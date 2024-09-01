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Минобороны России отчиталось за работу с главами приграничных территорий
Минобороны России отчиталось за работу с главами приграничных территорий - 01.09.2024 Украина.ру
Минобороны России отчиталось за работу с главами приграничных территорий
Координационный совет Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей работает в режиме 24/7. Об этом 1 сентября заявило Минобороны РФ
2024-09-01T11:10
2024-09-01T11:10
2024-09-01T11:10
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курская область
брянская область
координационный совет
всу
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По данным министерства, в оперативную группу КС Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 79 вопросов, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы. В их числе указано материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное обеспечение."Запросы принимаются в режиме 24/7. Оперативная группа отрабатывает их в суточный срок. При невозможности решения – срочный доклад Министру обороны", - отметили в министерстве.Там также сообщили, что от оперативного штаба Курской области поступило 45 запросов и 25 вопросов решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных теплоизоляционных накидок.От оперштаба Белгородской области поступило 23 запроса. 14 запросов реализованы, а новые поступившие находятся в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки.Оперштаб Брянской области не направлял новых запросов, а из предыдущих все 11 запросов реализованы."По выполнению графика поставок ВВСТ выполнено 57 мероприятий. Сроки соблюдаются", - сказано в официальном сообщении.Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.как сообщалось ранее, Белоусов проверил координацию военной безопасности граничащих с Украиной территорий
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новости, россия, курская область, брянская область, координационный совет, всу, минобороны рф
Новости, Россия, Курская область, Брянская область, Координационный совет, ВСУ, Минобороны РФ
Минобороны России отчиталось за работу с главами приграничных территорий
Координационный совет Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей работает в режиме 24/7. Об этом 1 сентября заявило Минобороны РФ
По данным министерства, в оперативную группу КС Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 79 вопросов, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы. В их числе указано материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное обеспечение.
"Запросы принимаются в режиме 24/7. Оперативная группа отрабатывает их в суточный срок. При невозможности решения – срочный доклад Министру обороны", - отметили в министерстве.
Там также сообщили, что от оперативного штаба Курской области поступило 45 запросов и 25 вопросов решены. В группировку осуществлена поставка дополнительных теплоизоляционных накидок.
От оперштаба Белгородской области поступило 23 запроса. 14 запросов реализованы, а новые поступившие находятся в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных комплексов разведки.
Оперштаб Брянской области не направлял новых запросов, а из предыдущих все 11 запросов реализованы.
"По выполнению графика поставок ВВСТ выполнено 57 мероприятий. Сроки соблюдаются", - сказано в официальном сообщении.
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации.