Украину систему ПВО Patriot. На вооружении Румынии четыре таких системы, две из которых рабочие
2024-09-02T14:31
2024-09-02T14:31
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Румынское правительство закрепило своё решение о передаче Украине системы ПВО Patriot законопроектом, отправленным на голосование в парламент.Коалиционное правительство Румынии в понедельник одобрило законопроект, позволяющий передать Украине систему ПРО Patriot, и направило его в парламент для окончательного голосования. По информации информагенства Reuters, Румыния заплатила $4 млрд при покупке таких систем и "получила четыре системы, две из которых находятся в рабочем состоянии"."В июне Бухарест заявил, что передаст Украине одну из двух своих действующих систем Patriot при условии, что союзники заменят ее аналогичной системой ПВО. Это часть поставки пяти таких систем и других стратегических подразделений ПВО, обещанных странами НАТО Киеву, который борется с вторжением России", - сказано в публикации.Накануне выяснилось, что на Украине системой ПВО Patriot производства США был сбит истребитель F-16 производства США и подготовленный в США украинский пилот погиб. Подробности в публикации: Сбитый своим "Патриотом". В США с сарказмом отреагировали на крушение F-16
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новости, украина, румыния, сша, reuters, f-16, нато, вооруженные силы украины, украина-нато, военная помощь, сво, пво, зрк patriot
Новости, Украина, Румыния, США, Reuters, F-16, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина-НАТО, военная помощь, СВО, ПВО, ЗРК Patriot

Румыния передаст Украине одну из двух рабочих систем ПВО Patriot

14:31 02.09.2024
 
© Public domain
© Public domain
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Правительство Румынии 2 сентября приняло решение отправить на Украину систему ПВО Patriot. На вооружении Румынии четыре таких системы, две из которых рабочие
Румынское правительство закрепило своё решение о передаче Украине системы ПВО Patriot законопроектом, отправленным на голосование в парламент.
Коалиционное правительство Румынии в понедельник одобрило законопроект, позволяющий передать Украине систему ПРО Patriot, и направило его в парламент для окончательного голосования. По информации информагенства Reuters, Румыния заплатила $4 млрд при покупке таких систем и "получила четыре системы, две из которых находятся в рабочем состоянии".
"В июне Бухарест заявил, что передаст Украине одну из двух своих действующих систем Patriot при условии, что союзники заменят ее аналогичной системой ПВО. Это часть поставки пяти таких систем и других стратегических подразделений ПВО, обещанных странами НАТО Киеву, который борется с вторжением России", - сказано в публикации.
Накануне выяснилось, что на Украине системой ПВО Patriot производства США был сбит истребитель F-16 производства США и подготовленный в США украинский пилот погиб. Подробности в публикации: Сбитый своим "Патриотом". В США с сарказмом отреагировали на крушение F-16
 
НовостиУкраинаРумынияСШАReutersF-16НАТОВооруженные силы УкраиныУкраина-НАТОвоенная помощьСВОПВОЗРК Patriot
 
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